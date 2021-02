Los Tampa Bay Buccaneers ganan el Super Bowl y Tom Brady amplía su leyenda

Noticias CNN

(CNN Español) — Los Buccaneers de Tampa Bay se coronaron campeones del Super Bowl al derrotar a los Chiefs de Kansas City en un resultado contundente. Tom Brady, en su primer año como mariscal de campo de los Buccaneers, logró su séptimo anillo de campeonato, luego de un paso histórico con los Patriots de Nueva Inglaterra.

Tom Brady fue nombrado el jugador más valioso (MVP) del Super Bowl LV. Con este nuevo logro, Brady ahora ha sido MVP de cinco Super Bowl.

Fue una final inédita por el enfrentamiento entre ambos equipos por primera vez en un Super Bowl, pero también por ser la primera en la que uno de los clasificados jugaba en su propio estadio: el Raymond James de Tampa. El partido terminó con un resultado 31- 9.

Brady abrió el camino para los campeones, lanzando 201 yardas, tres touchdowns y sin intercepciones. La exestrella de los Patriots, que jugó su décimo Super Bowl, ahora ha ganado su séptimo Trofeo Lombardi, uno más que cualquier otra franquicia de la NFL. Los Patriots y los Pittsburgh Steelers han ganado seis Super Bowls. La victoria del domingo aseguró el segundo Super Bowl de los Buccaneers en la historia de la franquicia.

Brady, de 43 años, lanzó dos pases de touchdown en la primera mitad al ala cerrada Rob Gronkowski. Brady y Gronkowski ahora han ganado cuatro Super Bowl juntos.

Rob Gronkowski y Tom Brady, compañeros en los Patriots y ahora en Buccaneers, han ganado cuatro Super Bowl juntos (Crédito: Mike Ehrmann/Getty Images)

Los Chiefs lideraron 3-0 temprano pero tuvieron problemas en todo momento. El Jugador Más Valioso del Super Bowl de la temporada pasada, Patrick Mahomes, fue capturado tres veces, tuvo dos intercepciones y ningún touchdown.

El factor Brady para el resultado del Super Bowl

Ya era el mariscal de campo titular de mayor edad en ganar un Super Bowl, habiendo ganado el Super Bowl LIII cuando tenía 41 años. Ahora, es el primer jugador de un equipo de la NFL, MLB, NBA o NHL en ganar títulos para dos equipos diferentes después de cumplir 40 años. según la cuenta de Twitter de NFL Research. Se une a Peyton Manning como los únicos mariscales de campo titulares en ganar Super Bowls con dos franquicias diferentes.

Tom Brady levanta el trofeo Lombardi(Crédito: Patrick Smith/Getty Images)

Pero no es solo la edad de Brady. Es que está haciendo esto con un nuevo equipo después de pasar 20 temporadas con los Patriots, donde ganó sus primeros seis Super Bowls con el entrenador en jefe Bill Belichick. Es poco probable que ese tipo de combinación vista durante la era Brady-Belichick vuelva a suceder.

Y no es como si Brady hubiese llegado a un equipo que tenía una ilustre historia de postemporada. Los Buccaneers no habían estado en los playoffs desde la temporada 2007. Hasta el domingo, el momento culminante de esta franquicia fue ganar el Super Bowl XXXVII contra los entonces Oakland Raiders para finalizar la temporada 2002.

1 de 16

| FOTOS | Los mayores récords del Super Bowl – Más pases de touchdown en un juego: el mariscal de campo Steve Young lanzó seis pases de touchdown, un récord en el Super Bowl, cuando sus 49ers de San Francisco derrotaron a San Diego 49-26 en enero de 1995. (Crédito: Tom DiPace/AP)

2 de 16

| Más yardas aéreas en un Super Bowl: Tom Brady, entonces con los Patriots de New England, lanzó 505 yardas en 2018. Aún así, su equipo perdió ante Filadelfia 41-33. Brady rompió el récord que había establecido solo un año antes cuando llevó a su equipo a una victoria en tiempo extra de 34-28 sobre Atlanta. (Crédito: John David Mercer/USA TODAY Sports)

3 de 16

| Más yardas por recepción en un Super Bowl: Jerry Rice, receptor abierto de San Francisco, fue nombrado el Jugador Más Valioso del Super Bowl en 1989 después de atrapar 11 balones para un récord de 215 yardas contra Cincinnati. El miembro del Salón de la Fama también rompió récords en el Super Bowl por la mayor cantidad de puntos y touchdowns en una carrera. Anotó ocho touchdowns en cuatro Super Bowls. (Crédito: Lennox McLendon/AP)

