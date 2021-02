Tiger Woods gana su quinto título de Masters y su major número 15

Noticias CNN

(CNN) — Tiger Woods se aseguró su quinto título de Masters y decimoquinto major para sellar una de las mejores historias de recuperación en el deporte después de superar problemas de espalda que amenazan su carrera.

El jugador de 43 años se abrió camino a través de una tabla de clasificación apretada para ganar por una oportunidad en Augusta su primer título importante en 11 años y su primera victoria en Masters desde 2005.

Se completa así un retorno de cuento de hadas para el jugador más destacado de su generación —y posiblemente el mejor de todos— después de soportar «tiempos oscuros» por una lesión desde 2014.

Woods se sometió a una cirugía de fusión de la columna vertebral para salvar su carrera en 2017 y selló una impresionante temporada de regreso el año pasado con su primera victoria en cinco años.

La emocionante victoria del domingo coloca al ex número uno del mundo solo tres carreras detrás del récord histórico de Jack Nicklaus.

Solo su compatriota Nicklaus ha ganado más Masters, con seis. Woods también se une a Nicklaus como el único jugador que ha ganado el Masters en tres décadas diferentes después de haber logrado su primer puesto como jugador de 21 años en 1997.

«Es abrumador solo por lo que ha ocurrido», dijo Woods.

«El año pasado tuve mucha suerte de volver a jugar. En la anterior Cena de Campeones, tuve muchas dificultades y me perdí un par de años de no jugar este gran torneo y ahora soy el campeón. Veintidós años entre victorias, es mucho tiempo y es irreal para mí experimentar esto. Mi mamá estuvo aquí, ella también estuvo allí en 1997. Estoy muy feliz y emocionado, no tengo palabras».

Espiral descendente

Woods cambió el golf para siempre cuando logró su primer Masters con un récord de 12 tiros en 1997. Gracias a él, los jugadores se pusieron más en forma, el dinero del premio aumentó y el interés en el juego aumentó significativamente. Desde entonces, ha sido el corazón del golf, su alma y motor principal.

Woods puede no haber sido del agrado de todos a lo largo de los años, tal vez por una combinación de su infalible éxito a principios de la década de 2000, su búsqueda decidida de la excelencia, una personalidad fría y posteriores elecciones personales.

Pero los problemas de la vida parecen haberlo suavizado en los últimos tiempos y la notable acogida que recibió en Augusta sugirió que la narrativa de su historia de fondo le dio más resonancia al logro deportivo.

Una serie de celebridades llevaron a las redes sociales para felicitar a Woods.

La estrella de la NBA, Steph Curry, lo calificó como «la mejor historia de regreso en los deportes», mientras que la leyenda del tenis Serena Williams dijo que «estaba llorando» y dijo que era «una grandeza como ninguna otra».

Nicklaus tuiteó elogios, incluso Barack Obama también.

Greatest comeback story in sports! Congrats @TigerWoods Let me hold one of those 5 jackets one time!

— Stephen Curry (@StephenCurry30) April 14, 2019

I am literally in tears watching @TigerWoods this is Greatness like no other. Knowing all you have been through physically to come back and do what you just did today? Wow Congrats a million times! I am so inspired thank you buddy.

— Serena Williams (@serenawilliams) April 14, 2019

A big “well done” from me to @TigerWoods! I am so happy for him and for the game of golf. This is just fantastic!!! 👏🏼@TheMasters

— Jack Nicklaus (@jacknicklaus) April 14, 2019

Congratulations, Tiger! To come back and win the Masters after all the highs and lows is a testament to excellence, grit, and determination.

— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2019

En la preparación para el Masters, Woods dijo que no podía haber previsto que se quedara varado en 14 carreras cuando ganó su último partido, el US Open, en 2008. Luego se le diagnosticó una fractura en la pierna y se tomó el resto de la temporada, pero a partir de ese momento ya nada fue igual.

En la PGA de EE.UU. de 2009, lideró la ronda final, pero no logró sellar la victoria por primera vez en su carrera principal, perdiendo ante YE Yang de Corea del Sur.

Más tarde ese año, las noticias de sus asuntos extra maritales extra aparecieron y la vida y el golf de Woods tomaron una espiral descendente.

Woods luchó para regresar al número 1 del mundo en 2013, pero los problemas posteriores surgieron el año siguiente.

Muchos dieron por acabada su carrera cuando las lesiones lo llevaron a salir del ranking mundial (estuvo fuera de los 1.000 mejores).

Pero después de ver a un especialista en Inglaterra, Woods se sometió a una cirugía de fusión, su cuarto procedimiento de espalda, en Estados Unidos. Sin embargo, si las cosas se veían sombrías desde un punto de vista de juego, Woods parecía haber tocado fondo cuando fue arrestado por conducir bajo el cargo de influencia en mayo de 2017.

Encontrado dormido al volante de su automóvil al costado de una carretera en Palm Beach, Florida, se mostraron en todo el mundo fotos y un video de un Woods confundido y desorientado.

Más tarde se descubrió que tenía cinco medicamentos diferentes en su sistema, pero Woods culpó del incidente a los analgésicos recetados que estaba tomando por sus lesiones en la espalda. Se declaró culpable de conducción imprudente y fue puesto en un programa de recuperación, pero a partir de ese incidente, la trayectoria de Woods ha llegado a las alturas.

Por consejo médico, hizo un regreso tentativo para golpear las pelotas de golf en su casa a fines de agosto de 2017 y regresó al circuito en 2018 con un éxito notable. Lideró brevemente el Abierto en Carnoustie antes de terminar segundo con Koepka en la PGA de EE.UU. y ganó el Campeonato de Tour por su 80º título en el PGA Tour, solo dos detrás del récord de Sam Snead.

Y ahora esto.

«Este será uno de los más difíciles que he tenido que ganar debido a lo que sucedió en los últimos dos años», agregó Tiger Woods.