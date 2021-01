Los datos claves de la vida de Joe Bien

Noticias CNN

(CNN Español) –– Aquí te dejamos un vistazo a la vida del presidente electo de EE.UU. Joe Biden.

Datos personales de Joe Biden

Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1942.

Lugar de nacimiento: Scranton, Pensilvania.

Nombre de nacimiento: Joseph Robinette Biden Jr.

Padre: Joseph Robinette Biden Sr., vendedor de autos.

Madre: Catherine Eugenia (Finnegan) Biden.

Matrimonios: Jill (Jacobs) Biden (17 de junio de 1977–– actualidad) y Neilia (Hunter) Biden (27 de agosto de 1966 –– 18 de diciembre de 1972, día su muerte)

Hijos: con Neilia Biden tuvo a Naomi Christina, Robert Hunter y Joseph Robinette «Beau» III. Con Jill Biden tuvo a Ashley.

Educación: Universidad de Delaware, Licenciatura, 1965; Universidad de Syracuse, Facultad de Derecho, doctor en Derecho, 1968

Religión: Católica Romana

Otros datos

Tuvo un problema de tartamudeo cuando era niño.

Su hijo Beau Biden fue fiscal general de Delaware.

Biden es el senador de Delaware con más años de servicio.

Cronología de la vida de Joe Biden

1968-1970 –– Abogado defensor para casos penales en Wilmington, Delaware.

1970-1972 –– Sirve en el Concejo del condado New Castle en Delaware.

1972 –– Biden es elegido por primera vez al Senado a sus 29 años. En esa contienda derrotó al senador republicano J. Caleb Boggs. Ganó la reelección al cargo en 1978, 1984, 1990, 1996 y 2002.

18 de diciembre de 1972 –– Mientras hacían compras navideñas, la primera esposa de Biden, Neilia Hunter Biden, y su hija Naomi Biden mueren en un accidente automovilístico. Sus hijos resultan gravemente heridos, pero sobreviven.

5 de enero de 1973 –– Toma juramento como senador de Delaware al lado de la cama de su hijo Beau Biden, quien estaba en el hospital.

1987-1995 –– Es presidente de la Comisión Judicial del Senado.

9 de junio de 1987 –– Biden se lanza a la carrera presidencial de 1988, pero se retira tres meses después tras reportes de plagio y afirmaciones falsas sobre su historial académico.

Febrero de 1988 –– Se somete a una cirugía para reparar un aneurisma en una arteria que lleva sangre al cerebro.

20 de enero de 1990 –– Presenta un proyecto que se convierte en la Ley de Violencia Contra las Mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés). La norma aborda la agresión sexual y la violencia doméstica. Fue promulgada por el presidente Bill Clinton en 1994.

2001-2003 –– Es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

2002 –– Biden vota para autorizar la intervención militar en Iraq, pero luego se convierte en un crítico público del conflicto.

2007-2009 –– Es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

31 de enero de 2007 –– Presenta una declaración de candidatura ante la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés) para postularse como presidente.

31 de julio de 2007 –– Publica sus memorias, «Promises to Keep: On Life and Politics».

3 de enero de 2008 –– Anuncia su retiro de la contienda presidencial.

23 de agosto de 2008 –– Es nombrado compañero de fórmula de Barack Obama para el cargo de vicepresidente.

4 de noviembre de 2008 –– Biden es elegido vicepresidente de EE.UU.

15 de enero de 2009 –– Renuncia al Senado de EE.UU.

20 de enero de 2009 –– Toma juramento como vicepresidente de EE.UU.

7 de febrero de 2009 –– Pronuncia su primer discurso importante como vicepresidente en una conferencia de seguridad en Alemania.

1 de septiembre de 2010 –– Preside una ceremonia en Iraq para marcar formalmente el final de la misión de combate de EE.UU. en ese país.

6 de noviembre de 2012 –– Obama y Biden son reelegidos en sus cargos. Derrotan a Mitt Romney y a Paul Ryan.

20 de enero de 2013 –– Toma juramento para su segundo mandato como vicepresidente de EE.UU.

2 de octubre de 2014 –– Durante una intervención en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, Biden dice a los asistentes que ISIS se ha fortalecido inadvertidamente por las acciones tomadas por Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y otros aliados de Oriente Medio para ayudar a los grupos de oposición que luchan contra el presidente de Siria Bashar al-Assad.

4 de octubre de 2014 –– Biden habla por teléfono con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sobre los comentarios que realizó en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy. El entonces vicepresidente se disculpa «por cualquier implicación de que Turquía u otros aliados y socios en la región hayan suministrado o facilitado intencionalmente el crecimiento de ISIS u otros extremistas violentos en Siria«.

30 de mayo de 2015 –– El hijo mayor de Biden, Beau Biden, fallece de cáncer cerebral a los 46 años.

21 de octubre de 2015 –– Biden anuncia que no buscará la presidencia y dice que el tiempo para una campaña exitosa «se ha cerrado».

5 de diciembre de 2016 –– No descarta lanzarse a la presidencia en 2020. En ese momento señaló: «No me comprometo a no competir. No me comprometo a nada. Aprendí hace mucho tiempo que el destino tiene una forma extraña de intervenir».

