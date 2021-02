Paraguay comenzó la vacunación contra el covid-19 con una severa advertencia del ministro de Salud

Noticias CNN

(CNN Español) — Paraguay empezó este lunes la campaña de vacunación contra el covid-19. Serán 2.000 trabajadores de la salud quienes recibirán la vacuna Sputnik V durante esta primera etapa. El propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni, aplicó la histórica primera dosis en el país.

Mirian Arrúa, una enfermera del área respiratoria de terapia intensiva con 13 años de servicio, fue la primera en recibir la inmunización, según informó el Ministerio de Salud. Tras recibir la primera de las dos dosis de la vacuna rusa en el Hospital Nacional de Itauguá, a 30 kilómetros de Asunción, la trabajadora sanitaria instó a sus colegas a vacunarse. “No hay que tener miedo de vacunarse. Vamos a estar más seguros cuidando a los pacientes”, sostuvo Arrúa.

El domingo, a horas de empezar la campaña de vacunación, el ministro Mazzoleni había lanzado una advertencia desde su cuenta de Twitter: “A quien se descubra haciendo algo indebido con las vacunas se lo va a destituir”, escribió el funcionario.

Paraguay dispone hasta ahora de tan solo 4.000 dosis de Sputnik V, las cuales arribaron al país la semana pasada y son parte de un lote de un millón de vacunas adquiridas al Fondo Ruso de Inversión Directa. Las autoridades aprobaron el uso de emergencia de esta vacuna el 15 de enero.

El país también espera recibir 4,3 millones de dosis de la vacuna de AstraZenaca a través del mecanismo COVAX, una coalición liderada por la Organización Mundial de la Salud que busca brindar un acceso global equitativo a las vacunas contra el covid-19.

En tanto, el presidente Mario Abdo Benítez decretó nuevas medidas sanitarias en todo el país desde este lunes 22 de febrero hasta el 14 de marzo. Los desplazamientos se permiten entre las 5 A.M. y las 11:59 P.M., mientras que los eventos sociales, tanto en espacios públicos como privados, no pueden contar con más de 100 personas. Además, no se podrá comercializar ni distribuir bebidas alcohólicas entre las 11:59 P.M. y las 5 A.M., según el comunicado del gobierno.

Según el decreto, “el uso del tapabocas sigue siendo obligatorio en todos los lugares cerrados, en la vía pública y en aquellos en los que no se pueda mantener el distanciamiento físico establecido por los protocolos de aislamiento”.

Por otra parte, el documento señala que el retorno a clases del sector público, previsto para el 2 de marzo, se hará en “la modalidad virtual o híbrida-semipresencial”.

Según el informe del Ministerio de Salud de este domingo, Paraguay registra 3.065 fallecidos por covid-19 y 151.718 casos confirmados de la enfermedad.