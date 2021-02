ANÁLISIS | Seis conclusiones del juicio político a Trump

Noticias CNN

(CNN) — Después de una breve sorpresa el sábado por la mañana, cuando parecía que el segundo juicio político sin precedentes del expresidente Donald Trump podría presentar testigos y prolongarse quizás durante semanas, los senadores apoyaron la idea de zanjar las cosas y pronto votaron para absolver al expresidente.

El voto fue 43 de no culpable contra 57 de culpable, menos de los 67 votos necesarios para condenarlo. Trump entonces fue absuelto de incitar a una multitud desenfrenada a atacar el Capitolio el 6 de enero, un episodio que interrumpió el recuento final de votos del Colegio Electoral que selló la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

Aquí hay seis conclusiones del juicio histórico de Trump:

Los demócratas dejaron ir a Trump

Los demócratas de la Cámara de Representantes forzaron el segundo juicio político de Trump, presentando un caso convincente de que incitó a un ataque al Capitolio y abriendo una brecha entre los republicanos dispuestos a mirar para otro lado frente a los que detestaron el comportamiento de Trump.

El sábado por la mañana, después de que Jamie Gangel de CNN informara sobre nuevos detalles impactantes acerca del comportamiento de Trump el 6 de enero, los demócratas se encontraron en la cúspide de exigir una verdadera responsabilidad. A ellos se unieron cinco republicanos en un esfuerzo por llamar a testigos, especialmente la representante Jaime Herrera Beutler, la republicana de Washington que ha sido fundamental para denunciar la afirmación contrafactual del equipo de defensa de Trump de que el expresidente se opuso a los agitadores en lugar de animarlos.

MIRA: Minuto a minuto: el expresidente Trump es absuelto en el juicio político

Encontrar suficientes republicanos para condenar a Trump seguiría siendo un listón alto y los demócratas habrían tenido que ofrecer a los republicanos la oportunidad de llamar a su propio testigo. Pero en lugar de seguir adelante y explotar la apertura, los demócratas decidieron ingresar una declaración escrita de Herrera Beutler en el registro, permitiendo que el juicio político continuara hacia la absolución esperada de Trump.

Terminar el juicio ayudará a Biden a ponerse manos a la obra. Pero dejará a los estadounidenses que esperaban que Trump pudiera ser bloqueado de un futuro cargo político preguntándose qué habría sido si los demócratas hubieran sido un poco más implacables en su protección de la Constitución.

El Partido Republicano sigue siendo el partido de Trump

Trump una vez bromeó diciendo que podía dispararle a alguien en la Quinta Avenida y no perder votantes. (Posteriormente, sus abogados presentaron una reclamación en el tribunal de que, como presidente, Trump tampoco podía ser acusado por hacer eso). Resulta que también podría enviar a una turba desenfrenada por la avenida Pennsylvania para atacar el Capitolio de EE.UU. con el propio vicepresidente adentro, y la mayoría de los senadores republicanos lo apoyarían.

Siete senadores republicanos votaron que Trump era culpable de incitación, pero la mayoría de los republicanos argumentaron que el juicio en sí era inconstitucional porque Trump ya no era presidente, diciendo que el hecho prevalecía sobre cualquier evidencia presentada durante el juicio.

En momentos de frustración con el Partido Republicano, Trump reflexionó sobre comenzar su propio partido político, pero no parece que sea necesario. Cuando sus abogados fabricaron una realidad alternativa en la que pedía la paz mientras los agitadores saqueaban el Capitolio, los republicanos que estaban entre los objetivos de la turba se aferraron al salvavidas. El hecho de que pudieran ver un video de la evacuación de Mike Pence y el casi encuentro del senador de Utah Mitt Romney con los agitadores junto con las palabras de Trump antes del motín y luego votar para absolverlo, es solo la última evidencia de que el dominio de Trump sobre el partido está lejos de disminuir.

