El lado oscuro de trabajar desde casa: la soledad

(CNN) — Ahora que muchas personas han estado trabajando desde casa durante casi un año podría surgir un lado oscuro del trabajo remoto: la soledad.

La soledad en el lugar de trabajo puede ser un problema incluso cuando todos trabajan en una oficina. Pero el cambio repentino al trabajo remoto puede aumentar el riesgo.

«Si has estado trabajando con personas por un tiempo y tuviste esa conectividad y reuniones cara a cara y estabas acostumbrado a ese entorno de trabajo, y ahora de repente trabajas a distancia con poca conectividad, eso realmente crea un gran problema», dijo Ben Fanning, autor de «The Quit Alternative: The Blueprint for Creating the Job You Love Without Quitting» («Alternativa a la renuncia: el plan para crear el trabajo que amas sin renunciar»). «Es como estar en una isla remota».

Incluso si estás trabajando desde casa con tu cónyuge e hijos corriendo, todavía puedes sentirte profesionalmente solo.

Investigaciones muestran que la soledad en el lugar de trabajo perjudica el desempeño laboral. Puedes convertirte en un trabajador menos efectivo ya que los compañeros de trabajo te encuentran menos accesible y dejan de colaborar.

«Mientras más solitario estés, peor será tu desempeño», dijo Sigal Barsade, profesor de administración en The Wharton School, Universidad de Pennsylvania. «Te comprometes menos eficazmente con tu organización».

Así se siente la soledad de trabajar desde casa

La soledad conduce a una espiral descendente, según Barsade.

«Una vez que estás solo, eres más hipervigilante socialmente y comienzas a perder tus habilidades sociales», dijo. «Te comportas de formas que promueven más soledad».

Puedes comenzar a divulgar información personal de forma excesiva o insuficiente. Los trabajadores solitarios también pueden ser demasiado cautelosos acerca de ser rechazados por sus compañeros, lo que puede hacer que parezcan menos accesibles, dijo Hakan Ozcelik, profesor de administración en la Universidad Estatal de California, Sacramento.

«Las personas solitarias leen las señales negativas más rápidamente e ignoran las señales positivas», dijo Ozcelik. «Tienes lentes oscuros a través de los cuales estás interpretando mensajes».

Los trabajadores que ya se sentían marginados en la oficina y podrían haber recibido un saludo ocasional por la mañana o asentir con la cabeza en el pasillo podrían ser más propensos a sentirse solos trabajando desde casa.

«Ahora ni siquiera entienden eso. Si las personas no les hablan por separado, las personas que ya están solas podrían volverse aún más», dijo Barsade.

Lo que puedes hacer para sentirte mejor

La soledad no es un rasgo, es más un estado de motivación como el hambre, explicó Barsade.

«De la misma manera que tenemos hambre y necesitamos comer, nos sentimos solos y necesitamos contacto social. No queremos estar solos».

El contacto social requiere una capa extra de planificación en estos días. Sé proactivo y establece reuniones virtuales y llamadas telefónicas con compañeros de trabajo que puedan reemplazar esas idas por café o los pasillos.

No confíes demasiado en la mensajería instantánea o el correo electrónico. «Una llamada telefónica es una cura mucho mejor para la soledad que el correo electrónico, los chats y las redes sociales», dijo Fanning.

Y ten en cuenta: la soledad puede distorsionar tu visión de tus relaciones. Por ejemplo, puedes pensar que alguien ignora tu correo electrónico a propósito, pero en realidad solo está inundado en malabares de trabajo y la educación en casa de sus hijos.

«Trata de no tomarlo personalmente cuando sientas que no estás recibiendo el tipo de atención y conexión que normalmente obtendrías», dijo Barsade. «Pueden estar lidiando con algo que sucede en su entorno que no está relacionado con quién eres tú como persona o colega».

Lo que pueden hacer los gerentes

Los gerentes juegan un papel importante en la prevención de la soledad entre su equipo.

«Los gerentes deben prestar atención ahora más que nunca», dijo Barsade. Eso significa verificaciones regulares y asegurarse de que todos se estén conectando como un equipo.

Organiza reuniones regulares del equipo, pero no las hagas todas sobre trabajo. Agrega algo de tiempo para la socialización. Para poner la pelota en marcha, Fanning sugirió hacer preguntas abiertas como, «¿quién hizo algo divertido este fin de semana que quieran compartir?»

Pero hay una delgada línea entre ayudar a las personas a mantenerse conectadas y sobrecargarlas con todo lo demás que exige su tiempo.

«No lo conviertas en una carga que drena y conduce al agotamiento», advirtió Barsade.