4 de 16

| Más yardas por tierra en un Super Bowl: Doug Williams, mariscal de campo de Washington, ganó el premio al Jugador Más Valioso del Super Bowl en 1988. Pero, el corredor novato Timmy Smith estableció un récord en el juego de ese año con 204 yardas por tierra contra Denver. (Crédito: Bob Galbraith/AP)

5 de 16

| Más intercepciones en un Super Bowl: el defensa de Oakland Rod Martin (No. 53) logró tres intercepciones cuando los Raiders derrotaron a los Eagles de Philadelphia en 1981. (Crédito: Focus on Sport/Getty Images)

6 de 16

| Mayor cantidad victorias del Super Bowl para un jugador: Brady ha ganado seis Super Bowls, todos con New England. El Super Bowl LV será su décimo juego en 21 temporadas. (Crédito: Jeff Roberson/AP)

7 de 16

| Más victorias de Super Bowl para un entrenador principal: Bill Belichick, con Brady como su mariscal de campo, ha ganado seis Super Bowls siendo entrenador principal de los Patriots. Belichick también se llevó dos Super Bowls como entrenador asistente con los Giants de New York. (Crédito: Al Bello/Getty Images)

8 de 16

| Jugada más larga de anotación en un Super Bowl: Jacoby Jones de Baltimore devolvió una patada de salida 108 yardas cuando los Ravens derrotaron a San Francisco 34-31 en 2013. (Crédito: Ezra Shaw/Getty Images)

9 de 16

| Pase más largo en un Super Bowl: el receptor abierto de Carolina Muhsin Muhammad atrapó un pase de anotación de 85 yardas que lanzó Jake Delhomme durante el Super Bowl XXXVIII en 2004. (Crédito: Brian Bahr/Getty Images)

10 de 16

| Carrera más larga en un Super Bowl: Willie “Rápido” Parker logró una carrera de 75 yardas para un touchdown de Pittsburgh en 2006. (Crédito: Paul Spinelli/AP)

11 de 16

| Retorno más largo de interceptación en un Super Bowl: James Harrison de Pittsburgh interceptó a Kurt Warner de Arizona en la última jugada de la primera mitad y avanzó 100 yardas para un touchdown en 2009. (Crédito: Al Bello/Getty Images)

12 de 16

| Retorno más largo de balón suelto en un Super Bowl: casi todo salió bien para los Cowboys de Dallas en 1993, cuando aplastaron a Buffalo 52-17 en el Rose Bowl. Pero el defensa Leon Lett tuvo un momento embarazoso al final del juego cuando estaba devolviendo un balón suelto para lo que parecía ser un touchdown seguro. Lett devolvió la pelota 64 yardas, pero comenzó a lucirse temprano y fue despojado por Don Beebe de Buffalo.(Crédito: Rick Stewart/Getty Images)

13 de 16

| Puntaje más rápido en un Super Bowl: en la primera jugada desde la línea de golpeo en 2014, Manny Ramírez, centro de Denver, lanzó el balón al mariscal de campo Peyton Manning. Knowshon Moreno de Denver recuperó el balón en la zona de anotación para seguridad de Seattle. Solo habían transcurrido 12 segundos. (Crédito: Paul Sancya/AP)

14 de 16

| Primer puntaje en la historia del Super Bowl: en el primer cuarto de lo que ahora conocemos como Super Bowl I, el receptor abierto de los Green Bay Packers Max McGee anotó un touchdown en un pase de 37 yardas de Bart Starr. McGee atrapó con una mano, alcanzándolo detrás de él antes de pasar al defensor. (Crédito: Neil Leifer/Sports Illustrated/Getty Images)

15 de 16

| Mayor margen de victoria en un Super Bowl: San Francisco demolió a Denver 55-10 en 1990: ganó por un récord de 45 puntos. Fue el cuarto título de Super Bowl de los 49ers en nueve años. (Crédito: Focus On Sport/Getty Images)

16 de 16

| El margen de victoria más estrecho en un Super Bowl: Scott Norwood, pateador de Buffalo, falló un gol de campo de 47 yardas cuando expiró el tiempo, y los New York Giants vencieron a los Bills 20-19 en 1991. (Crédito: Phil Sandlin/AP)

Brady también cambió de equipo durante una pandemia, y no pudo practicar de inmediato, al menos oficialmente, con su nuevo equipo hasta el 29 de julio, lejos del procedimiento operativo típico de los estándares de la NFL. Con los estrictos protocolos por covid-19, no existían las oportunidades habituales para vincularse con los compañeros de equipo. No hubo partidos de pretemporada.

Brady no es el mismo mariscal de campo que fue en la temporada 2001, cuando ganó su primer Super Bowl. Pero claramente le queda mucho juego y este resultado lo demuestra. Anteriormente había dicho que quería jugar hasta los 45 años y, a principios de semana, dijo que consideraría jugar más allá de esa edad.

