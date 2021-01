Mascarillas contra el covid-19: cuál es mejor para ti y cuándo usarla

Noticias CNN

(CNN) — Piensa en las mascarillas como el más nuevo accesorio de moda que puede salvar tu vida y la vida de tus seres queridos.

Pero en lugar del patrón, logotipo o eslogan que muestre, elige tu tapabocas según su efectividad contra el coronavirus mortal en el entorno en el que te encuentras.

Las pautas sobre cómo ayudarte a tomar esa decisión deberían publicarse a mediados de la primavera, según Jonathan Szalajda, subdirector del Laboratorio Nacional de Tecnología de Protección Personal, que forma parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

Trabajando en estrecha colaboración con agencias gubernamentales, partes interesadas de la industria y ASTM International, una organización de normas técnicas internacionales, las normas se aplicarán a la eficiencia del filtro, el tamaño y ajuste, la limpieza y el período recomendado de uso o reutilización.

Por ahora, aquí hay un desglose de los respiradores y mascarillas según el conocimiento científico actual, y lo que dicen los expertos sobre cómo usarlas mejor.

Mascarillas tipo N95

Hechas de fibras tejidas con una carga eléctrica que pueden atrapar partículas errantes, como un calcetín que se pega a tus pantalones en la secadora, los estudios han demostrado que los respiradores tipo N95 están actualmente en la parte superior de la línea cuando se trata de filtrar partículas grandes y pequeñas. Las máscaras de esta categoría también se conocen como «respiradores de careta filtrante» o «respiradores desechables».

¿Qué pasaría si todos los estadounidenses usaran una máscara tipo N95 durante cuatro semanas en entornos de riesgo como estar en interiores?

«Detendría la epidemia», dijo el Dr. Abraar Karan, médico de medicina interna del Hospital Brigham and Women’s y de la Escuela de Medicina de Harvard, al Dr. Sanjay Gupta, corresponsal médico en jefe de CNN.

Los respiradores N95 vienen en muchos tamaños para adaptarse a diversas formas de rostro. Cuando se ajustan a la cara del usuario y se usan correctamente, las máscaras tipo N95 pueden atrapar el 95% de las partículas de alrededor de 0,3 micrones, según han demostrado los estudios. El SARS CoV-2 puede tener un diámetro de tan solo 0,1 micrones, es decir, aproximadamente 4 millonésimas de pulgada.

Si bien puede parecer que los filtros N95 perderían las diminutas partículas de covid, no es así. La mayoría de los fragmentos de virus salen de los pulmones encerrados dentro de gotitas respiratorias más grandes, generalmente mucho más grandes que 0,3 micrones.

Incluso los que se aerosolizan se capturan fácilmente. Debido a un fenómeno natural llamado movimiento browniano, estas partículas diminutas no viajan en línea recta. En cambio, rebotan en zigzag y quedan atrapados fácilmente en el filtro electrostático del N95.

Si bien algunos expertos están pidiendo un despliegue a nivel nacional de las máscaras N95, estas mascarillas están actualmente reservadas para los profesionales de la salud en la primera línea de atención de los pacientes con covid-19. Esto se debe en parte a la escasez de tales máscaras, que están diseñadas para usarse una sola vez y desecharse, pero también debido al entrenamiento necesario para colocar y usar la máscara correctamente.

«En un entorno de atención médica, hay una ventaja porque hay un grado de capacitación sofisticada para informar a las personas sobre cómo usar correctamente los respiradores que no existen en un entorno público», dijo Szalajda de NPPTL.

Según los CDC, algunos otros respiradores también cumplen o superan el nivel de eficacia del 95%: las máscaras N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99 y P100. Algunos de estos dispositivos, que pueden parecerse a máscaras de gas, han recibido una autorización de uso de emergencia y se pueden utilizar en entornos no quirúrgicos durante la escasez de máscaras N95.

La máscara N95, y sus hermanas y hermanos, se ajusta mejor a los contornos faciales únicos de una persona en una cara descubierta para mantener el sello hermético. Entonces, la máscara debe usarse correctamente, a pesar de que una filtración tan alta puede dificultar la respiración. Las máscaras de tipo N95 tienen una resistencia respiratoria mucho mayor que las máscaras quirúrgicas o de tela simples.

«He visto a personas con barba completa que usan la N95, o que usan la 95 al revés, o simplemente la tienen sobre la boca y no sobre la nariz y la boca porque es más fácil respirar cuando no estás cubriendo tu nariz», dijo Szalajda.

Nota: Ten cuidado con las máscaras N95 con válvulas de exhalación, ya que esas válvulas devuelven el flujo de aire al medio ambiente. También ten cuidado con las N95 de imitación que se venden en Internet y en algunas tiendas comerciales.

