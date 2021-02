Informe del Pentágono revela detalles inquietantes sobre supremacistas blancos en las filas militares

Noticias CNN

(CNN) — Un informe del Pentágono sobre extremismo obtenido por CNN ofrece una perspectiva inquietante sobre cómo los supremacistas blancos son activos en las fuerzas armadas de Estados Unidos y ofrece recomendaciones para identificar mejor a los extremistas nacionales y evitar que presten servicio.

Detalla una instancia de un exmiembro de la Guardia Nacional que es miembro de un peligroso grupo neonazi que se jacta de discutir abiertamente puntos de vista extremistas mientras está en servicio y describe por separado a los miembros del servicio que describen cómo reconocen a sus compañeros supremacistas blancos por sus tatuajes fascistas y logotipos de camisetas.

Si bien el informe, encargado por el Congreso y con fecha de octubre de 2020, concluyó que las opiniones extremistas no estaban generalizadas e identificaba «un número bajo de casos en términos absolutos», subraya la urgencia del problema porque «las personas con afiliaciones extremistas y experiencia militar son una preocupación para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a su probada capacidad para ejecutar eventos de alto impacto».

Roll Call fue el primero en informar sobre los hallazgos del Pentágono.

El nuevo secretario de Defensa del presidente Joe Biden, Lloyd Austin, ha hecho del enfrentamiento al extremismo una prioridad máxima, luego de la violenta insurrección en el Capitolio en enero.

A principios de este mes, ordenó un descanso en todas las fuerzas armadas en un plazo de 60 días para que los comandantes puedan tener las «discusiones necesarias» con los miembros del servicio sobre el tema del extremismo.

La urgencia del problema fue subrayada por un análisis de CNN que encontró que al menos 27 miembros actuales o anteriores de las fuerzas armadas estadounidenses enfrentan cargos federales en relación con el motín.

«Nunca ha habido un reconocimiento por parte de los altos cargos de que esto tiene que ser manejado, por lo que el hecho de que ahora lo tengamos y haya un esfuerzo en marcha para hacer algo es en realidad bastante alentador», dijo Heidi Beirich, cofundadora de la Proyecto Global Contra el Odio y el Extremismo. «Ahora, qué tan bien está hecho y ejecutado y todas las piezas están colocadas, esa es una pregunta diferente que tendremos que esperar y ver cuáles son los resultados».

El informe ofrece recomendaciones sobre cómo el Pentágono puede utilizar otros recursos gubernamentales, como las unidades del FBI, para identificar señales de que los reclutas pueden tener vínculos con grupos extremistas durante el proceso de selección y reclutamiento. También subraya algunas de las razones por las que estos grupos apuntan a miembros de las fuerzas armadas y cómo lo están haciendo.

Los militares actuales o anteriores son el objetivo principal de los grupos extremistas, porque los miembros con el servicio militar dan legitimidad a los grupos y aportan «experiencia de combate y táctica» para llevar a cabo sus ataques, señala el informe.

«El acceso a miembros del servicio con entrenamiento de combate y experiencia técnica en armas también puede aumentar tanto la probabilidad de éxito como la potencia de los ataques violentos planificados», agrega.

Si bien los miembros de las fuerzas armadas tienen prohibido «participar o defender la ideología supremacista y otras ideologías extremistas», en este momento no existe una regla o regulación militar oficial que exija a los miembros del servicio identificados como extremistas nacionales o supremacistas blancos que abandonen las fuerzas armadas, excepto en la Marina. Los autores del informe creen que se debe agregar una para todas las ramas del servicio militar.

«Yo decía la mier*a más loca y me salía con la mía»

El informe incluye casos inquietantes de miembros del servicio que promocionan abiertamente sus creencias supremacistas blancas.

En una captura de pantalla de una conversación en el ahora desaparecido foro neonazi en línea Iron March (que traduce «Marcha de Hierro»), el cofundador de un grupo neonazi llamado Atomwaffen Division que sirvió en la Guardia Nacional de Florida «se jactó de compartir sus puntos de vista supremacistas blancos mientras estaba en las fuerzas armadas «, afirma el informe. Atomwaffen significa «arma atómica» en alemán.

Cuando alguien en el foro de chat le preguntó al cofundador si está preocupado por meterse en problemas por estas creencias, el cofundador responde: «Fui 100% abierto sobre todo con los amigos que hice en la capacitación. Ellos lo saben todo».

