La Chevrolet Bolt EUV 2022 llega junto con el Bolt EV 2022 como la nueva SUV eléctrica de GM

(CNN Español) — General Motors (GM) anunció este domingo el modelo 2022 de su carro eléctrico Chevrolet Bolt EV y también informó sobre la nueva versión tipo camioneta o SUV llamada Bolt EUV (Electric Utility Vehicle).

La Chevrolet Bolt EUV y el Bolt EV no son tan diferentes como uno se imaginaría en principio. Los dos vehículos de GM comparten la misma arquitectura y el Bolt EUV es aproximadamente solo 16 centímetros más largo y 5 milímetros más alto.

Los dos carros eléctricos traen luces frontales alargadas y más delgadas que el modelo anterior y diferentes curvas que los hacen más deportivos que antes.

En el interior de la cabina, los dos Chevrolet Bolt cuentan con nuevo paneles de control, una pantalla táctil de 10,2 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento y una pantalla de 8 pulgadas como tablero del conductor.

El sistema de infoentretenimiento cuenta con compatibilidad con Amazon Alexa y cuenta con Android Auto y Apple CarPlay.

Otras funciones de los nuevos Chevrolet Bolt EV y Bolt EUV incluyen un rango de carga de 416 kilómetros (259 millas) y 402 kilómetros (250 millas), respectivamente.

Además, tiene un motor que genera 200 caballos de fuerza (150 kilovatios) y una torsión de 266 libra-pies.

Algo para tener en cuenta es que a pesar de que la Chevrolet Bolt EUV quiere posicionarse en el mercado de las SUV como la Tesla Model Y, el modelo de Chevrolet no tiene versión con tracción en las cuatro ruedas, una desventaja notoria para algo que es común en el segmento.

Jesse Ortega, jefe de ingeniería de los dos Bolt dijo en una conferencia de prensa el viernes antes de su presentación oficial que la Bolt EUV «tiene las proporciones y estilo de una SUV», mientras que no considera que un vehículo «tiene que tener tracción en las cuatro ruedas para ser una SUV».

De cualquier manera, la Chevrolet Bolt EUV tiene una gran competencia porque Tesla sigue siendo el líder claro de no solo esta clase de vehículos, sino también de los carros eléctricos en general.

Por ejemplo, vendió en 2020 un total de 442.511 Model Y y Model 3, mientras que GM vendió solo 20.754 Bolts en el mismo periodo. Además, poco a poco el mercado se está volviendo más competitivo y hasta Ford, principal competidor de GM, comenzará a entregar a finales de este año la Mustang Mach-E, el primer vehículo eléctrico de la empresa que también quiere penetrar el segmento de SUV.

La Mustang Mach-E cuesta casi US$ 10.000 más que la bolt EUV al tener un precio inicial de US$ 42.895, pero ya ha sido galardonada por diferentes instituciones.

GM parece entender lo difícil que es sobresalir en este mercado, pero también incluye algunas cosas adicionales que generan valor agregado a estos nuevos Chevrolet Bolt.

El primero es que GM ofrece su sistema «Super Cruise» que permite que el vehículo se pueda «conducir por sí solo», algo que nunca se había ofrecido en un Chevrolet hasta el momento.

Además, GM dice que pagará por la instalación estándar del equipo necesario para poder tener carga rápida en la casa de los clientes elegibles que adquieran uno de estos vehículos.

Estos son algunos puntos buenos, pero Tesla por ejemplo tiene su «piloto automático» y tiene una red más amplia de carga. GM se asoció con EVgo para añadir 2.700 estaciones de carga más en Estados Unidos, pero esto no sucederá sino hasta 2025 y los Tesla también pueden disfrutar de las estaciones que ofrece EVgo.

Precio y disponibilidad

Los dos nuevos Chevrolet Bolt EUV 2022 y Bolt EV 2022 entrarán en producción a finales de la primavera de Estados Unidos y estarían disponibles en el verano.

GM tiene la desventaja frente a la mayoría de fabricantes de carros porque los compradores en Estados Unidos no podrán obtener el crédito de impuestos de US$ 7.500 por la compra de uno de estos carros eléctricos por ya cumplir el número de ventas máximo para poder otorgar este beneficio. Tesla es el único otro fabricante en Estados Unidos que también a sobrepaso ese número y por eso sus compradores ya no pueden obtener ese mismo crédito.

Teniendo eso en cuenta, GM ha decidido reducir el precio para competir mejor con toda clase de fabricantes. La nueva Chevrolet Bolt EUV tiene un precio inicial de US$ 33.995 y el Bolt EV de US$ 31.995, lo que significa una reducción de más de US$ 5.000 que el modelo 2021.

Estos Chevrolet Bolt no son los únicos vehículos eléctricos que GM tendrá disponibles este año, ya que más adelante se espera en Estados Unidos la llegada de la Cadillac Lyric y la Hammer EV. Además, GM reveló que quiere volverse pasar completamente de carros de combustión a carros eléctricos antes del 2035.