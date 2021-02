No se necesita vacuna para ir a los Juegos Olímpicos, pero olvídense de alentar a los atletas con cánticos

Noticias CNN

(CNN Español)— Los organizadores de los Juegos Olímpicos publicaron la primer guía para el certamen que comienza el 23 de julio. La vacuna contra el covid-19 no será un requisito para los atletas y personal que participe en Tokio 2020.Sin embargo, la recomendación para vacunarse y el apoyo de Comité Olímpico Internacional (COI) se mantiene como una opción antes de la llegada de las delegaciones.

«Esto es para contribuir al entorno seguro de los Juegos, pero también por respeto al pueblo japonés, que debe estar seguro de que se está haciendo todo lo posible para proteger no solo a los participantes, sino también a los japoneses», dijeron los organizadores.

La guía para los atletas y delegaciones detalla las medidas que se tomarán durante los Juegos de Verano de este año.

Pruebas de PCR: Presentar una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes de viajar al país y someterse a otro test a su llegada, así mismo de forma periódica durante los Juegos.

Descargar aplicación de rastreo: Se exigirá la descarga para dispositivos móviles de la aplicación del gobierno para el rastreo de contactos covid-19 (COCOA).

Transporte público: los atletas y delegaciones tienen de momento prohibido el uso del transporte público, salvo un permiso especial y deberán limitar su presencia en áreas no designadas.

Uso de mascarillas: el uso de mascarillas es obligatorio y en todo momento, salvo al momento de comer, dormir o estar en un espacio abierto.

Limitaciones a la actividad pública: Quienes lleguen al país deberán entregar una lista de contactos con los que vayan a mantenerse durante su estancia y un plan detallado de actividades de 14 días, limitando su actividad social.

No a las celebraciones: los atletas no podrán festejar dentro de las competencias con abrazos o saludos de mano.

El Comité Organizador ha sido enfático en la aplicación de estas normativas y la falta a una de ellas puede desencadenar en la expulsión de los juegos.

«Cada uno de nosotros tiene su parte que desempeñar. Por eso se han creado estas guías con las reglas que harán que todos y cada uno de nosotros contribuyan de forma sólida, segura y activa a los Juegos. La salud y la seguridad de todos en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 son nuestra máxima prioridad», dijo el director ejecutivo de los Juegos Olímpicos del COI, Christophe Dubi.

Prohibido cantar en los estadios

Si bien la entrada de público a los recintos deportivos aún no se ha definido, los organizadores ya establecieron que cualquier cántico o apoyo oral durante las competencias está prohibido. Los aplausos aparecen como la alternativa para que los espectadores muestren su apoyo a los competidores.

El miércoles, los organizadores dijeron que entre marzo y abril se tomará una decisión sobre el número total de espectadores permitidos dentro de los estadios y desde fuera de Japón.

Se espera que se publiquen dos versiones adicionales actualizadas antes de junio para otros participantes de los Juegos, como los medios de comunicación.

Actualmente, los Juegos de Tokio están programados para realizarse del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Los Juegos Paralímpicos están programados para realizarse del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021.