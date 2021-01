Expulsan a una niña de 8 años por decirle a una compañera de escuela que estaba enamorada de ella, relata su madre

Noticias CNN

(CNN) — Una niña de 8 años fue expulsada de una escuela primaria cristiana, después de decirle a otra estudiante que estaba enamorada de ella, relató su madre.

El incidente ocurrió la semana pasada. Chloe Shelton, una estudiante de segundo grado en Rejoice Christian School en Owasso, Oklahoma, le dijo a otra alumna que estaba enamorada de ella, según explicó su madre, Delanie Shelton, a CNN.

Chloe fue retirada de inmediato del patio de recreo, según su madre. Las siguientes horas las pasó en la oficina del director, por lo que perdió tiempo de clase, dijo Shelton.

«Incluso antes de que me llamaran, el subdirector le dijo a Chloe que la Biblia dice que las mujeres solo pueden tener hijos con un hombre», señaló Shelton a CNN. «(El subdirector) me preguntó cómo me sentía acerca de que a las chicas les gusten las chicas y le dije que no veo ningún problema con eso», añadió.

Shelton se llevó a Chloe a casa ese día y los administradores le dijeron que no regresara el viernes, dijo.

Al día siguiente, el superintendente llamó a la madre y le informó que la escuela terminaba la «asociación» con su familia, de acuerdo a Shelton. En ese sentido, indicó, también expulsaron a su hijo de 5 años. Cuando Shelton pidió detalles, el funcionario le respondió que sus creencias no se alineaban con las de ellos, dijo.

«Me tomaron por sorpresa. Estaba enojada, herida, traicionada, triste… tantas emociones diferentes. No podía creerlo», dijo Shelton. «Le pedí (al superintendente) que tuviéramos una reunión para discutirlo y procesarlo mejor. Y él se negó, diciendo que ‘no era necesario discutir nada más’».

En una declaración a CNN, el superintendente Joel Pepin se negó a comentar públicamente sobre el caso. «Debido a la privacidad y otros factores, es política de la escuela abstenerse de comentarios públicos sobre cualquier estudiante o familia en particular», señaló.

La alumna de segundo grado Chloe Shelton y su madre Delanie Shelton se toman de la mano mientras caminan juntas. Chloe fue expulsada de la escuela después de decir que estaba enamorada de otra chica.

«Inmoralidad sexual» es motivo de expulsión, dice manual de la escuela

El manual de la escuela establece que «cualquier forma de inmoralidad sexual» va en contra de sus creencias. Incluido el hecho de «profesar ser homosexual/bisexual».

Los estudiantes que no «se ajustan a los estándares e ideales del trabajo y la vida» en la escuela pierden el «privilegio» de asistir, señala el manual.

Los estudiantes tampoco pueden hacer demostraciones públicas de afecto, como tomarse de la mano, abrazarse o besarse, de acuerdo al documento. El embarazo también es motivo de expulsión, aunque la estudiante puede ser «confinada en casa». De manera que los demás estudiantes no «se sienten atraídos por un mal ejemplo para hacer lo mismo».

Shelton dijo que no había leído explícitamente el manual al momento inscribir a Chloe por primera vez en la escuela cuando tenía 4 años, para el grado de prekínder. Pero tampoco sabía que, cuatro años después, Chloe diría que estaba enamorada de otra chica.

«No fue una relación ni una práctica», sostuvo Shelton, en referencia a las reglas en el manual. «Simplemente un gusto. Para una niña de 8 años, eso podría significar que realmente disfruta jugar en el patio de recreo con ella», añadió.

La semana pasada Chloe estaba inicialmente devastada. Lloraba y le preguntaba a su madre si Dios todavía la amaba.

Tras ser expulsada, Chloe recibe cientos de cartas que la animan

Kylie Holden, de 26 años, es exalumna de la escuela y cursó desde preescolar hasta el grado 12 en la institución antes de graduarse en 2012. Ella se identifica como bisexual.

En medio de las amenazas de expulsión, Holden dijo que sus amigos esperaron hasta que se graduaron para compartir su orientación sexual. Entonces, cuando se enteró de la experiencia de Chloe, esos recuerdos regresaron. La idea de que Chloe se cuestionara si merecía el amor de Dios o de alguien la sacudió.

«Ese es el tipo de cosas nocivas con las que lidiarás por el resto de tu vida», le dijo a CNN.

Holden publicó al respecto en Facebook y se ofreció a armar paquetes de detalles para la familia. Personas desde Canadá hasta Louisiana ––la mayoría de las cuales nunca han conocido a Chloe ni tienen alguna conexión con la escuela–– se comunicaron y ofrecieron a enviar dinero, regalos o tarjetas que animen a Chloe.

«Simplemente no quiero que ella se sienta como nosotros», dijo Holden. «No quiero que crezca pensando que no vale la pena, porque eso no es cierto», añadió.

Hasta ahora, Chloe ha recibido más de 150 mensajes de personas de todo Estados Unidos, en los que le dicen lo orgullosos que están de ella y le aseguran que es amada por ellos y por Dios, contó Shelton.

«Se siente tan amada y apoyada ahora debido a tantas personas increíbles que se han acercado a nosotros», dijo. «Está emocionada por otro comienzo en una nueva escuela».