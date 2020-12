El legado de Armando Manzanero en palabras de quienes lo conocieron: cercano, aterrizado, talentoso, gracioso, pícaro

Noticias CNN

(CNN Español) – Armando Manzanero falleció en la madrugada del lunes 28 de diciembre en la Ciudad de México, días después de ser hospitalizado por complicaciones del coronavirus.

El legado musical que deja el maestro Manzanero es de más de 400 canciones. Incluye grandes éxitos que fueron interpretados por famosos como Elvis Presley, Dionne Warwick Perry, Frank Sinatra y Luis Miguel, por mencionar algunos.

Zona Pop CNN se dio a la tarea de hablar con varios expertos de la música, cada uno en su género, para saber cómo era Manzanero en la intimidad y en lo profesional.

Todos coincidieron en que la sencillez del cantautor oriundo de Mérida, Yucatán, era su principal característica.

Manzanero deja huérfano al romanticismo

Entre los temas más conocidos del maestro Armando Manzanero se encuentran «No sé tú», «Esta tarde vi llover», «Por debajo de la mesa», «Contigo aprendí», «Somos novios» y «Nada personal», entre otras tantas.

Y estas declaraciones de amor hechas canciones llevaron a Manzanero a ocupar un sitio de honor junto a otra leyenda de la música mexicana, Agustín Lara, como los reyes del romanticismo.

Rosalinda Palomeque, editora de la sección de espectáculos del periódico El Sol de México, dijo en Zona Pop CNN que «con la partida de Armando Manzanero, se queda huérfano el romanticismo. Él era el rey del romanticismo».

«Mediáticamente, el nombre de Armando Manzanero era muy grande. Todos sabían las canciones que había escrito, cosa que no pasa siempre. El presidente de México, en su conferencia matutina, fue quien confirmó su muerte. A ese nivel, Armando Manzanero estaba en la vida de los mexicanos», añadió la periodista.

Un homenaje en vida a Manzanero

Quizás una de las últimas veces a las que se le vio al maestro Manzanero en un escenario, junto a su fiel piano, fue en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina, realizada en Miami el 21 de octubre.

Frente a su piano, Manzanero fue homenajeado por cuatro cantantes de la balada romántica contemporánea, quienes interpretaron algunos de sus éxitos.

Pablo Alborán cantó «Contigo aprendí», Luis Fonsi interpretó «Por debajo de la mesa», Jesús Navarro, vocalista del grupo mexicano Reik, hizo lo suyo con el tema «Como yo te amé» y Joy Huerta, del grupo musical Jesse & Joy, cerró el homenaje con «No sé tú».

«Fue muy emotivo. Fue un gran acierto porque hay que recordar que los Premios Billboard de la Música Latina se iban a realizar como todos los años en abril, pero se movieron a octubre y el maestro Manzanero pudo asistir», relató Tere Aguilera, corresponsal en México de la revista Billboard.

«Él amaba la vida y se arriesgaba tanto. Estaba muy emocionado y lo disfrutó mucho. Él, siendo un artista de ese tamaño, quería que las nuevas generaciones escucharan sus canciones y las interpretaciones de Fonsi, Alborán, Joy y Jesús. Ahí radicó lo más importante de ese homenaje», añadió Aguilera.

Manzanero: sencillo, bromista y aterrizado

Armando Manzanero recibió en 2014 el Grammy a la Trayectoria Musical de la Academia de la Grabación Estadounidense. Además ganó dos Latin Grammy, uno de ellos en reconocimiento a su carrera y fue merecedor del Premio Billboard a la Trayectoria Artística (y la lista continúa). Uno pensaría que un artista con este calibre tendría razones más que suficientes para convertirse en alguien inalcanzable.

Pero todo lo contrario. Era alguien muy sencillo. Le encantaba hablar con palabras altisonantes, era un pícaro de primera y le gustaba bromear.

El cantautor José Manuel Figueroa lo conoció muy de cerca y convivió en repetidas ocasiones con Manzanero porque el maestro estaba casado con Laura Elena Villa, prima del padre de Figueroa, Joan Sebastian.

«Es impresionante. Siempre lo he dicho. A los grandes, cuando los llegas a conocer en persona, son los más sencillos, los más naturales, los más bromistas. Quienes aparte de tener el genio para poder componer o dibujar en una frase y agregar notas, el sentimiento del amor, tienen la habilidad de tornar algo serio en algo gracioso y eso me sorprendió del maestro», contó Figueroa.

