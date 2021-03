Golden Globes 2021: «The Crown» y Netflix, los grandes ganadores de la noche; Chadwick Boseman recibe premio póstumo

Noticias CNN

(CNN Español) – Este domingo se llevaron a cabo los Golden Globes 2021, una ceremonia realizada –por la pandemia de coronavirus– desde dos ciudades diferentes, Los Ángeles y Nueva York.

Un aspecto que se evidenció en la inexistente alfombra roja, en la distancia de las mesas de los pocos asistentes al evento y en los nominados, ganadores y prensa conectados a través de la plataforma Zoom.

Premios Golden Globes 2021: mira la lista completa de ganadores y nominados

Esta es también la primera ceremonia de premios que se realiza en Hollywood este 2021.

Netflix llegó a la premiación como la plataforma con la mayor cantidad de nominaciones tanto en televisión como en cintas. El servicio de streaming se llevó 10 Golden Globes en total: 4 en las categorías de cine y 6 en las categorías de televisión.

Su serie «The Crown» fue la triunfadora de la noche, ganando en todas las categorías en las que estuvo nominada.

«The Queen’s Gambit» ganó el Golden Globe por la mejor serie limitada de televisión o película para televisión y su protagonista, Anya Taylor-Joy fue galardonada como mejor actriz en una miniserie o película para televisión.

«Nomadland», «Borat Subsequent Moviefilm» y «Soul» empatan como las cintas con mayor cantidad de Golden Globe en esta ceremonia: dos premios cada una.

Chloé Zhao es la segunda mujer en ganar en la categoría mejor director. La primera fue Barbara Streisand, quien en 1983 se llevó el Golden Globe por la cinta «Yentl».

La noche de «The Crown»

«The Crown» de Netflix fue una de las producciones con la mayor cantidad de Golden Globe, 4 en total. El drama de época fue galardonado con el premio a la mejor serie dramática.

Emma Corrin ganó el Golden Globe a la mejor actriz de drama. Corrin interpretó a la princesa Diana en la serie «The Crown» de Netflix.

Josh O’Connor, quien dio vida al príncipe Carlos, ganó en la categoría de mejor actor en una serie de televisión – drama.

Gillian Anderson se llevó el Golden Globe en la categoría mejor actriz de reparto en una serie por su papel de la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher.

Lo más destacado de los Golden Globes 2021

Los problemas técnicos también fueron protagonista durante la ceremonia. Daniel Kaluuya, ganador del Golden Globe como mejor actor de reparto en una película por su trabajo en “Judas and the Black Messiah”, vio su discurso interrumpido por problemas de audio con la plataforma Zoom. Recordemos que la mayoría de los nominados y ganadores aceptaron sus premios desde sus hogares.

El famoso meme de Bernie Sanders durante la toma de posesión del presidente Joe Biden llegó a la ceremonia. Cynthia Nixon «invitó» al senador Sanders a la sala de su casa. Una imagen impresa de Sanders con sus famosos guantes estuvo detrás de la actriz durante la transmisión.

La falta de representación de los miembros de raza negra en la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood fue uno de los temas que se discutió no solo en la ceremonia previa, sino que también fue mencionado en varias ocasiones durante la ceremonia.

FOTOS | Golden Globe 2021: una ceremonia distinta por la pandemia

Laura Pausini ganó su primer Golden Globe en la categoría mejor canción original – película por «Io sì» de la cinta «The Life Ahead».

Pausini dijo en su cuenta de Twitter que estaba sin palabras y agradeció a Edoardo Ponti, el director de «The Life Ahead», Sophia Loren, su protagonista, a Diane Warren y Niccolò Agliardi, coescritores del tema junto a Pausini.

Chadwick Boseman recibió el Golden Globe póstumo al mejor actor en una película de drama por su papel en «Ma Rainey’s Black Bottom» de Netflix.

Norman Lear recibió el premio Carol Burnett mientras que Jane Fonda fue galardonada con el premio Cecil B. DeMille.

Mira la lista completa de ganadores de los Golden Globes 2021 a continuación:

TELEVISIÓN

Mejor actor en una serie de televisión: musical o comedia

Don Cheadle – «Black Monday»

Nicholas Hoult – «The Great»

Eugene Levy – «Schitt’s Creek»

Jason Sudeikis – «Ted Lasso» *GANADOR*

Ramy Youssef – «Ramy»

Mejor actriz en una serie de televisión: musical o comedia

Lily Collins – «Emily in Paris»

Kaley Cuoco – «The Flight Attendant»

Elle Fanning – «The Great»

Jane Levy – «Zoey’s Extraordinary Playlist»

Catherine O’Hara – «Schitt’s Creek» *GANADORA*

Mejor actor en una serie de televisión – Drama

Jason Bateman – «Ozark»

Josh O’Connor – «The Crown» *GANADOR*

Bob Odenkirk – «Better Call Saul»

Al Pacino – «Hunters»

Matthew Rhys – «Perry Mason»

Mejor actriz en una serie de televisión – Drama

Olivia Colman – «The Crown»

Jodie Comer – «Killing Eve»

Emma Corrin – «The Crown» *GANADORA*

Laura Linney – «Ozark»

