Lucasfilm despide a la estrella de ‘The Mandalorian’ Gina Carano después de publicaciones ofensivas en las redes sociales

(CNN) — Gina Carano, quien interpretó a la guerrera inexpugnable Cara Dune en «The Mandalorian», no aparecerá en ningún proyecto futuro de Star Wars después de compartir publicaciones ofensivas en las redes sociales, incluida una que comparó a la Alemania nazi con el panorama político actual.

Lucasfilm despidió a Carano el miércoles y calificó de «aborrecibles» las publicaciones en las redes sociales que hizo ese día.

«Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro», dijo un portavoz de Lucasfilm en un comunicado a Variety. «Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas por sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables».

Carano también fue despedida por United Talent Agency el miércoles, informó Variety.

CNN se ha comunicado con Lucasfilm y United Talent Agency y está esperando una respuesta.

MIRA: ¿Por qué es tendencia la serie «The Mandalorian»?

Los mensajes de Gina Carano apelaban a la Alemania nazi y se burlaban de las máscaras

Una de las publicaciones de Carano, que pareció volver a publicar desde otra cuenta, hacía referencia al Holocausto, durante el cual se estima que seis millones de judíos fueron asesinados, y cómo las condiciones eran similares a las divisiones políticas contemporáneas.

«¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?», decía parte del post, según Variety.

Más tarde eliminó esa historia y otra que parecía burlarse del uso de máscaras con una imagen de una persona cuya cabeza entera estaba cubierta con máscaras, con la leyenda «Mientras tanto en California».

Carano no borró todas las historias que compartió el miércoles, incluida una que repetía la conspiración de que el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein no murió por suicidio.

Otras controversias

Gina Carano generó controversia en el otoño de 2020 cuando rechazó las solicitudes de los fanáticos de poner sus pronombres en su biografía de Twitter como muestra de apoyo a las personas transgénero. En cambio, ella escribió «beep / bop / boop» en su biografía, que para los fanáticos parecía burlarse de las personas trans.

«Beep / bop / boop no tiene nada que ver con burlarse de las personas trans (emoji de corazón) y (emoji de 100) sí tiene que ver con exponer la mentalidad de intimidación de la turba que se ha apoderado de las voces de muchas causas genuinas», escribió en septiembre con un gif de R2-D2. «Quiero que la gente sepa que puedes tomar el odio con una sonrisa. Así que BOOP para ti por los malentendidos».

Variety informó que luego Carano eliminó las palabras de su biografía de Twitter después de hablar con su coprotagonista Pedro Pascal, quien dijo que «la ayudó a entender por qué la gente las ponía en sus biografías». Luego dijo que apoya la «libertad de elegir».

Carano también ha publicado sobre poner fin al tráfico sexual infantil con el hashtag #SaveOurChildren. Debido a que el hashtag ha sido cooptado por los seguidores de la conspiración de QAnon, Facebook, propietario de Instagram, restringió la visibilidad del hashtag en sus aplicaciones.

Se desconoce el futuro de su personaje

Lucasfilm no abordó si el papel de Cara Dune de Carano sería interpretado por otra actriz en «The Mandalorian». El personaje jugó un papel secundario en la serie como aliado del protagonista interpretado por Pascal y amigo de Grogu, también conocido como «Baby Yoda».

Se esperaba que Cara Dune apareciera en la próxima serie de Disney +, «The Rangers of the New Republic». Pero ahora que Carano ha sido eliminada del universo de Star Wars, el futuro del personaje sigue siendo desconocido.