Algo que también caracterizaba a Manzanero era que tenía el tiempo de escuchar a los talentos y aconsejarlos.

«Siempre tenía el tiempo y la paciencia y me preguntaba: ‘¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás componiendo, mocoso? ¿Estás enamorado? ¿Estás componiendo enamorado?’ Él no quería que compusiera por necesidad comercial. Él me decía que compusiera porque me naciera en el alma», recuerda el hijo mayor del cantante mexicano Joan Sebastian.

Armando Manzanero: pieza fundamental del mundo musical

Trabajar con Armando Manzanero en un estudio de grabación llegó a ser una escuela y un privilegio para muchos.

Uno de esos elegidos fue Alejandro Abaroa, director musical de Warner Music México, quien relató en Zona Pop CNN cómo fue la grabación del disco doble Master Class, uno con la producción completa y el otro con los «demos». Explicó que el propio Manzanero dio instrucciones de cómo quería los arreglos.

«En 2007 me tocó hacer un disco de Manzanero con canciones nuevas y trabajar con él era un deleite. Primero por la música que te entregaba y después porque el personaje era un poeta nato. Todo lo que decía era en forma de poesía, simpático, dicharachero, grosero, pícaro. Era un tipazo, era Armando Manzanero», dijo Abaroa.

Por supuesto, era imposible no sentirse nervioso al tener el trabajo de un compositor como Manzanero en tus manos.

«Me sentí muy nervioso y con mucho respeto. Él tenía una manera muy particular de grabar. Te entregaba un CD y se sentaba en el piano y te decía el nombre de la canción. Te hablaba de los detalles de la introducción. Y que el instrumento charango se mueva así y tocaba en el piano cómo quería que se escuchara. Y lo mismo con los violines y así hasta terminar el tema. Duró 40 minutos en donde me explicaba cómo quería que las canciones fueran construidas a nivel de arreglos».

«Yo espero que este tipo de música romántica nunca muera y que las nuevas generaciones descubran este tipo de canciones y que, de alguna manera, le tomen el valor que tienen todas y cada una de las canciones y las vuelvan a sacar a flote para una nueva generación que estoy seguro de que no las conoce», añadió Abaroa.

Siempre abierto a las nuevas generaciones

Armando Manzanero siempre buscaba estar al día con las nuevas generaciones de intérpretes y compositores. Un claro ejemplo es la cantante mexicana Paty Cantú, quien convivió y aprendió del maestro.

Para despedirse de él, agradeció con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram todo lo que hizo por el romanticismo y más.

«Nunca me pasaba desapercibido lo cariñoso, lo tierno y lo sencillo de él. Lo ‘papá con su hija’ que me hacía sentir. Y era impresionante que no se olvidaba de nada ni de nadie. Sabe todos los cambios que se tienen que generar y que le importa mi opinión como ser humano y ser pensante y con ese respeto y gozo que lo caracterizaban», contó Cantú.

Y quizás uno de los aspectos más influyentes de Manzanero es la composición, en especial para artistas como Cantú. Para ella, comentó en Zona Pop CNN, la pasión y su legado se volvieron elementos cruciales.

«Lo que iba descubriendo de él y que me hacían respetarlo más como persona. Alguien de su edad tan lúcido, activo, apasionado te hace pensar como ser humano. Esta persona sabe algo y valdría la pena concientizar toda su música que es parte de nuestras vidas e interiorizar y repasar su obra una y otra vez porque cada vez encuentras algo nuevo».

«Sus temas son historias de enamoramientos que desencadenaron felicidad en familia enteras. Ese poder tiene la pluma cuando alguien escribe desde el corazón como lo hacía el maestro Manzanero», agregó Cantú.

Te invitamos a escuchar este episodio especial con grandes invitados que convivieron de manera personal y profesional con Armando Manzanero.

¿Cuál era su canción favorita? ¿Cómo era en un estudio de grabación? ¿Cómo era estar en una fiesta bohemia con el maestro? ¿Qué le dijo el maestro a Camilo Egaña de las rencillas con Luis Miguel? ¿Qué hubiera sucedido si fuera de la altura de José Manuel Figueroa?

Todas las respuestas a estas preguntas y más la encontrarás en un episodio especial en el que rendimos homenaje al maestro Armando Manzanero.

