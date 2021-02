Casi 43 millones de estadounidenses reciben cada mes ayuda para comprar alimentos a través del programa de estampillas de comida

Noticias CNN

(CNN Español) — Casi 43 millones de personas están solicitando ayuda federal para poder comer en Estados Unidos. Ese número se incrementó el año pasado en un 20%, lo que llevó al Gobierno a destinar US$ 90.000 millones para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) —también conocido como estampillas de comida—, para responder a las necesidades de muchos estadounidenses.

Familias hispanas sin trabajo sobreviven gracias a los bancos de comida en EE.UU.

La pandemia del nuevo coronavirus dejó a millones sin empleo. Muchas personas sin trabajo se vieron en la necesidad de buscar ayuda en el programa, que había experimentado una reducción de solicitantes antes del covid-19.

Estampillas de comida: una ayuda para las familias en necesidad

Las estampillas de comida constituyen una ayuda mensual destinada a la compra de alimentos para familias que solicitan y califican para este beneficio.

Zahira Díaz, trabaja para la organización Colorado Sin Hambre, que asiste a las personas que solicitan la ayuda y asesora sobre las opciones disponibles para aquellos que carecen de alimentos. Según ella, las solicitudes se han incrementado cuatro veces.

«Estamos viendo este nivel de llamadas bastante alto. Como sabes, ha pasado especialmente aquí en Colorado que muchas de nuestras familias que son personas de color o latinas están experimentando mucha pérdida de trabajo. Entonces, al poder caer en algo como lo que es el programa de SNAP o estampillas de comida, sí hemos visto bastantísimo el cambio”, dijo Díaz.

La organización Colorado Sin Hambre realizó recientemente una encuesta en la que destaca que en ese estado el 52% de los latinos o no blancos tienen problemas para llevar comida a sus casas, mientras que entre los blancos el 30% tiene esas dificultades.

Hace un año que Laura Segura perdió su empleo en el aeropuerto de Denver. Ahora se ve obligada a pedir la ayuda de las estampillas de comida para sus dos hijos.

«Por ejemplo, yo en el pasado no pedía ayuda, pensado en que era una carga pública o que se fuera a descompensar lo que en algún momento dado me están ofreciendo. Muchas veces, uno tiene miedo de que algún día te lo van a cobrar. Es por eso que, muchas veces, no pides la ayuda. Pero, como te digo, es un derecho que tienen mis hijos como ciudadanos americanos y es una ayuda que el Gobierno nos da sin una descompensación monetaria a futuro”, dijo Segura.

Segura recibe una ayuda mensual de US$ 375 para ir al supermercado. La obtiene en una tarjeta de débito que se carga cada mes y que puede usar para comprar los alimentos.

«Para mí, es muy satisfactorio poder ir y comprar lo que realmente necesito, no lo que muchas veces nos dan en los bancos de comida», agregó Segura.

Se espera que, para este año, el gasto en cupones de alimentos continúe subiendo, ya que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto donde aumenta la cantidad de dinero que obtienen las familias cada mes. También amplió los beneficios a 12 millones de estadounidenses que no recibieron la ayuda.