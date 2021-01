Una toma de posesión como ninguna otra: los momentos destacados de un día trascendental

Noticias CNN

(CNN) — La toma de posesión del presidente Joe Biden el miércoles se vio un poco diferente a las ceremonias anteriores que daban paso a un nuevo gobierno.

Los eventos históricos del día estuvieron marcados por las medidas de seguridad reforzadas en Washington, las precauciones por el covid-19 y la ausencia del presidente saliente, la primera vez que esto ocurre en más de un siglo y medio.

Aun así, el día sin precedentes terminó con fuegos artificiales y mensajes de unidad y esperanza.

Aquí están los puntos más destacados de la toma de posesión del 46º presidente de Estados Unidos:

Trump deja la Casa Blanca

El momento en que Trump y Melania dejaron la Casa Blanca 6:37

Aunque el expresidente Donald Trump no asistió a la ceremonia de juramentación de Biden, se lo vio públicamente varias veces, incluso cuando dejó la Casa Blanca como presidente por última vez poco después de las 8 a.m. ET.

Antes de abordar el Marine One con la ex primera dama, Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca antes de despedirse que era un «gran honor» haber servido como 45º presidente de Estados Unidos.

Trump habla en la base conjunta Andrews antes de dirigirse a Florida

Trump: Volveremos de alguna manera 12:46

Trump también realizó una ceremonia de despedida final, donde tanto él como la ex primera dama Melania Trump hablaron.

El expresidente agradeció a su familia y a su secretario general, y prometió «luchar siempre». También le deseó «mucha suerte» a la administración entrante de Biden, aunque no mencionó a su sucesor por su nombre.

LEE: La partida solitaria de Trump

Melania Trump, mientras tanto, dijo a los asistentes: «Ser su primera dama fue mi mayor honor». Luego, los dos abordaron el Air Force One por última vez justo antes de las 9 a.m., tomando el avión presidencial para viajar a su hogar en Florida.

Biden asiste a la iglesia previo a la toma de posesión

Justo después de que los Trump abordaron el Air Force One, Biden y la primera dama Jill Biden se dirigieron a la Catedral de San Mateo Apóstol en Washington, donde asistieron a misa con su familia, la vicepresidenta Kamala Harris y la familia de ella. A ellos se les unieron los líderes del Congreso de ambos partidos.

Los presidentes entrantes suelen asistir a los servicios en la mañana de su toma de posesión, a menudo en la Iglesia Episcopal de St. John, una pequeña iglesia al otro lado de la Plaza Lafayette de la Casa Blanca conocida como «la iglesia de los presidentes».

Biden llega al Capitolio

Biden llegó al Capitolio de Estados Unidos poco después de las 11 a.m. y Harris y su esposo, Doug Emhoff, lo acompañaron a él y a Jill Biden por las escaleras del emblemático edificio.

Cuando Biden llegó al escenario de la toma de posesión, saludó a su predecesor y exjefe, el expresidente Barack Obama, mientras iba de camino a su asiento. Recibió una larga ovación de los que estaban reunidos en el escenario y se sentó a las 11:19 a.m.

El choque de puños de Harris y Biden en la toma de posesión

Mientras caminaba hacia su asiento en el escenario de la toma de posesión, Harris y Obama se saludaron con un choque de puños.

El gesto, intercambiado poco antes de que Harris asumiera el cargo de vicepresidenta, tuvo un peso simbólico ya que Obama y Harris hicieron historia como los primeros afroestadounidenses en servir como presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Harris saludó de manera similar a Michelle Obama, quien hizo historia como la primera primera dama afroestadounidense del país.

Harris jura como vicepresidenta

Kamala Harris jura como vicepresidenta de EE.UU. 2:38

Harris prestó juramento a las 11:42 a.m. Usó dos biblias durante el juramento, que le tomó la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor.

LEE: ANÁLISIS | La poderosa dualidad del ascenso de Kamala Harris

Harris se convirtió oficialmente en la primera mujer, la primera negra y la primera persona con ascendencia del sur de Asia en ocupar la vicepresidencia al mediodía.

Biden jura como el presidente número 46

Así juró Biden como presidente de EE.UU 2:16

Biden completó su juramento en el cargo a las 11:48 a.m., usando una Biblia familiar preciada que data del siglo XIX y que sostuvo Jill Biden. Fue juramentado por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

Después de ser juramentado, Biden pronunció un discurso en el que llamó a la unidad y se comprometió a ser un «presidente para todos los estadounidenses», incluidos aquellos que no apoyaron su campaña.

El presidente también ofreció una advertencia en sus comentaros, al afirmar que la nación atraviesa un «invierno de peligro» en medio de la pandemia del coronavirus.

Actuación de cantantes y poeta en la toma de posesión

La actuación de J Lo en la toma de posesión 3:03

La toma de posesión también contó con varias actuaciones de celebridades. Lady Gaga interpretó el himno nacional. Jennifer Lopez cantó un popurrí de selecciones musicales estadounidenses que incluyen «This Land is your Land» y «America the Beautiful», y Garth Brooks interpretó «Amazing Grace».

