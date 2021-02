ANÁLISIS | ¿Cómo avanza el nuevo paquete de estímulo en el Congreso y qué sigue?

Noticias CNN

(CNN) –– La mayor prioridad del presidente Joe Biden y del Congreso es aprobar un nuevo paquete de estímulo por coronavirus de US$ 1,9 billones. Y la meta es lograrlo antes de que caduquen la ronda de subsidios de desempleo y otras ayudas aprobadas en diciembre, que dejarían nuevamente a millones de estadounidenses sin ayuda.

Lo que está en juego en esta negociación son los cheques de estímulo por US$ 1.400 que Biden propuso incluso antes de asumir el cargo. Además de un dinero federal adicional para el desempleo. Los demócratas han dicho que conseguirán la aprobación del proyecto del paquete de estímulo a mediados de marzo.

Comienza la semana más crucial hasta ahora para el estímulo económico frente al covid-19

Hay tres puntos para tener en cuenta sobre la legislación que proponen los demócratas de la Cámara de Representantes:

Es masivo. El nuevo paquete de estímulo costará alrededor de US$ 1,9 billones, además de los US$ 4 billones aprobados previamente por el expresidente Donald Trump. Aquí puedes ver a qué se destinó ese dinero.

Es muy extenso. El proyecto de ley incluiría prácticamente de todo. Desde pagos directos de estímulo y extensión al subsidio de desempleo hasta ayudar la industria de las aerolíneas, asignar más dinero para vacunas y ayudar a distritos escolares con problemas. Actualmente, también incluye un aumento del salario mínimo federal a US$ 15, aunque es posible que eso no llegue al Congreso. Ampliaremos este punto más adelante.

Es polémico. Los republicanos argumentan que el paquete de estímulo es demasiado grande y quieren algo más pequeño. En la misma línea, han señalado que el Congreso debería esperar a ver cómo avanza la pandemia de covid-19 antes de decidir enviar ayuda adicional. Los demócratas están divididos frente al hecho de incluir o no el aumento del salario mínimo. Lo que es una prioridad para los progresistas, pero ante la que los moderados del partido se oponen.

Sin embargo, lograr que la propuesta del paquete de estímulo se convierta en ley pondrá a prueba los llamados de Biden a la unidad. Aunque en realidad son propuestas, en plural, porque habrá diferentes versiones entre la Cámara, el Senado y la Casa Blanca que deben reconciliarse.

Esto es lo que sabemos del nuevo cheque de estímulo 0:54

El trabajo en el plan hasta ahora ha dejado claro que la mayoría de los republicanos tiene poca disposición a cooperar con los demócratas, que ahora están a cargo. Pero también ha revelado que los demócratas ––cuyo control del Senado recae en el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris–– no están totalmente unificados.

Esto es lo que sabemos actualmente sobre el paquete de estímulo, en qué va en el Congreso y hacia dónde se dirige.

La lista básica

Todo lo que incluye la propuesta del paquete de estímulo más reciente, presentada en la Cámara, está aquí.

Tercer cheque de estimulo económico: lo que incluye el plan de alivio de los demócratas de la Cámara

Todo lo que necesitas saber sobre el estado de los cheques de estímulo de US$ 1.400 te lo contamos aquí.

Una guía sobre el complicado procedimiento que los demócratas deberán usar para impulsar el proyecto en el Senado, dividido 50-50, la encuentras aquí.

¿Hay una fecha límite para que el paquete de estímulo se apruebe?

Algo así. Los actuales subsidios de desempleo, que ya se extendieron, vencen el 14 de marzo. Los demócratas han señalado que para esa fecha el paquete de estímulo por covid-19 ya debe ser ley.

Ahora bien, existen diferentes propuestas para extender estos beneficios. En la Cámara de Representantes, los demócratas han propuesto ampliar por otras 24 semanas dos programas distintos. Uno es para trabajadores de medio tiempo y del sector de conciertos. Mientras, el otro apunta a personas en programas estatales de desempleo más tradicionales.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Biden pide al Congreso US$ 1,9 billones 2:31

Se espera que la versión de la Cámara se vote este viernes. Luego dependerá del Senado, que está utilizando el proceso de conciliación presupuestaria. Cualquier versión que apruebe el Senado también debería pasar por la Cámara.

