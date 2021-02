Unión Europea declara persona no grata a Claudia Salerno, jefa de misión del gobierno de Nicolás Maduro

Noticias CNN

(CNN Español) –– La Unión Europea declaró este jueves persona no grata a Claudia Salerno, jefa de la misión del gobierno de Venezuela ante el bloque. La UE explicó en un comunicado que la decisión se da «por iniciativa del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad».

«El Consejo ha acordado que el jefe de la Misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea se declare persona non grata. Esta es una respuesta a la decisión del gobierno venezolano de declarar persona non grata al jefe de la delegación de la UE en Venezuela», se lee en la nota oficial. «La UE considera que esta declaración es totalmente injustificada y contraria al objetivo de la UE de desarrollar relaciones y establecer asociaciones en terceros países», agregó la declaración. La Unión Europea no menciona una expulsión de Salerno.

Un día antes, el gobierno del cuestionado presidente de Venezuela Nicolás Maduro declaró persona no grata a la jefa de misión de la Unión Europea en el país, Isabel Brilhante. Además, le dio 72 horas para abandonar el país. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, explicó que la medida se da en rechazo a las sanciones impuestas por el bloque contra ciudadanos del país.