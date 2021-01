Lo que debes saber sobre la sorprendente llamada de Trump para exigir que los funcionarios de Georgia «encuentren» votos para inclinar las elecciones

Noticias CNN

(CNN) — El presidente Trump presionó en una llamada al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un republicano, para que «encontrara» votos para anular los resultados electorales luego de su derrota ante el presidente electo Joe Biden. Esto según una grabación de audio de una llamada telefónica obtenida por CNN y reportada por primera vez por el diario The Washington Post.

A continuación, los aspectos clave que debe saber sobre la llamada:

Lo que dijo Trump sobre la llamada

En extractos de la sorprendente llamada telefónica de una hora del sábado, Trump arremetió contra su compañero republicano por negarse a decir falsamente que ganó las elecciones en Georgia. Además, dijo repetidamente afirmaciones infundadas de fraude electoral.

En una parte, Trump dijo: «Mira. Todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos. Porque ganamos el estado». El presidente también afirmó durante la llamada que los votos en el estado se escanearon tres veces, una acusación que Raffensperger rechazó.

Quién grabó la llamada:

Los funcionarios de la oficina de Raffensperger grabaron la llamada con Trump el sábado, según una fuente que estaba en la llamada y tenía conocimiento directo de la conversación. Raffensperger les dijo a sus asesores que no quería que se publicara la grabación o la transcripción de la llamada a menos que Trump lo atacara o tergiversara la llamada, según la fuente. Trump tuiteó atacando a Raffensperger el domingo por la mañana.

The New York Times informó por primera vez sobre quién grabó la llamada y las instrucciones de Raffensperger. La grabación de audio fue reportada por el diario The Washington Post varias horas después de que Trump dijera en Twitter que había hablado con Raffensperger por teléfono en un intento de convencerlo de que investigara teorías de conspiración infundadas sobre la votación de noviembre.

La postura de Raffensperger:

El secretario de estado de Georgia, republicano y partidario de Trump, siempre ha rechazado las afirmaciones del presidente de supuesto fraude electoral en Georgia. Ha supervisado tres recuentos diferentes de la votación. Además, ha realizado varias otras revisiones del proceso. Recientemente le encargó a la Oficina de Investigaciones de Georgia que realizara una auditoría del sistema de coincidencia de firmas en el condado de Cobb que determinó que el sistema tenía una precisión del 99,9% y no reveló evidencia de fraude.

El momento de la llamada:

La llamada representa el último esfuerzo extraordinario de Trump para cambiar los resultados de la carrera que perdió luego de semanas de esfuerzos legales y políticos del presidente, su equipo legal y los aliados republicanos para revertir las elecciones libres y justas. La solicitud del presidente llega pocos días antes de que el Congreso se reúna para certificar la victoria de Biden, un ejercicio tradicionalmente ceremonial en Capitol Hill que se verá dramáticamente diferente este año, ya que los republicanos en ambas cámaras planean oponerse al recuento de votos del Colegio Electoral.