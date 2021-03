El gobernador de Texas levanta el mandato de mascarillas (a pesar de las advertencias de los funcionarios de salud)

Noticias CNN

(CNN) — El gobernador de Texas Greg Abbott anunció el martes que levantará el mandato de uso de mascarillas en el estado, incluso cuando los funcionarios de salud advierten que no se deben aliviar las restricciones de seguridad..

Abbott, republicano, hizo el anuncio durante un evento de la Cámara de Comercio de Lubbock donde emitió un decreto que anulaba la mayoría de sus órdenes ejecutivas anteriores, como el mandato de uso de mascarillas.

También anunciado el martes, Abbott dijo que las empresas de cualquier tipo de negocio podrá abrir al 100% a partir del 10 de marzo.

«Demasiados tejanos han sido marginados de las oportunidades de empleo. Demasiados propietarios de pequeñas empresas han luchado para pagar sus facturas. Esto debe terminar. Ahora es el momento de abrir Texas al 100%», dijo.

El anuncio de Abbott se produce cuando los casos de covid-19 y las hospitalizaciones continúan disminuyendo en todo el país. Sin embargo, los expertos en salud dicen que relajar las restricciones ahora podría conducir a otro aumento, especialmente con la propagación de las variantes.

En el último año, los tejanos «dominaron los hábitos diarios para evitar contraer el covid-19», dijo Abbott. Hasta el lunes, el 6,57% de los tejanos han sido completamente vacunados, según la Universidad Johns Hopkins.

El propio Abbott dijo el martes que se han administrado 5,7 millones de vacunas en el estado, hay un excedente de equipo de protección personal (PPE) y «10 millones de tejanos se han recuperado de covid».

«Eliminar los mandatos estatales no termina con la responsabilidad personal y el cuidado de los miembros de su familia, amigos y otras personas en su comunidad», dijo Abbott. «Las personas y las empresas no necesitan que el estado les diga cómo operar».

Abbott dijo que sabe que a algunos funcionarios les preocupará que la apertura del estado al 100% lleve a un empeoramiento de covid-19 en sus comunidades. Dice que su decreto aborda esa preocupación.

«Si las hospitalizaciones por covid en cualquiera de las 22 regiones hospitalarias de Texas superan el 15% de la capacidad de camas de hospital en esa región durante siete días seguidos, un juez del condado de esa región puede utilizar estrategias de mitigación de covid en su condado», dijo Abbott.

Sin embargo, a nivel de condado, un juez no puede encarcelar a nadie por no seguir las órdenes de covid-19 y no se pueden imponer sanciones a las personas que no usan mascarillas, dijo Abbott.

«Si se imponen restricciones a nivel de condado, todas las entidades deben poder operar al menos al 50% de su capacidad», dijo.

Texas se une a otros 12 estados que no tienen requisitos de mascarillas.

Chris Boyette, Carma Hassan y Leslie Perrot de CNN contribuyeron a este informe.