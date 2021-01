Un autobús de pasajeros queda colgando de un paso elevado en Nueva York tras un accidente

Noticias CNN

(CNN) — Al menos siete personas, incluido el conductor, resultaron heridas después de que un autobús se estrellara contra una barrera en un paso elevado en el área del Bronx, en la ciudad de Nueva York, según el Departamento de Policía local.

El autobús quedó colgando sobre la carretera de abajo, dijo la policía.

El accidente ocurrió cerca de la medianoche del jueves en la autopista Cross Bronx Expressway, en dirección oeste, y University Avenue, según la policía. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, dijeron las autoridades.

«El autobús cayó aproximadamente 50 pies (15 metros) sobre la carretera de acceso», dijo el subjefe del departamento de bomberos de Nueva York, Paul Hopper, en la cuenta de Instagram del departamento.

FDNY units are on scene of a motor vehicle accident at University Ave and the Cross Bronx Expressway in the Bronx where a tandem bus has crashed through the barriers and is hanging off the overpass onto the roadway below. There are nine civilian injuries reported at this time. pic.twitter.com/00YQ897hhs

— FDNY (@FDNY) January 15, 2021

Aún no está claro si el accidente fue causado por un error del operador o un mal funcionamiento mecánico y hasta ahora no se han realizado arrestos, agregó la policía.

Las calles cercanas al lugar del accidente fueron cerradas y las autoridades dicen que el tráfico se retrasó en el área. Camiones de remolque pesados estaban en la escena preparándose para retirar el autobús colgante, según la policía.

«Nos estamos cerciorando de que todo el combustible y otros materiales peligrosos dentro del vehículo estén asegurados hasta que el autobús pueda ser arrastrado a la carretera», dijo el jefe del batallón interino del servicio de bomberos, Steven Moore, en Instagram.