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) de los CDC enumera docenas de máscaras falsificadas que se venden como máscaras N95 o aprobadas por NIOSH en su sitio web, y ofrece los siguientes consejos sobre cómo asegurarse de no comprar un producto fraudulento:

Los respiradores aprobados por NIOSH llevan una etiqueta de aprobación en el o dentro del empaque del respirador y en la propia máscara.

Los respiradores aprobados por NIOSH siempre tendrán una de las siguientes designaciones: N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99 o P100

Puedes verificar el número de aprobación en la lista de equipos de la agencia o en la página de fuentes confiables para determinar si el respirador ha sido aprobado por NIOSH.

FFP2 de Europa

En respuesta a la propagación de variantes nuevas y más contagiosas del coronavirus, algunos países europeos exigen el uso de máscaras FFP1 y FFP2, que significan «respirador con máscara filtrante».

Nota: La «P» significa que la máscara es muy resistente al aceite y se puede usar para proteger contra aerosoles no oleosos y aceitosos. En comparación, la «N» en N95 significa que la máscara no es resistente al aceite y no se puede usar en un entorno de gotas de aceite (como perforar en busca de aceite).

Un filtro FFP1 tiene una eficiencia de filtración mínima del 80%, un FFP2 es 94% efectivo y un FFP3 es 99% efectivo contra enfermedades infecciosas transmitidas por el aire.

La semana pasada, el estado alemán de Baviera ordenó que los ciudadanos usen máscaras FFP2 cuando compren en tiendas y viajen en transporte público. Luego, el gobierno alemán siguió ese ejemplo, exigiendo que todos en el país usen máscaras FFP1 o FFP2 mientras estén en el trabajo, en las tiendas o viajando en transporte público.

Francia también exige a los ciudadanos que dejen atrás las máscaras caseras. Ahora, en todos los lugares públicos se requieren máscaras quirúrgicas FFP1 de un solo uso y respiradores con máscara filtrante FFP2 más protectores.

Francia también está permitiendo que las personas utilicen máscaras de tela comerciales certificadas para filtrar el 90% de las partículas mayores o iguales a 3 micrones. Se les dice a los ciudadanos que busquen el logo de «garantía de filtración» al comprar tales máscaras.

KN95 y respiradores de pieza facial filtrantes similares

Las máscaras KN95, que están certificadas según los estándares chinos, también filtran y capturan el 95% de las partículas de 0,3 micrones. Pero hay diferencias: las capas de filtro de los respiradores N95 eran «8 veces más gruesas y tenían una densidad de carga dipolar 2 veces mayor que la de los respiradores KN95», según un estudio publicado en diciembre.

Estas máscaras KN95 no están certificadas por el NIOSH, pero algunos fabricantes de máscaras KN95 han recibido aprobación de uso de emergencia para su uso en entornos de atención médica en EE.UU.

La empresa 3M, que fabrica muchos respiradores de careta filtrante, publicó un documento que compara los respiradores N95 y europeos FFP2 con el chino KN95, el australiano-neozelandés P2, el coreano de primera clase y el japonés DS2 y encontró que todos eran «similares» con respecto al «filtrado de partículas no oleosas, como las que resultan de incendios forestales, PM (partículas pequeñas) 2,5 de contaminación del aire, erupciones volcánicas o bioaerosoles (por ejemplo, virus)».

«Sin embargo, antes de seleccionar un respirador», decía el documento de 3M, «los usuarios deben consultar sus regulaciones y requisitos locales de protección respiratoria o consultar con las autoridades locales de salud pública para obtener orientación sobre la selección».

Mascarillas de grado quirúrgico

Diseñadas para ser utilizadas por cirujanos y otros profesionales de la salud, las máscaras de grado quirúrgico son dispositivos sueltos y desechables destinados a «ayudar a bloquear las gotas, aerosoles o salpicaduras de partículas grandes que puedan contener gérmenes (virus y bacterias), evitando que lleguen a la boca y la nariz», de acuerdo con la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA).

No «filtran ni bloquean partículas muy pequeñas en el aire que puedan transmitirse al toser, estornudar o ciertos procedimientos médicos», enfatizó la FDA.

«Las mascarillas quirúrgicas no estaban diseñadas para realizar las funciones del respirador», dijo Szalajda de NPPTL. «No están destinadas a proteger contra las partículas de inhalación, sino contra el contacto con los fluidos corporales».

Las verdaderas mascarillas de grado médico están hechas de tres capas de tela no tejida, generalmente de plástico. La capa superior de tela de color está hecha de polipropileno hilado de grado médico, que es un polímero de resina unido por calor en una estructura similar a una red.

