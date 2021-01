Los Mets de Nueva York despiden a gerente general por haber enviado imágenes explícitas a una reportera en 2016

Noticias CNN

(CNN) — Jared Porter, recién contratado como gerente general de los Mets de Nueva York fue despedido por el equipo, menos de doce horas después de reconocer en un informe de ESPN que envió textos y fotos explícitas y no solicitadas a una reportera en 2016.

Porter en ese entonces trabajaba para los Cubs de Chicago como director de Reclutamiento Profesional y Asistente Especial del equipo.

«Hemos despedido a Jared Porter esta mañana», dijo este martes el propietario de los Mets, Steve Cohen, en Twitter.

“En mi conferencia de prensa inicial hablé sobre la importancia de la integridad y lo dije en serio. Debe haber tolerancia cero para este tipo de comportamiento «.

We have terminated Jared Porter this morning . In my initial press conference I spoke about the importance of integrity and I meant it.There should be zero tolerance for this type of behavior.

— Steven Cohen (@StevenACohen2) January 19, 2021

En un comunicado, el presidente de los Mets, Sandy Alderson, dijo que el despido es efectivo de inmediato.

«Las acciones de Jared, como se refleja en los eventos revelados anoche, no cumplen con los estándares de profesionalismo y conducta personal de los Mets».

En respuesta a la consulta de CNN sobre el caso de Porter, el vicepresidente de comunicaciones y asuntos comunitarios de los Cubs de Chicago, Julian Green, aseguró que no estaban al tanto de la historia, de lo contrario hubiesen tomado acciones de inmediato.

«Esta historia llamó nuestra atención anoche y no estamos al tanto de que este incidente haya sido reportado a la organización. Si nos hubieran notificado, habríamos tomado medidas rápidas, ya que el presunto comportamiento abominable infringe nuestro código de conducta. Si bien estas dos personas ya no están en la organización, nos tomamos muy en serio los problemas de acoso sexual y planeamos investigar el asunto».

Según ESPN, Porter supuestamente envió 62 mensajes de texto, incluidas diecisiete fotos a la reportera no identificada, que no fueron respondidos.

ESPN dijo que obtuvo el contenido de los mensajes en diciembre de 2017, que incluyen una foto de un pene erecto y desnudo, además de entrevistar a la reportera anónima, pero decidió no reportar las acusaciones en ese momento después de que la mujer dijo que su carrera se vería perjudicada si la historia era publicada.

CNN está tratando de comunicarse con Porter para obtener comentarios.

ESPN contactó a Porter el lunes por la noche y, según los informes, reconoció haber enviado mensajes de texto a la mujer. ESPN informa que inicialmente dijo que no había enviado ninguna foto de sí mismo, pero cuando la red lo confrontó sobre cómo los mensajes de texto muestran que había enviado fotos, Porter le dijo a ESPN, «las más explícitas no son mías. Esas son como, algo así como imágenes de archivo de bromas».

Porter supuestamente se disculpó con la mujer en 2016 a través de un mensaje de texto después de que vio la foto desnudo y envió un mensaje de texto diciendo que sus mensajes eran «extremadamente inapropiados, muy ofensivos y que se salían de la línea», informa ESPN.

A través de un intérprete de ESPN, la mujer no identificada dijo: «Mi motivación número uno es que quiero evitar que esto le suceda a otra persona. Obviamente, él está en una posición de poder mucho mayor. Quiero evitar que eso vuelva a suceder. La otra cosa, es que nunca tuve la idea de que él realmente lo lamentara «.

La mujer, que supuestamente llegó a Estados Unidos para cubrir las Grandes Ligas como corresponsal en el extranjero, le dijo a ESPN que «ignoró más de 60 mensajes de Porter antes de que enviara la última foto lasciva».

El presidente de los Mets, Sandy Alderson, dijo en un comunicado a CNN el lunes: “He hablado directamente con Jared Porter con respecto a los eventos que tuvieron lugar en 2016 de los cuales nos enteramos esta noche por primera vez. Jared me ha reconocido su grave error de juicio, se ha responsabilizado de su conducta, ha expresado remordimiento y se ha disculpado previamente por sus acciones.

Los dos se conocieron en un ascensor el 26 de junio de 2016 en el Yankee Stadium, informa ESPN, y hablaron sobre las perspectivas del béisbol internacional antes de intercambiar tarjetas de presentación.

Porter comenzó a enviarle mensajes de texto casualmente y «comenzó a felicitarla por su apariencia, invitándola a encontrarse con él en varias ciudades y preguntándole por qué lo ignoraba», según ESPN.

ESPN informó que Porter continuó enviándole mensajes de texto y envió docenas de mensajes que nunca fueron respondidos.

El 11 de agosto de 2016, un día después de pedirle que se reuniera con él en un hotel en Los Ángeles, Porter le envió a la mujer 17 fotografías. Las primeras 15 fotos fueron del hotel y sus restaurantes, la 16 fue de una foto de las partes íntimas en los pantalones. Según los informes, el día 17 era una imagen de un pene.

Según el informe, la mujer mostró la foto sexualmente explícita a un intérprete y a un jugador de su país de origen, el intérprete presuntamente ayudó al reportero a armar un mensaje para Porter: «Esto es extremadamente inapropiado, muy ofensivo y se sale de la línea» ¿Podría dejar de enviar fotos o mensajes ofensivos?».

Porter supuestamente respondió: “Oh, lo siento, pararé. De verdad me disculpo. Por favor, avíseme si alguna vez necesita algo».

La mujer dejó el periodismo, informó ESPN, y recientemente decidió presentarse para contar su historia, pero solo de forma anónima, por temor a una reacción violenta en su país.

A través de un intérprete de ESPN, la periodista anónima dijo: «Mi motivación número uno es que quiero evitar que esto le suceda a otra persona. Obviamente, él está en una posición de poder mucho mayor. Quiero evitar que eso vuelva a suceder. Lo que pasa es que nunca tuve la idea de que realmente lo lamentara».

Porter fue contratado por los Mets en diciembre de 2020 después de pasar cuatro temporadas como vicepresidente senior y subgerente general de los Diamondbacks de Arizona.