«Yo decía la mie*da más loca y me salía con la mía», dice más adelante en la conversación.

Los miembros de la Atomwaffen Division han sido vinculados a «crímenes violentos que incluyen asesinatos y supuestos complots para atacar a civiles», según la Liga Anti-Difamación. Se cree que el grupo se originó en el foro Iron March, donde ocurrieron las conversaciones, dice el informe.

Estas conversaciones se incluyen en una sección del informe que detalla los grupos terroristas nacionales con vínculos militares. Todos los grupos enumerados tienen creencias supremacistas blancas y nacionalistas blancas. Las conversaciones muestran cómo los miembros de estos grupos hablaron con otros en las fuerzas rmadas sobre sus creencias y cómo encontraron a otros en las fuerzas armadas con creencias similares.

En una conversación diferente en el foro Iron March, un usuario preguntó si hay personas en las fuerzas armadas que comparten «puntos de vista ‘anti-blancos’ similares», dice el informe. Una respuesta publicada en el foro detalla cómo algunos militares encuentran a otros con creencias similares.

«Una buena forma en que las personas en las fuerzas armadas encuentran a otros derechistas es simplemente usar una camisa con algún logotipo fascista oscuro», respondió un usuario. «Conocí a mi buen amigo en un almuerzo de brigada cuando notó el Totenkopf en mi camisa».

«Ves muchos ‘de nuestra clase’ en las armas de combate», dijo el usuario.

En el actual proceso de selección militar, el solicitante describe el significado de sus tatuajes al ser evaluado. El informe recomienda que el Departamento de Defensa utilice el Centro Nacional de Inteligencia de Pandillas del FBI para identificar tatuajes y símbolos durante el proceso de reclutamiento.

«Extremistas domésticos miembros de grupos y no afiliados usan tatuajes como un medio para comunicar la pertenencia y el compromiso con la causa y la creencia», afirma el informe. «Interpretar el significado y la importancia de los tatuajes requiere mucho tiempo … No obstante, esta interpretación es fundamental».

Identificar símbolos y agregar preguntas

Las recomendaciones del informe se centran en las formas en que los reclutadores e investigadores pueden identificar a los miembros de terror nacional y los grupos extremistas durante el proceso de reclutamiento para evitar que se unan a las fuerzas armadas.

Por ley, las fuerzas armadas no pueden vigilar a ciudadanos estadounidenses. Las fuerzas armadas filtran y revisan las publicaciones de los solicitantes en las redes sociales, pero el FBI u otras agencias civiles encargadas de hacer cumplir la ley deben realizar investigaciones más profundas e intrusivas.

El enfoque del informe es cómo descartar a las personas que tienen estos comportamientos extremistas antes de unirse, pero no aborda cómo abordar el problema entre los miembros actuales.

Un desafío importante es identificar los tatuajes y símbolos de supremacistas blancos en la ropa. Van desde lo común hasta lo oscuro: las esvásticas, los números, las frases y las cruces pueden representar diferentes ideas y aspectos de una ideología supremacista.

Aunque las fuerzas armadas trabajan con la Unidad de Registros de Criptoanálisis y Racketeering del FBI y el Centro Nacional de Inteligencia de Pandillas cuando los reclutadores tienen problemas para identificar tatuajes y símbolos, el informe recomienda apoyarse más en esas oficinas y brindar más capacitación sobre estos temas para reclutadores e investigadores, también como agregar preguntas a la verificación de antecedentes de seguridad estándar para identificar mejor a las personas con creencias extremistas.

El representante Peter Aguilar, un demócrata de California que abogó por requerir al Pentágono que produjera el informe se agregara a la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2020, presentó una legislación la semana pasada para convertir las recomendaciones del informe en ley.

«El hecho de que este secretario de Defensa quiera abordarlo y mantenerse comprometido con él no significa que el próximo lo hará o que la próxima administración lo hará, y por eso creo que es importante codificar esto y dejarlo claro», le dijo Aguilar a CNN.

Se sorprendió por algunos de los contenidos del informe.

«Simplemente te hace pensar, Dios mío, no se necesita mucho, no se necesitan muchos. Pero reciben esta capacitación, reclutan, capacitan a otras personas, identifican a las personas que simpatizan con su causa. Y como hemos aprendido con los incidentes de violencia masiva con armas de fuego, no hace falta mucha gente, lamentablemente, para crear algo que es terrible y afecta a una comunidad», dijo Aguilar.