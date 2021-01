Southwest Airlines reporta su primera pérdida anual en 48 años

Noticias CNN

(CNN Business) –– La última vez que Southwest Airlines reportó pérdidas anuales fue en 1972, cuando era una pequeña aerolínea advenediza que volaba unos pocos aviones en rutas de Texas exclusivamente.

Desde entonces, Southwest Airlines ha crecido hasta convertirse en la cuarta aerolínea más grande de EE.UU. Durante 47 años consecutivos tuvo cifras rentables, mientras sus rivales más extensos entraban y salían de bancarrota en los altibajos de la difícil industria de las aerolíneas.

Pero eso fue hasta este jueves.

Lo que debes saber sobre el nuevo requisito de prueba de covid-19 para viajar a EE.UU.

Southwest Airlines informó que perdió un récord de US$ 3.500 millones en 2020, excluyendo elementos especiales, debido a que la pandemia de covid-19 prácticamente suspendió el tráfico de aerolíneas. Una situación que forzó a la compañía a dejar en tierra muchos de sus aviones debido a la falta de actividad. Los ingresos del año cayeron US$ 13.400 millones, o un 60%, para US$ 9.000 millones en el año.

«Ni siquiera Southwest es inmune al covid-19», dijo Gary Kelly, presidente ejecutivo de la compañía. «Sí, estos son tiempos malos. Sí, tuvimos nuestra primera pérdida desde el año en que empezamos. Pero tenemos mucho que agradecer, y tenemos todas las razones para estar esperanzados en que esto también pasará».

Ahora bien, las pérdidas no fueron exclusivas de Southwest Airlines: han sido universales en las principales aerolíneas de todo el mundo.

No es solo Southwest Airlines: lo que han perdido las 6 aerolíneas más grandes de EE.UU.

American Airlines, la aerolínea más grande del mundo según algunas mediciones, también reportó este jueves una pérdida anual récord. Y fue aún mayor: US$ 9.600 millones, excluyendo elementos especiales. Los ingresos cayeron un 62% a US$ 17.300 millones.

De la misma manera, JetBlue reportó una pérdida anual récord que ascendió a los US$ 1.600 millones para el año excluyendo elementos especiales. Eso en comparación a una ganancia de US$ 568 millones sobre esa base hace un año.

¿Cómo cambiarán los viajes en avión tras la pandemia? 1:55

United y Delta reportaron anteriormente sus propias pérdidas. Delta pasó de tener ganancias récord a pérdidas que nunca había registrado en solo un año.

En total, las seis aerolíneas más grandes del país ––American, Delta, United, Southwest, JetBlue y Alaska Air–– perdieron US$ 30.400 millones en 2020, excluyendo elementos especiales. Una cifra que se compara a una ganancia combinada de US$ 13.800 millones apenas un año antes. Periodo que, además, fue el año más rentable que se ha registrado para el sector estadounidense.

Adicionalmente, las pérdidas de 2020 se produjeron a pesar de la ayuda gubernamental de US$ 50.000 millones para el sector de las aerolíneas. Una medida que se aprobó en marzo para ayudar a enfrentar la crisis.

Las pérdidas de American resultaron un poco menores de lo que esperaban los analistas y sus ingresos también fueron ligeramente más fuertes de lo previsto. Pero la acción despegó como un cohete en las operaciones previas a la negociación. Subieron hasta un 87% antes de la apertura, y después se establecieron con una ganancia del 28% en los primeros minutos de la sesión de negociación regular. A media tarde, las acciones habían aumentado solo un 8%.

La acción era comentada en Reddit por algunos que esperaban incrementar el precio y presionar a los inversores que apostaban en contra de ella al ponerla en baja.

«¿AAL (American Airlines) volando hacia la luna?», escribió un inversor. «Vamos a ver si sacamos algo de provecho al presionar».

Aeropuertos vacíos, millones de aviones en tierra y pérdidas millonarias: el terrible año para la aviación en el mundo

Esos inversores elevaron recientemente el precio de las acciones de GameStop, otra empresa con dificultades que ha perdido dinero.

El presidente ejecutivo de American, Doug Parker, no quiso comentar sobre el movimiento de las acciones durante su llamada con analistas y medios este jueves. «Como regla, no especulamos sobre los movimientos diarios del precio de nuestras acciones. Nos ceñiremos a esa regla hoy», señaló.

Parker dijo que está convencido de que el 2021 será un año de recuperación para el sector de las aerolíneas.

«Todavía hay muchas incógnitas, por supuesto, sobre cuándo o cuán rápido regresará la demanda. No se equivoquen, volverá», dijo. Y por las difíciles decisiones de recortar costos y reducir personal, «cuando la recuperación ocurra, estaremos preparados en una posición aún mejor que antes de la pandemia», sostuvo Parker.

American advirtió que espera que las ganancias previas a los impuestos sean más bajas durante el primer trimestre que a finales del año pasado si se excluyen elementos especiales, como una nueva ronda de asistencia federal para las aerolíneas.

«De cara al primer trimestre, todavía hay una gran cantidad de incertidumbre con respecto a las reservas. Los casos de covid-19 obstinadamente altos y las restricciones de viaje cada vez más estrictas continuaron limitando la demanda», dijo el director financiero Derek Kerr.

El primer trimestre es tradicionalmente un período de pocos viajes. Y la combinación de esa tendencia con los casos altos de covid-19 empuja los viajes aéreos en EE.UU. a un mínimo de seis meses. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) reportó este martes que 469.000 personas pasaron por controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos. Es la primera vez que esa cifra cae por debajo de la marca del medio millón desde principios de julio.

¿Qué países pedirán pruebas de covid-19 para viajar?

Pero Parker tiene la esperanza de que cuando regrese la demanda de viajes lo hará de manera rápida, aunque es difícil saber en qué momento será.

«Tengo 10 meses consecutivos de datos que dicen que la gente está lista para viajar en seis meses. Y siguen diciendo lo mismo», dijo en una entrevista en CNBC este jueves. «Lo que sí creo es que una vez que la gente se sienta cómoda, volverá relativamente rápido. Hay una gran demanda reprimida por viajar. Lo escuchamos en todos los sitios a los que vamos. Pero nadie viajará hasta que haya cosas que hacer cuando viajas. Y hasta que se distribuya la vacuna y la pandemia sea erradicada en gran medida».

Se espera que los problemas de las aerolíneas continúen durante al menos la primera mitad de este año. Esto, a medida que los analistas pronostican pérdidas en al menos los dos primeros trimestres de 2021 para las principales aerolíneas estadounidenses. También esperan pérdidas durante todo el año para cada uno de ellos.

Aunque la vacuna contra el covid-19 pronto podría desatar una demanda acumulada de viajes aéreos, no se espera que eso suceda hasta fines del verano o principios del otoño, en el mejor de los casos.

Paul R. La Monica, de CNN Business, contribuyó con este reportaje.