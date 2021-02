El Super Bowl LV será una bonanza para las empresas de juegos de azar

Noticias CNN

Nueva York (CNN Business) — ¿Los Chiefs de Kansas City o los Buccaneers de Tampa Bay? No sabemos quién ganará el Super Bowl LV. Pero las grandes firmas de apuestas deportivas y fantasía ya son campeonas.

Las acciones de DraftKings han subido casi un 35% este año antes del gran juego del domingo en Tampa. La acción ha subido casi un 260% desde que salió a bolsa en abril de 2020 tras una fusión con una empresa de adquisición de propósito especial «cheque en blanco», o SPAC.

Este es el tercer Super Bowl desde que la Corte Suprema legalizó las apuestas deportivas a nivel estatal en 2018. Desde entonces, varios estados han aprobado medidas que permiten realizar apuestas en ubicaciones físicas (conocidas como casas de apuestas deportivas), así como a través de apuestas en línea. Eso significa que 2021 podría ser el mejor año hasta ahora para los gigantes del juego.

DraftKings no es la única empresa que se beneficia de la ola de apuestas deportivas legalizadas en Estados Unidos.

El extremismo violento interno es una preocupación de seguridad en el Super Bowl de este fin de semana

Las acciones de Flutter Entertainment, con sede en el Reino Unido, propietario del rival de DraftKings, FanDuel, aumentaron aproximadamente un 75% el año pasado. El propietario del casino Penn National Gaming, que compró una gran participación en Barstool Sports el año pasado, se ha disparado alrededor del 280% desde febrero de 2020.

«La demanda está fuera de las listas», dijo Matt King, CEO de FanDuel, en una entrevista con CNN Business el jueves. «Este será el evento más grande en la historia de la compañía».

Los fanáticos del fútbol americano en más de dos docenas de estados y Washington ahora tienen la capacidad de apostar legalmente en deportes en línea, a través de aplicaciones móviles o en persona en casas de apuestas con licencia.

«El cambio más significativo es el crecimiento de nuestros clientes disponibles», dijo Jason Robins, director ejecutivo de DraftKings.

Para el Super Bowl de 2019, señala Robins, DraftKings pudo aceptar apuestas de usuarios en un solo estado: Nueva Jersey. El año pasado, la aplicación estuvo disponible en cinco estados. Ahora, son hasta 12.

Conoce a los dos jugadores que dominan el negocio

DraftKings, junto con FanDuel, ya es líder del mercado. Las dos empresas han surgido como la Coca-Cola y la Pepsi de la industria de las apuestas deportivas.

Ambas firmas están permitiendo que los jugadores hagan apuestas tradicionales como quién ganará el juego y / o cubrirá la diferencia de puntos. (Los Chiefs son favorecidos por 3.)

Pero los jugadores también pueden hacer las llamadas proposiciones o apuestas de «apoyo» sobre los resultados, como quién ganará el trofeo de Jugador más valioso (MVP) del juego —Robins dijo que Patrick Mahomes de los Chiefs es el favorito sobre Tom Brady de los Buccaneers un segundo cercano puesto— o qué jugador marcará el primer touchdown.

DraftKings también espera aprovechar el foco de atención del Super Bowl para agregar aún más clientes. Robins le dijo a CNN Business que la compañía está ejecutando dos comerciales de 15 segundos el domingo por la noche: uno justo antes del medio tiempo y otro en el tercer trimestre.

King de FanDuel dijo que no le preocupaba el hecho de que DraftKings se anunciara durante el juego y, como resultado, podría aumentar su exposición a los clientes.

King dijo que no tenía sentido que FanDuel comprara tiempo para anuncios este año. Según los informes, CBS está cobrando aproximadamente US$ 5,5 millones por un anuncio de 30 segundos. Pero no descartó publicar anuncios publicitarios en futuros Super Bowls, y señaló que hay suficientes jugadores para apoyar a varias empresas exitosas en el negocio.

«Estamos en las primeras etapas de esta industria. Si la comparas con cualquier otra industria digital y disruptiva, habrá una reestructuración», dijo King. «Pero no va a ser un ganador que se lleve todo el mercado. Habrá algunos jugadores importantes».

Se espera récord de apuestas para el Super Bowl 1:00

Las compañías de casinos también buscan sacar provecho de las apuestas deportivas

Barstool tiene el potencial de ser un tercer actor importante en los juegos en línea a medida que la compañía continúa expandiéndose a otros estados.

«Estamos contentos con los primeros resultados, pero estamos en este gran lugar donde creemos que podemos generar una participación de mercado significativa y rentabilidad simplemente confiando en (nuestra) asociación de medios Barstool», dijo Jay Snowden, presidente ejecutivo de Penn National Gaming, en el conferencia telefónica sobre los resultados de la empresa el jueves por la mañana.

El gigante de los casinos MGM, que ahora cuenta con el respaldo del IAC de Barry Diller, también está aumentando su presencia en las apuestas deportivas en línea. Y Bally’s anunció recientemente que compraría la empresa líder en deportes de fantasía Monkey Knife Fight.

Caesars Casino también se está moviendo de manera más agresiva en el negocio, gracias a su adquisición planificada de la casa de apuestas británica William Hill y una asociación con la compañía de deportes de fantasía SuperDraft.

«Nadie además de FanDuel y DraftKings tiene una participación de mercado importante en este momento», dijo el copresidente de deportes y juegos en línea de Caesars, Eric Hession. «Pero la razón por la que estamos haciendo estas inversiones es que, a largo plazo, podemos crear una oferta atractiva».

Hession agregó que las compañías de juegos como Caesars pueden aprovechar su base existente de jugadores en los casinos físicos y aprovechar su marca y destreza en marketing. Caesars está invitando a unos 250 de sus clientes más leales a ver el Super Bowl en un evento socialmente distanciado en Allegiant Stadium, sede de los Raiders de Las Vegas de la NFL.

Varias otras compañías en el mundo de los deportes de fantasía y los juegos de azar están buscando aprovechar el bombo publicitario alrededor del Super Bowl, así como otros deportes en vivo.

Una compañía llamada PrizePicks incluso permite a los fanáticos hacer predicciones deportivas mixtas: un cliente podría hacer una predicción combinada sobre, por ejemplo, cuántos puntos de fantasía contará Mahomes y cuántos puntos Bradley Beal de los Wizards de Washington anotará contra los Hornets de Charlotte el domingo.

Así que hay mucho interés en los juegos de azar y los concursos para que las numerosas compañías de apuestas deportivas y deportes de fantasía puedan aprovechar.

«El Super Bowl es un momento muy ocupado para nosotros», dijo Adam Wexler, presidente ejecutivo de PrizePicks. «Es una semana activa para todos los sitios de fantasía de deportes diarios».