Amanda Gorman, la primera poeta joven laureada de la nación, también pronunció un poema en el que desafió a los estadounidenses a «dejar atrás un país mejor que el que nos dejaron» y unirse.

Pence y Harris se ríen juntos

(Crédito: Melina Mara – Pool/Getty Images)

El exvicepresidente Mike Pence, quien asistió a la ceremonia aunque Trump no lo hizo, fue recibido con aplausos desde ambos partidos cuando él y su esposa, Karen Pence, salieron a las gradas el miércoles temprano.

Más tarde, cuando Harris y Emhoff se despidieron de los Pence fuera del Capitolio, las dos parejas se rieron mientras los Pence comenzaban su vida privada.

Biden firma los primeros documentos presidenciales

Biden firmó tres documentos después de que finalizó la ceremonia fuera del Capitolio, incluida una Proclamación del Día de la Toma de Posesión, designaciones a puestos en el gabinete y a altos cargos por fuera del gabinete.

Biden y Harris reciben obsequios del Congreso

El presidente y la vicepresidenta también recibieron obsequios del Congreso, como es habitual, incluida una pintura de un pintor negro de la Guerra Civil que le presentó a Biden el senador Roy Blunt, un republicano de Missouri. La senadora demócrata de Minnesota, Amy Klobuchar, entregó a Biden y Harris jarrones de cristal Lenox, mientras que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el ahora líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, obsequiaron al presidente y al vicepresidente banderas estadounidenses.

Biden y Harris asisten a la colocación de ofrendas florales en Arlington

Biden y la vicepresidenta Kamala Harris participan en la ceremonia de ofrenda. (Crédito: Evan Vucci/AP)

Biden y Harris fueron del Capitolio al Cementerio Nacional de Arlington para una ceremonia de colocación de ofrendas florales con tres expresidentes, Obama, George W. Bush y Bill Clinton, en la Tumba de el Soldado Desconocido.

Biden camina en el desfile hacia la Casa Blanca

Biden se detiene para hablar con una persona en su camino a la Casa Blanca. (Crédito: Maddie McGarvey for CNN)

Biden y su familia salieron de la caravana presidencial para caminar por el tramo de la Avenida Pennsylvania fuera de la Casa Blanca. El presidente se detuvo varias veces para saludar a las personas a lo largo de la ruta, incluida la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, y Al Roker de NBC.

Los Biden ingresan a la Casa Blanca

Esta fue la llegada de Joe Biden llega a la Casa Blanca 3:57

Poco antes de las 4 p.m., Biden ingresó a la Casa Blanca por primera vez como el 46º comandante en jefe. Él y la primera dama se detuvieron un momento en el pórtico norte mientras sonaba «Hail to the Chief».

Se abrazaron, saludaron a las cámaras y caminaron junto a su familia hacia el gran vestíbulo para comenzar su presidencia.

Harris juramenta a los nuevos senadores demócratas

(Crédito: televisión del Senado)

Harris regresó al Capitolio para juramentar a tres nuevos senadores demócratas: Jon Ossoff y Raphael Warnock de Georgia y Alex Padilla de California, quien reemplazó a Harris en la cámara.

Su juramento dio oficialmente a los demócratas el control del Senado por primera vez desde que perdieron la cámara en 2014. Harris tendrá el voto decisivo de desempate en el Senado.

Harris se rió mientras leía una línea que hacía referencia a su propia renuncia al Senado como parte de la juramentación.

«El presidente presenta ante el Senado dos certificados de elección y un certificado de nombramiento para cubrir la vacante creada por la renuncia de la exsenadora Kamala D. Harris de California», dijo Harris.

«Sí, eso fue muy extraño».

Biden comienza a revertir el legado de Trump con acciones ejecutivas tempranas tras la toma de posesión

Estos son los primeros decretos de Joe Biden 2:19

Biden se puso a trabajar en la Casa Blanca el miércoles, finalizando más de una docena de movimientos ejecutivos a través de la firma de una serie de decretos, memorandos y directivas para agencias.

LEE: Biden firma decretos clave en cuanto a la pandemia, la inmigración y la equidad y comienza a revertir las acciones de Trump

«No hay (mejor) tiempo para empezar que hoy», dijo Biden a los periodistas en la Oficina Oval mientras comenzaba a firmar una pila de decretos y memorandos. «Voy a empezar por cumplir las promesas que le hice al pueblo estadounidense», agregó.

Biden advierte al personal que no tolerará las faltas de respeto

Esto dijo Biden a los nuevos empleados de la Casa Blanca 0:40

Biden advirtió a los nuevos empleados de la Casa Blanca durante una ceremonia de juramento que los despediría si los encontraba maltratándose unos a otros.

Al hacer explícito que busca terminar con el ambiente tóxico que impregnaba el Ala Oeste durante la administración anterior, Biden dijo que quiere que su personal se rija por el compañerismo y el respeto.

