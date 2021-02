Marcus Rashford sufre ataque racista en Inglaterra

Noticias CNN

(CNN) – El delantero del Manchester United Marcus Rashford es el más reciente jugador del fútbol inglés en recibir insultos racistas en redes sociales y describió el incidente como «la humanidad y las redes sociales en su peor momento».

El joven de 23 años, que recientemente recibió la Orden del Imperio Británcio (MBE por sus siglas en inglés), en reconocimiento a su campaña para alimentar a niños vulnerables durante la pandemia, publicó una serie de mensajes en Twitter luego de recibir abusos en sus plataformas de redes sociales el sábado.

«Sí, soy un hombre negro y vivo todos los días orgulloso de serlo. Nadie, ni el comentario de nadie, me va a hacer sentir diferente. Lo siento mucho si buscabas una reacción fuerte, simplemente no la vas a conseguir aquí, escribió, después de ayudar a su equipo a empatar sin goles contra el Arsenal en Sábado.

Humanity and social media at its worst. Yes I’m a black man and I live every day proud that I am. No one, or no one comment, is going to make me feel any different. So sorry if you were looking for a strong reaction, you’re just simply not going to get it here 👊🏾

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 30, 2021

Además, Rasfhord publicó otro mensaje en el que aseguraba que no compartiría los insultos que había recibido al considerarlo una falta de responsabilidad, defendiendo la diversidad de los niños que lo siguen en sus plataformas digitales.

«No estoy compartiendo capturas de pantalla. Sería irresponsable hacerlo y, como puedes imaginar, no hay nada original en ellas. Tengo hermosos niños de todos los colores siguiéndome y no necesitan leerlo. Hermosos colores que solo deben celebrarse».

Este nuevo episodio de racismo se produce pocos días después de que varios otros jugadores de la Premier League recibieran tal abuso en sus cuentas de redes sociales.

El Chelsea dijo que estaba «asqueado» por el ataque racista dirigido al defensor Reece James el viernes, mientras que los compañeros de equipo de Rashford Anthony Martial y Axel Tuanzebe fueron atacados en línea la semana pasada, con una serie de comentarios y símbolos racistas que aparecen en fotos antiguas en Instagram.

La policía de West Midlands arrestó el viernes a un hombre de 49 años bajo sospecha de insultos racistas hacia el mediocampista del West Bromwich Albion, Romaine Sawyers.

Un llamado a la acción

El organismo rector del fútbol inglés, la FA, había dicho anteriormente que estaba «unida a todo el fútbol en nuestro aborrecimiento de cualquier abuso racista» y prometió continuar trabajando con las autoridades para eliminar todas las formas de discriminación del deporte.

Los equipos de la Premier League se han arrodillado antes de cada partido de liga esta temporada como muestra de solidaridad, pero ahora hay llamadas a más acción.

Tanto los jugadores como los clubes han instado a las empresas de redes sociales a hacer más para luchar contra el racismo en sus plataformas, un flagelo que se ha desatado una vez más por la reciente serie de incidentes.

El viernes, el presidente ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, dijo que estaba «consternado» por la reciente serie de incidentes y dijo que la liga continuaría apoyando a los jugadores y sus familias.

«Estamos en un diálogo regular con las empresas de medios sociales, instándolas a hacer más contra el abuso discriminatorio en sus plataformas. Queremos ver una eliminación más rápida de los mensajes ofensivos y una mejor identificación y prohibición de los infractores», dijo Masters.

CNN contactó a Twitter, Facebook e Instagram con respecto a los últimos incidentes, pero ninguno estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

El año pasado, Facebook e Instagram anunciaron que formarían un equipo para luchar contra el racismo en sus plataformas y evaluar los prejuicios raciales en sus algoritmos.

«El racismo no es tolerado en Facebook e Instagram», dijo un portavoz de Facebook a CNN después de incidentes similares en 2020. Cuando encontremos contenido que infrinja nuestras pautas, lo eliminaremos y prohibiremos a aquellos que infrinjan las reglas repetidamente».

La semana pasada, el gobierno del Reino Unido también se reunió con jugadores anteriores y actuales para discutir cómo abordar el abuso discriminatorio en línea.

