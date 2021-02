ANÁLISIS | Este senador republicano dijo que lo sucedido el 6 de enero no fue una ‘insurrección armada’

Noticias CNN

(CNN) — De vez en cuando, un miembro del Congreso dice algo que no se puede creer.

Estos días, la mayoría de las veces esa persona es el senador republicano de Wisconsin Ron Johnson. Esto fue lo que dijo Johnson durante el fin de semana al hablar sobre los disturbios del 6 de enero en el Capitolio:

«Esto no me pareció una insurrección armada. Cuando escuchas la palabra ‘armada’, ¿no piensas en armas de fuego? Estas son las preguntas que me hubiera gustado hacer: ¿Cuántas armas de fuego se confiscaron? ¿Cuántos disparos se hicieron?».

Bueno, hasta el lunes por la mañana, más de 221 personas habían sido arrestadas como resultado de los disturbios en el Capitolio, según los reportes de CNN. (Estos son algunos de los más destacados). Cinco personas murieron en los disturbios. Y aunque la policía sobrecargada no estaba en posición de confiscar pistolas y otras armas que llevaron los agitadores al Capitolio, PolitiFact escribió el domingo por la noche que todavía pueden «identificar versiones de que numerosas armas fueron encontradas en y alrededor del Capitolio, llevadas allí en algunos casos por personas que se veían a sí mismas como soldados en una guerra».

Y luego está esto de los reportes de CNN a fines de la semana pasada:

El jueves, los fiscales también dijeron que creen que los paramilitares partidarios de Trump discutieron transportar armas a través del río Potomac hacia Washington.

El plan de trasladar armas por barco se menciona en un documento judicial del Departamento de Justicia que argumenta a favor de mantener en la cárcel a Thomas Caldwell, un hombre de Virginia acusado de conspiración y que presuntamente ayudó a organizar a los agitadores de Oath Keeper y otros grupos extremistas».

Que Ron Johnson esté tan drásticamente desconectado de la realidad es profundamente preocupante. Pero no es en absoluto sorprendente.

Después de todo, a principios de este mes Johnson impulsó una teoría de conspiración salvaje sobre los orígenes del motín del 6 de enero. Esto fue lo que dijo durante una entrevista en Fox News el 7 de febrero:

Bueno, de nuevo, siempre he creído el engaño ruso fue una operación de distración de la corrupción que estaba ocurriendo ciertamente dentro del FBI y potencialmente en algunas de nuestras agencias de Inteligencia.

Tienes que preguntarte, ¿de qué se trata este juicio político? Ahora sabemos que 45 senadores republicanos creen que es inconstitucional. ¿Es esta otra operación de distracción? ¿Se trata de desviar la atención de lo que potencialmente sabía la presidenta de la Cámara de Representantes y cuándo lo supo?

No lo sé. Pero sospecho

Uh huh. No hace falta decir esto, pero no hay evidencia de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi de California:

a) haya hecho algo errado durante el motín o

b) haya acusado a Donald Trump para encubrir dicha irregularidad inexistente.

Y Johnson también ha estado al frente en lo que respecta a restarle importancia a la gravedad de la pandemia de covid-19. La primavera pasada, Johnson argumentó que la economía necesitaba volver a abrirse porque, bueno, la gente muere todo el tiempo. Escribió esto en un artículo de opinión en USA Today:

«Toda muerte prematura es una tragedia, pero la muerte es una parte inevitable de la vida. Más de 2,8 millones mueren cada año, casi 7.700 al día. La temporada de influenza 2017-18 fue excepcionalmente mala, se le atribuyen 61.000 muertes. ¿Te imaginas el pánico si esas estadísticas de mortalidad se atribuyeran a un nuevo virus y se informaran sin parar?»

Cuando se publicó el artículo de Ron Johnson el 29 de marzo, los CDC contabilizaban cerca de 7.100 muertes de estadounidenses por coronavirus. Esa cifra ahora es de casi 450.000.

Entonces, sí.

Ron Johnson aún tiene que decidir si postularse para la reelección el próximo noviembre. Durante su campaña de 2016, prometió que este sería su último mandato, pero ha dado marcha atrás desde entonces.

Johnson también ha sido propuesto como posible candidato contra el gobernador demócrata de Wisconsin Tony Evers en 2022.

Si Ron Johnson está planeando postularse para la reelección o para gobernador, tiene una forma muy extraña de hacerlo. Mientras que su minimización de los disturbios del Capitolio y sus otras teorías de conspiración podrían funcionar bien con la base de Trump, Wisconsin votó por Joe Biden frente al presidente número 45 en noviembre pasado. Y es difícil ver cómo los comentarios tremendamente irresponsables de Johnson lo van a hacerse querer entre los votantes indecisos.