Analista: extender juicio político impactaría a Biden 1:13

Trump sin Twitter es una fuerza mucho más tranquila

Un pianista que no puede tocar, una soprano que no puede cantar y Trump sin Twitter comparten el silencio. No se ha sabido de él directamente desde que se retiró a una especie de exilio postelectoral autoimpuesto en su club privado Mar-a-Lago en Florida.

Entonces, uno de los elementos discordantes del juicio fue escuchar su voz nuevamente en horas de video reproducidas por los fiscales de juicio político de la Cámara para presentar su caso. Es posible que Trump aún tenga a los legisladores republicanos bajo control, pero es mucho más difícil para el público saber, momento a momento, lo que está pensando.

Esa es una perspectiva interesante para la política estadounidense en el futuro. Las órdenes de marcha durante un juicio político son fáciles. ¡Absolver! Pero Trump debe haberse sentido frustrado, echando humo en privado y muriendo por sacar sus pensamientos a la luz durante este juicio. Nos quedamos para preguntarnos qué eran –o esperar a leerlo en los periódicos o aquí en cnn.com–, en lugar de verlos aparecer en nuestros teléfonos cada cierto tiempo.

Las mujeres republicanas son perfiles de valentía

Perfiles de valentía –con un guiño al libro que el entonces Sen. John F. Kennedy escribió sobre antiguos colegas del Senado– aquí significa estar dispuesto a enfrentarse al partido y oponerse a la convención. Los políticos son más interesantes cuando defienden algo que es difícil de defender.

No debería pasar desapercibido que entre los republicanos clave que se enfrentaron a Trump había varias mujeres clave. La representante de Wyoming, Liz Cheney, vio amenazada su condición de republicana número tres en la Cámara cuando votó para acusar a Trump. Herrera Beutler, quien también votó a favor del juicio político, emitió un comunicado en el que rechazó la defensa de sus abogados por ser completamente incorrecta.

Entre los legisladores republicanos dispuestos a votar para condenar, las senadoras moderadas Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska estaban entre las que se alineaban con Romney y el senador Ben Sasse de Nebraska.

Mitch McConnell no es un perfil de valentía

Compare las acciones y declaraciones de Cheney con las del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell. A los periodistas les quedó claro en enero que McConnell pensaba que este juicio político debería seguir adelante. Habló en contra de la insurrección inspirada por Trump en el Senado. Pero cuando se trataba de decir que los procedimientos contra un expresidente eran constitucionales, McConnell votó en contra. Cuando llegó el momento de castigar al expresidente que desató un ataque contra la institución que ama McConnell, dijo a sus colegas que votaría a favor de la absolución.

Después de votar a favor de la absolución, ofreció una sorprendente reprimenda al comportamiento de Trump durante un discurso en el Senado, desestimando las teorías de conspiración de Trump y culpando a Trump por los disturbios. Pero argumentó que era inapropiado votar a favor de un juicio político porque Trump ya no estaba en el cargo, esencialmente tratando de tener las dos cosas en ambos sentidos por un tecnicismo.

Abogado de Trump: Ha sido el juicio político más injusto 1:04

Este no es el final de la historia

La absolución de Trump no será el fin de su responsabilidad por los disturbios que sus palabras ayudaron a causar o sus intentos de revocar las elecciones. Hay cientos de casos pendientes para los agitadores, y sus casos han comenzado a tejer sus palabras en argumentos.

Tomemos el caso de Jessica Watkins, la guardiana de juramentos que, según los fiscales federales, en documentos judiciales esta semana, esperaba la orden de Trump antes de marchar hacia el Capitolio.

Los fiscales de Georgia han abierto una investigación criminal sobre el esfuerzo de Trump por influir en los resultados de las elecciones.

Ninguno de esos casos, incluso si conducen a condenas, podría excluir a Trump de un cargo futuro como un juicio político. Pero seguramente mantendrán los disturbios a la vista del público.