12 de enero de 2017 –– Obama sorprende a Biden al otorgarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto del país, durante una ceremonia en la Casa Blanca.

Obama le otorga la Medalla de la Libertad a Joe Biden 1:03

1 de febrero de 2017 –– Biden y su esposa, Jill Biden, lanzan la Fundación Biden. Se trata de una organización que trabajará en siete temas: política exterior, la iniciativa contra el cáncer de Biden, colegios comunitarios y familias militares, protección a los niños, igualdad, terminar la violencia contra la mujer y el fortalecimiento de la clase media.

7 de febrero de 2017 –– Es nombrado profesor de la práctica presidencial de Benjamin Franklin en la Universidad de Pensilvania, donde dirigirá el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global. También se desempeñará como presidente fundador del Instituto Biden de la Universidad de Delaware, según anuncia la universidad.

1 de marzo de 2017 –– Biden recibe el Premio Patriota del Congreso por parte del Centro de Políticas Bipartidistas. El honor es en reconocimiento a su trabajo en la elaboración de legislación bipartidista con republicanos y demócratas.

14 de noviembre de 2017 –– Publica sus memorias «Promise Me Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose».

26 de marzo de 2019 –– En un evento en Nueva York, Biden dice que Anita Hill «pagó un precio terrible» cuando en 1991 testificó que había sido acosada sexualmente por el ahora juez de la Corte Suprema Clarence Thomas. Y agregó que lamenta no haberle dado a Hill la «audiencia que se merecía». Como presidente de la Comisión Judicial del Senado en ese momento, Biden presidió las audiencias de confirmación de Thomas.

29 de marzo de 2019 –– Lucy Flores, excandidata demócrata a vicegobernadora de Nevada, hace acusaciones contra Biden en un ensayo para The Cut, una sección de la revista New York. En la pieza escribe que Biden la hizo sentir «incómoda, repugnante y confundida «en 2014 cuando, en un mitin de campaña en Nevada, dice que él la besó en la nuca.

31 de marzo de 2019 –– «En mis muchos años de campaña electoral y de vida pública, he ofrecido innumerables apretones de manos, abrazos, expresiones de afecto, apoyo y consuelo«, dijo Biden en un comunicado. «Y ni una sola vez ––nunca–– creí que había actuado de manera inapropiada. Si se sugiere que lo hice, lo escucharé con respeto. Pero nunca fue mi intención».

3 de abril de 2019 –– Biden publica un video en Twitter, en el que señala que será «más consciente de respetar el espacio personal en el futuro». El video se produce tras múltiples acusaciones de que hizo sentir incómodas a varias personas en sus encuentros, incluida una mujer que afirmó que Biden la hizo sentir incómoda en una recaudación de fondos de Connecticut en 2009. Otras dos mujeres, incluyendo a Alexandra «Tara» Reade, también le dijeron al diario The New York Times que Biden las hizo sentir incómodas por la forma en que las tocó.

¿Una mujer para la vicepresidencia? 1:13

25 de abril de 2019 –– Anuncia que se lanzará a la presidencia en un video de campaña publicado en redes sociales. Horas más tarde, el presidente de la junta de la Fundación Biden, Ted Kaufman, anuncia la suspensión inmediata de todas las operaciones de la organización.

6 de junio de 2019 –– Biden anuncia que ha cambiado de opinión sobre la Enmienda Hyde, y abandona su apoyo de larga data a una medida que bloquea los fondos federales para la mayoría de los abortos. Según dijo, su decisión fue impulsada por una ola de leyes estatales que restringen el procedimiento.

23 de octubre de 2019 –– La campaña de Biden da señales de que está abandonando su objeción a la creación de un grupo externo para defenderse de los ataques de la campaña de reelección del presidente Donald Trump.

25 de marzo de 2020 –– Alexandra Reade dice en un podcast que Joe Biden la agredió sexualmente en 1993 mientras ella era asistente en su oficina del Senado.

1 de mayo de 2020 –– Durante una entrevista en «Morning Joe» de MSNBC, Biden niega las acusaciones hechas por Reade acerca de que la agredió sexualmente. «Lo digo de manera inequívoca. Nunca, nunca sucedió y no sucedió». La campaña de Biden también publica una declaración de 21 párrafos que aborda las acusaciones. Biden además envía una carta al secretario del Senado solicitando la divulgación de cualquier documento relacionado con una acusación de agresión sexual hecha por Reade.

11 de agosto de 2020 –– Biden, el virtual candidato presidencial demócrata, nombra a Kamala Harris como su compañera de fórmula.

7 de noviembre de 2020 –– Días después de las elecciones del 3 de noviembre, CNN proyecta que Biden es elegido como el presidente número 46 de EE.UU.

24 de noviembre de 2020 –– Biden se convierte en el primer candidato presidencial en obtener más de 80 millones de votos.

29 de noviembre de 2020 –– El médico de Biden dice que el presidente electo tiene pequeñas fracturas en el pie y «probablemente requerirá una bota para caminar durante varias semanas», después de que resbaló mientras jugaba con su perro, Major.