Las mascarillas quirúrgicas también tienen alambres pequeños que se pueden doblar para ayudar a que la mascarilla permanezca en su lugar y, a menudo, se atan detrás de la cabeza o se aseguran con orejeras. Este diseño no hace un ajuste particularmente bueno, especialmente en comparación con el N95, según Szalajda.

Las mascarillas quirúrgicas son de un solo uso, y si están sucias o se dificulta la respiración, la mascarilla debe desecharse y reemplazarse con cuidado, dijo la FDA.

Mascarillas de tela hechas en casa

La mascarilla que se usa más comúnmente entre la gente en general hoy es una mascarilla de tela, a menudo hecha en casa. La eficacia depende del tipo de tejido utilizado y del número de capas de tejido. Estas mascarillas pueden tener tan solo un 26% de efectividad.

Según los CDC, «varias capas de tela con mayor número de hilos han demostrado un rendimiento superior en comparación con las capas individuales de tejido con menor número de hilos, en algunos casos filtrando casi el 50% de las partículas finas de menos de 1 micrón».

Esas son buenas noticias: los estudios han detectado el SARS‐CoV‐2 en aerosoles de entre 1 y 4 micrones.

Un estudio publicado en septiembre pasado examinó la capacidad del algodón, el poliéster y la seda para repeler la humedad cuando se usan en máscaras o como inserciones de máscaras.

«Descubrimos que los revestimientos faciales de seda repelían las gotas en las pruebas de pulverización, así como las máscaras quirúrgicas desechables de un solo uso», escribieron los autores, y agregaron que las máscaras de seda «pueden ser más transpirables que otras telas que atrapan la humedad y son reutilizables a través de limpieza.»

Cualquiera que sea la tela, busca un tejido apretado, según estudios. Utiliza la prueba de luz para comprobar el tejido: si puedes ver fácilmente el contorno de las fibras individuales cuando sostienes la máscara a la luz, es probable que no sea eficaz.

También puedes agregar filtros a tu máscara de tela, de acuerdo con los CDC. Algunos están hechos de polipropileno, el plástico que produce adherencia estática; otros de plata o cobre, que tienen propiedades antimicrobianas. Sin embargo, los estudios sobre la eficacia de los insertos son raros, por lo que la orientación es limitada.

Para aumentar sus probabilidades, la gente ha comenzado a colocar máscaras de tela sobre las quirúrgicas para mayor protección.

Se ha visto al presidente Joe Biden usando dos máscaras en numerosas ocasiones. El día de la toma de posesión, el candidato a secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y su esposo, Chasten Glezman, se tomaron una selfie con doble máscara y la poeta de la toma de posesión Amanda Gorman usó una máscara quirúrgica debajo de su versión de Prada.

Es un comportamiento defendido por Joseph Allen, profesor asociado de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard y director del programa Healthy Buildings de la escuela.

«Una mascarilla quirúrgica con una mascarilla de tela encima puede conseguir una eficacia de eliminación de partículas superior al 91%», dijo Allen recientemente al equipo del Dr. Gupta.

Tiene sentido usar mascarilla doble, según el Dr. Anthony Fauci, ahora asesor médico en jefe de Biden.

«Si tienes una cubierta física con una capa, te pones otra capa, simplemente tiene sentido común que probablemente sea más eficaz y esa es la razón por la que ve a la gente haciendo doble máscara o haciendo una versión de una N95», le dijo Fauci a Savannah Guthrie de NBC.

Pero presta atención en ponerte cualquier máscara, le dijo Allen a CNN el otoño pasado. «Quieres que la máscara pase sobre el puente de la nariz, debajo del mentón y quede al ras de la cara, descansando a lo largo de la piel».

Protectores faciales, pañuelos, polainas, pasamontañas y bufandas

Ciertos artículos no proporcionan una barrera suficiente contra el covid-19 y otros virus y no deben usarse como un medio de protección significativa, según los CDC.

No uses bufandas o pasamontañas tejidos como medida de protección, dicen los CDC. No uses un protector facial sin máscara, advierte la agencia, ya que no protegerá contra las pequeñas gotas en el aire que pueden flotar debajo y dentro del protector. Y olvídate de los pañuelos y las polainas.

Un estudio de 2020 de la Universidad de Duke examinó 14 cubiertas faciales comúnmente disponibles. Como era de esperar, la N95 ajustada se consideró más eficaz, seguida de máscaras quirúrgicas de tres capas. Pero el estudio encontró que los pañuelos doblados, las máscaras tejidas y las bufandas para el cuello no ofrecían mucha protección en absoluto.

De hecho, las máscaras de polainas, también conocidas como vellones para el cuello, en realidad aumentaron la transmisión de gotitas respiratorias.

Keri Enriquez y Eliza Mackintosh de CNN contribuyeron a esta historia.