«Si alguna vez estás trabajando conmigo y te escucho tratar a otro colega faltándole el respeto, hablando mal de alguien, te despediré en el acto», señaló Biden en el Comedor del Estado durante una ceremonia de juramento a los funcionarios.

La secretaria de prensa promete defender la transparencia y la honestidad

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, habla durante su primera rueda de prensa en la Casa Blanca el miércoles 20 de enero.(Crédito: AP Photo/Evan Vucci)

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, comenzó su mandato con la primera rueda de prensa de la administración el miércoles por la noche y prometió volver a las sesiones informativas basadas en hechos.

Psaki dijo que, al aceptar el trabajo, se comprometió a «traer de vuelta la verdad y la transparencia a la sala de reuniones».

Y continuó: «Habrá momentos en que veremos las cosas de manera diferente en esta sala. Quiero decir, entre todos nosotros. Eso está bien. Eso es parte de nuestra democracia. Y reconstruir la confianza con el pueblo estadounidense será fundamental para nuestro enfoque en la oficina de prensa y en la Casa Blanca».

Biden reitera su llamado a la unidad durante el especial de la toma de posesión ‘Celebrating America’

Presidente Joe Biden: EE.UU. depende de todos nosotros 1:48

De pie frente al monumento a Lincoln, Biden reiteró su llamado a la unidad el miércoles por la noche durante un discurso en el especial de la toma de posesión «Celebrating America«, en horario central.

LEE: ANÁLISIS: Esto es lo que EE.UU. necesita hoy de Joe Biden

«Es aleccionador estar aquí en este lugar frente a estas palabras sagradas. Aleccionador por respeto al presidente Lincoln y el cargo que ahora compartimos y aleccionador por ustedes, el pueblo estadounidense», dijo. «Como dije hoy, hemos aprendido nuevamente que la democracia es preciosa y gracias a ustedes la democracia ha prevalecido», agregó.

El programa de 90 minutos repleto de estrellas comenzó con una interpretación de Bruce Springsteen de su canción «Land of Hope and Dreams».

El especial, presentado por Tom Hanks, también contó con actuaciones de Jon Bon Jovi, quien hizo campaña con Biden en Pennsylvania, John Legend, Foo Fighters, Demi Lovato, Justin Timberlake y Ant Clemons.

Harris destaca la ‘aspiración estadounidense’

Las primeras declaraciones de Kamala Harris como vicepresidenta 0:52

En sus primeras declaraciones a la nación como vicepresidenta, Harris destacó la aspiración estadounidense durante el programa especial de la toma de posesión.

«Este momento encarna nuestro carácter como nación. Demuestra quiénes somos, incluso en tiempos oscuros. No solo soñamos, hacemos. No solo vemos lo que ha sido, vemos lo que puede ser. Apuntamos hacia la luna y luego plantamos nuestra bandera en ella «, dijo.

«Somos audaces, intrépidos y ambiciosos. No nos intimidamos en nuestra creencia de que venceremos, que nos levantaremos. Esta es la aspiración estadounidense», agregó.

Los expresidentes Obama, Bush y Clinton honran a Biden como el nuevo líder de Estados Unidos

Los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. (Crédito: Biden Inaugural Committee)

Los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton honraron a Biden como el nuevo líder de Estados Unidos al tiempo que se hicieron eco de su mensaje de unidad. En un mensaje de video grabado el miércoles por la tarde como parte del programa «Celebrating America», el trío le deseó lo mejor a Biden en su entrada a la Casa Blanca.

«Estados Unidos es un país generoso, con gente de gran corazón. Los tres tuvimos la suerte de ser presidentes de este país», agregó, y luego dijo: «Señor presidente, espero que tenga éxito. Su éxito es el éxito de nuestro país. Dios lo bendiga».

«Creo que el hecho de que los tres estemos aquí hablando sobre una transferencia pacífica del poder habla de la integridad institucional de nuestro país», dijo Bush.

Obama dio un mensaje similar de unidad al decir: «Tenemos que no solo escuchar a las personas con las que estamos de acuerdo, sino también a las personas con las que no lo estamos».

«Uno de mis mejores recuerdos de la toma de posesión fue la gracia y la generosidad que me mostró el presidente Bush y que Laura Bush le mostró a Michelle», dijo.

Clinton, mientras tanto, dijo que la nación estaba «lista para marchar» con Biden.

«Hoy ha hablado por nosotros. Ahora liderará por nosotros», agregó.

Fuegos artificiales sobre la capital de la nación para cerrar el día de la toma de posesión

(Crédito: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)

Un día sin precedentes llegó a su fin con impresionantes fuegos artificiales.

El presidente y la primera dama vieron la exhibición desde el balcón del salón azul sobre el jardín sur de la Casa Blanca. La vicepresidenta y su esposo la vieron desde el Lincoln Memorial mientras la cantante Katy Perry interpretaba su canción «Firework».

Meg Wagner, Melissa Mahtani, Melissa Macaya, Mike Hayes, Veronica Rocha, Fernando Alfonso III, Chandelis Duster, Alex Rogers, Eric Bradner, Betsy Klein y Christopher Hickey de CNN contribuyeron a este informe.