Sarah Paulsen – «Ratched»

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

Bryan Cranston – «Your Honor»

Jeff Daniels – «The Comey Rule»

Hugh Grant – «The Undoing»

Mark Ruffalo – «I Know This Much is True» *GANADOR*

Ethan Hawke – «The Good Lord Bird»

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Cate Blanchett – «Mrs. America»

Daisy Edgar-Jones – «Normal People»

Shira Haas – «Unorthodox»

Nicole Kidman – «The Undoing»

Anya Taylor-Joy – «The Queen’s Gambit» *GANADORA*

Mejor serie dramática de televisión

«The Crown» *GANADORA*

«Lovecraft Country»

«The Mandalorian»

«Ozark»

«Ratched»

Mejor serie limitada de televisión o película para televisión

«Normal People»

«The Queen’s Gambit» *GANADORA*

«Small Axe»

«The Undoing»

«Unorthodox»

Mejor actriz de reparto en una serie, miniserie o película para televisión

Helena Bonham Carter – «The Crown»

Gillian Anderson – «The Crown» *GANADORA*

Julia Garner – «Ozark»

Annie Murphy – «Schitt’s Creek»

Cynthia Nixon – «Ratched»

Mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película para televisión

John Boyega – «Small Axe» *GANADOR*

Brendan Gleeson – «The Comey Rule»

Daniel Levy – «Schitt’s Creek»

Jim Parsons – «Hollywood»

Donald Southerland – «The Undoing»

Mejor serie de televisión: musical o comedia

«Emily in Paris»

«The Flight Attendant»

«Schitt’s Creek» * GANADORA*

«The Great»

«Ted Lasso»

CINE

Mejor película musical o comedia

«Borat Subsequent Moviefilm» *GANADORA*

«Hamilton»

«Music»

«Palm Springs»

«The Prom»

Mejor película de drama

«The Father»

«Mank»

«Nomadland» *GANADORA*

«Promising Young Woman»

«The Trial of the Chicago 7»

Mejor película extranjera

«Another Round,» Denmark

«La Llorona,» Guatamela/France

«The Life Ahead,» Italy

«Minari,» USA *GANADORA*

«Two of Us,» France/USA

Mejor guión para película

Emerald Fennell – «Promising Young Woman»

Jack Fincher – «Mank»

Aaron Sorkin – «The Trial of the Chicago 7» *GANADOR*

Florian Zeller, Christopher Hampton – «The Father»

Chloé Zhao – «Nomadland»

Mejor Canción Original – Película

«Fight for You» – «Judas and the Black Messia»

«Here My Voice» – «The Trial of the Chicago 7»

«Io sì (Seen)» – «The Life Ahead» *GANADORA*

«Speak Now» – «One Night in Miami»

«Tigers & Tweed» – «The United States vs. Billie Holiday»

Mejor actor de reparto en una película

Sacha Baron Cohen – «The Trial of the Chicago 7»

Daniel Kaluuya – «Judas and the Black Messiah» *GANADOR*

Jared Leto – «The Little Things»

Bill Murray – «On the Rocks»

Leslie Odom, Jr. – «One Night in Miami»

Mejor actriz de reparto en una película

Glenn Close – «Hillbilly Elegy»

Olivia Colman – «The Father»

Jodie Foster – «The Mauritanian» *GANADORA*

Amanda Seyfried – «Mank»

Helana Zengel – «News of the World»

Mejor actor de reparto en una película: musical o comedia

Sacha Baron Cohen – «Borat Subsequent Moviefilm» *GANADOR*

James Corden – «The Prom»

Lin-Manuel Miranda – «Hamilton»

Dev Patel – «The Personal History of David Copperfield»

Andy Samberg – «Palm Springs»

Mejor película animada

«The Croods: A New Age»

«Onward»

«Over the Moon»

«Soul» *GANADORA*

«Wolfwalkers»

Mejor actor en una película de drama

Chadwick Boseman, – «Ma Rainey’s Black Bottom» *GANADOR*

Riz Ahmed – «The Sound of Metal»

Anthony Hopkins – «The Father»

Gary Oldman – «Mank»

Tahar Rahim – «The Mauritanian»

Mejor actriz en una película de drama

Viola Davis – «Ma Rainey’s Black Bottom»

Andra Day – «The United States vs. Billie Holiday» *GANADORA*

Vanessa Kirby – «Pieces of a Woman»

Frances McDormand – «Nomadland»

Carey Mulligan – «Promising Young Woman

Mejor actriz en una película de musical o comedia

Maria Bakalova – «Borat Subsequent Moviefilm»

Kate Hudson – «Music»

Michelle Pfeiffer – «French Exit»

Rosamund Pike – «I Care A Lot» *GANADORA*

Anya Taylor-Joy – «Emma»

Mejor director

David Fincher – «Mank»

Regina King – «One Night in Miami»

Aaron Sorkin – «The Trial of the Chicago 7»

Chloe Zhao – «Nomadland» *GANADORA*

Emerald Fennell – «Promising Young Woman»

Mejor banda sonora original

«The Midnight Sky»

«Tenet»

«News of the World»

«Mank»

«Soul» *GANADORA*