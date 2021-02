Nadal pierde frente a Tsitsipas en el Abierto de Australia

Noticias CNN

(CNN) — El tenista español Rafa Nadal fue derrotado por el griego Stéfanos Tsitsipas en el primer Gran Slam de la temporada, el Abierto de Australia (Australian Open). Tsitsipas logró recuperarse tras haber perdido dos sets frente a Nadal y se metió en las semifinales del torneo.

Tsitsipas venció a Nadal, el número 2 del mundo, por 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4 y 7-5.

🇬🇷 Comeback complete 🇬🇷@steftsitsipas comes from two sets to love down to advance to his second #AusOpen semifinal.#AO2021 pic.twitter.com/8A9bkUwo26

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021

«No tengo palabras para describir lo que acaba de pasar en la cancha», dijo el griego frente a los micrófonos del Australian Open.

“I’m speechless. I have no words.”@steftsitsipas | #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/pSfC4671Nd

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021

Será la segunda semifinal del Australian Open para Tsitsipas.

Solo dos hombres se han recuperado de dos sets en contra para vencer a Nadal en un Grand Slam: Fabio Fognini en el US Open en 2015 y ahora la sensación griega Tsitsipas.

Nadal sigue empatado con el gran suizo Roger Federer en 20 títulos de Grand Slam. El serbio Novak Djokovic está tres por detrás con 17.

La alineación de semifinales masculina en Melbourne ahora está completa con dos rusos en los últimos cuatro.

El campeón defensor Novak Djokovic, que busca un noveno título del Abierto de Australia que amplía el récord, se medirá al clasificado ruso Aslan Karatsev el jueves.

Tsitsipas se medirá al ruso Daniil Medvedev el viernes.