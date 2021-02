Esta madre creó un sitio web para registrarse fácilmente a la vacuna de covid-19, durante su licencia de maternidad

Noticias CNN

(CNN) –– Después de que su suegra tuvo dificultades para inscribirse a la vacuna contra el covid-19, una mujer de Massachusetts creó una página web con el objetivo de facilitarle las cosas. Y así lo hizo más sencillo para todos.

Olivia Adams diseñó un sitio web que muestra citas de vacunación en todo el estado. Están incluidos los sitios gubernamentales y los operados por empresas privadas. Adams lo llamó macovidvaccines.com.

La desarrolladora de software, de 28 años y originaria de Arlington, Massachusetts, dijo que pasó tres semanas y unas 40 horas construyendo el sitio web. En conversación con Alisyn Camerota, de CNN, explicó que lo hizo durante su licencia por maternidad mientras cuidaba a su hijo de 2 meses.

«Pensé en echar un vistazo y me sorprendió lo descentralizado que estaba todo. Y cómo hay miles de páginas web diferentes», comentó Adams. «Pensé ‘¿cómo puedo poner en práctica mis habilidades de software para mejorar esto en mi tiempo libre?’», añadió.

Olivia Adams sostiene a su hijo recién nacido.

El tiempo libre suele tenerlo cuando su recién nacido duerme, dijo Adams. Y añadió que su hijo de 2 años está en la guardería, por lo que tiene suerte de no cuidarlos a ambos durante el día.

La inspiración para la página web llegó después de escuchar a su suegra, quien tuvo dificultades para registrarse a una cita de la vacuna contra el covid-19. Su suegra es una higienista dental que calificó para la primera fase de vacunas, explicó Adams.

«Ella tuvo un pequeño problema para saber a dónde ir y cómo inscribirse», relató Adams. «Pudo hacerlo, pero le tomó un poco de tiempo. Y luego tuvo el mismo problema cuando pudo inscribir a su padre, que fue elegible al comienzo de nuestra fase dos», añadió.

Su familia no es la única que ha tenido dificultades para registrarse a la vacunación contra el covid.19. Personas en todo el país, desde ciudadanos mayores hasta otras personas en las primeras fases de la vacunación, debieron esperar horas en el teléfono y registrándose en línea para ver que no hay lugares disponibles.

Adams examinó la página de vacunas en línea de Massachusetts y se dio cuenta de que podía mejorarlo para todos. Según explicó, está acostumbrada a crear software complicado relacionado con necesidades de atención médica en su trabajo. Justamente, Adams es miembro líder del personal técnico de Athenahealth, una empresa de tecnología de atención médica.

Pero nunca había creado un sitio web como este.

«Esta fue la primera vez que hice yo misma un sitio web complicado», dijo. «La parte más difícil de esto es que por cada sitio web que tiene información de disponibilidad debo decirle a mi computadora cómo leer esa página web como un humano. Ahí es donde se gastaron todas las horas de trabajo», agregó.

Las citas para vacunarse están disponibles en varios lugares. Los cuales van desde aquellos administrados por el estado hasta los operados en tiendas de comestibles y farmacias. Analizar toda esa información para cada proveedor es donde le tomó un poco de tiempo, dijo.

Adams tiene un código para su página web que se ejecuta cada cinco minutos en unos 20 sitios diferentes de vacunas contra el covid-19, escribió en un correo electrónico.

Al gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, se le preguntó sobre el sitio web de la vacuna de Adams en una conferencia de prensa este viernes. «Envíenos su nombre, hablaremos con ella», señaló Baker el viernes.

Adams dijo que contactó al estado para hablar sobre su página web antes de la conferencia de prensa. Sin embargo, añadió que no recibió una respuesta después de enviarles un correo electrónico. Este lunes, tuiteó que le llegó un correo electrónico del Centro de Comando de Coronavirus del estado e intentará reunirse con ellos esta semana.

CNN contactó al estado de Massachusetts en busca de comentarios, pero no ha tenido respuesta.

Olivia Adams creó el sitio web en gran parte cuando su hijo recién nacido dormía.

Adams dijo que nunca esperó que su sitio web tuviera tanta popularidad como esta. Le envió el enlace a amigos y familiares y desde allí se extendió.

Para las personas que se preguntan si Adams podría hacer que su código mágico funcione para otros estados que necesitan ayuda en el registro de vacunación, ella respondió que sabe que hay una gran necesidad.

«El pasado viernes hubiera dicho que absolutamente no. No hay forma de que tenga tiempo para hacer eso. Pero, ahora el apoyo ha sido abrumador y claramente existe tal necesidad», señaló. «Ya tengo personas de otros estados enviándome correos electrónicos y preguntándome si esto se puede hacer donde se encuentran. Me encantaría explorar eso y veremos cómo funciona», agregó.

Adams animó a otras personas que puedan tener alguna idea para ayudar a que simplemente la prueben, escribió por correo electrónico.

«Animo a cualquiera que piense que tiene una idea a medias a que haga todo lo posible y se sorprenderá de lo bien que resultará», escribió. «Lo construí para todos, pero no pensé que todos lo usarían», concluyó.