¿Cuántas personas podrían perder los subsidios ampliados por desempleo en marzo?

Muchos. Quizás más de 11 millones. Una estimación de The Century Foundation calculó que 4 millones de personas perderían los subsidios a mediados de marzo y otros 7,3 millones lo harían en las semanas siguientes.

Los dos programas de desempleo se crearon hace casi un año en la Ley CARES. Justamente, el Congreso aprobó la legislación en marzo de 2020 y prorrogó sus efectos en diciembre. Más de un tercio de los estadounidenses informó que su hogar ha tenido problemas para cubrir los gastos durante la pandemia, según una encuesta realizada por el Censo.

¿Puede aprobarse el nuevo paquete de estímulo a mediados de marzo?

Los demócratas dicen que sí.

Por qué no deberías esperar recibir otro cheque de estímulo en semanas (si es que te envían uno)

«Vamos en camino a terminar este proyecto de ley y ponerlo en el escritorio del presidente antes de que expiren los subsidios de desempleo mejorados, que es el 14 de marzo». Así lo afirmó este miércoles el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer.

¿Se unirán algunos republicanos?

No parece. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, dijo este miércoles que los republicanos visitaron la Casa Blanca para pedir un proyecto de ley más pequeño y «más específico». Pero los demócratas y Biden no estaban interesados, añadió.

«Van a tratar de sacar adelante esto sobre una base totalmente partidista», sostuvo McConnell en conversación con periodistas este miércoles.

¿Cómo pueden aprobar los demócratas el proyecto de ley sin la ayuda de los republicanos?

Aquí es donde se complican las cosas en el Senado. Los demócratas planean utilizar un proceso conocido como «conciliación presupuestaria«. Este procedimiento, irónicamente, fue desarrollado para mantener el presupuesto federal bajo control. Pero también proporciona a los demócratas la única manera de eludir las reglas del Senado y aprobar las cosas con una mayoría simple. Lo que en este caso solo requeriría una votación de la línea del partido con todos los demócratas a bordo.

Esto es la conciliación presupuestaria (y por qué es importante para los cheques de estímulo de Biden)

¿Cuáles son los principales desacuerdos entre los demócratas?

Sin embargo, el desacuerdo más destacado está entre los demócratas y radica en si incluir o no el cambio permanente al salario mínimo. Esto asumiendo que el Senado permite el aumento salarial en el proyecto de ley bajo las reglas presupuestarias.

Sin embargo, todos los demócratas en el Senado deben apoyar el proyecto de ley para conseguir que se apruebe. Y la gran pregunta ahora es si el salario se incluirá en la versión del Senado sobre el paquete de estímulo. Justamente, después de que el senador Joe Manchin, de Virginia Occidental, dijera que se opondría al aumento salarial.

Si se elimina el aumento al salario mínimo, entonces la pregunta es si los demócratas de la Cámara, como la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, pueden apoyar algo que no cumpla con uno de sus principales objetivos. Puedes leer más al respecto aquí.

¿Apoyan los republicanos el aumento del salario mínimo?

Los senadores republicanos Mitt Romney y Tom Cotton han sugerido un salario federal de US$ 10. Pero, los demócratas dicen que es muy poco y también quieren que el salario se incremente automáticamente con el costo de vida.

¿Qué pasa después?

Todo este drama se desarrollará durante las próximas dos semanas. Mientras, los demócratas trabajan para encontrar la manera de aprobar el paquete de estímulo antes del 14 de marzo.

Ocasio-Cortez le dijo a CNN que apoyaría el paquete de ayuda por covid-19, incluso si se elimina el aumento al salario mínimo. Pero dijo que las razones importan.

«Creo que depende del motivo para no se incluya», dijo Ocasio-Cortez a CNN. «Si los US$ 15 no están en el paquete debido a razones parlamentarias, esa es una consideración y estaría abierta a votar por el paquete». Esto bajo el argumento de que si el parlamentario del Senado decide eliminar del paquete el incremento al salario mínimo de US$ 15, esa decisión es «en gran medida un asunto de procedimiento basado en reglas».