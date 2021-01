Gobierno dominicano emite resolución para normalizar estatus migratorio de venezolanos

Noticias CNN

(CNN) — El Ministerio de Interior y Policía de República Dominicana anunció el viernes que emitió una resolución con la que normaliza dentro de la categoría de no residente la situación migratoria irregular de venezolanos en territorio dominicano.

Desde al menos 2016, cerca de 5 millones de venezolanos han abandonado el país suramericano, según la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, huyendo de la pobreza y los deteriorados servicios sociales y de salud.

El coordinador de la Pastoral Católica Venezolana, Alejandro Gómez, aseguró a Noticias SIN que, con esta medida del Ministerio del Interior, se ha dado un gran paso que puede beneficiar a quienes cumplan los requisitos. Según cifras de la Pastoral, hay actualmente más de 100.000 venezolanos residiendo en República Dominicana.

Los extranjeros que tengan visado de turistas y permanezcan en el territorio dominicano más allá de la vigencia autorizada podrán ser beneficiarios de una extensión de permanencia, según la medida.

La resolución, adoptada junto al ministerio de Relaciones Exteriores, indica que los venezolanos podrán acogerse a permisos de estudiantes o trabajadores temporeros por un período de un año, lo que es considerado como un gran paso por los extranjeros.

Emilio Berrizbeita, miembro de la organización Venezolanos en el Exterior (Venex), valoró la medida como positiva, ya que les permite hacer trámites en República Dominicana sin la necesidad de viajar a Venezuela.

La disposición, fechada el pasado martes y publicada por el gobierno en redes sociales este viernes, señala que, a partir de esta resolución, la Dirección General de Migración otorgará un plazo de 30 días calendario para que los venezolanos interesados en beneficiarse de esta prórroga puedan inscribir sus datos en el portal web de dicha entidad.

Ana María Rodríguez, venezolana que lleva cinco años en República Dominicana, espera poder regularizar su estatus migratorio con esta medida.

“Nos beneficia en que no nos deporten porque vivimos en una incertidumbre, en un momento en que te manden a tu país. Lo mejor es que nos van a recibir los pasaportes vencidos”, aseguró Rodríguez a Noticias SIN.

El plazo para solicitar los permisos de estudiantes y trabajadores temporeros será de seis meses a partir de la fecha en que se anuncie el inicio de la normalización migratoria.

La resolución indica que se aplicará “la categoría migratoria de no residente” para normalizar “el estatus migratorio de los nacionales venezolanos que se encuentren en territorio dominicano y que ingresaron de manera regular a República Dominicana a partir de enero de 2014 hasta marzo de 2020, así como sus hijos menores de edad, nacidos o no en República Dominicana, a quienes constitucionalmente no les corresponde la nacionalidad dominicana”.

Otro de los requisitos de la resolución es el pago de las tasas administrativas por vencimiento de estadía.

De igual forma, la medida advierte que los venezolanos no deberán tener “antecedentes penales en el país ni en el exterior”, además de “no encontrarse sujetos a la condición de asilado o refugiado”. Tampoco deben encontrarse en proceso de extradición.