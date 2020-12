Cámara de Representantes no aprueba aumento de cheques de subsidio de US$ 600 a US$ 2.000

Noticias CNN

(CNN) — La Cámara de Representantes no logró avanzar este jueves con una medida que aumentaría los pagos directos a los estadounidenses por debajo de un cierto nivel de ingresos a 2.000 dólares. Esto por encima del nivel de 600 dólares aprobado a principios de esta semana, lo que lleva a los legisladores al punto de partida mientras buscan una manera para apaciguar las demandas del presidente Donald Trump.

Los demócratas de la Cámara de Representantes intentaron aprobar rápidamente el proyecto de ley mediante una solicitud de consentimiento unánime el jueves por la mañana. Sin embargo los republicanos rechazaron la medida, dejando en duda el futuro del paquete de estímulo de US$ 900.000 millones, y si se le agregarán cambios. Ese paquete de estímulo se adjuntó a un proyecto de ley de gastos para todo el gobierno federal, y la fecha límite para la financiación del gobierno vence el lunes a la medianoche.

Los demócratas prometieron que su esfuerzo no ha terminado. Prometieron avanzar para aprobar un proyecto de ley para aumentar los cheques de estímulo a US$ 2.000 con un voto a favor o en contra en el pleno de la Cámara el 28 de diciembre.

«El lunes, traeré a la Cámara de regreso a la sesión donde realizaremos una votación registrada sobre nuestro proyecto de ley independiente para aumentar los pagos de impacto económico a USD$ 2.000. Votar en contra de este proyecto de ley es negar las dificultades financieras que enfrentan las familias y negarles el alivio que necesitan», dijo Pelosi en un comunicado.

«Ojalá para entonces el presidente ya haya firmado la legislación bipartidista y bicameral para mantener el gobierno abierto y brindar alivio del coronavirus», dijo.

Estadounidenses en apuros económicos califican el proyecto de ley de subsidios como muy poco y demasiado tarde

Trump veta proyecto de gasto de Defensa 4:03

Congreso sigue discutiendo plan de subsidios por coronavirus

A principios de esta semana, el Congreso aprobó el enorme proyecto de ley de ayuda de covid, que incluía pagos de hasta US$ 600 a todos los estadounidenses que ganan por debajo de ciertos niveles de ingresos. Las personas solteras que ganan hasta US$ 75.000 recibirían el pago directo completo de US$ 600 y las parejas que ganan hasta US$ 150.000 recibirían US$ 1.200.

La aprobación del paquete de rescate a través de ambas cámaras fue una empresa enorme y representó un avance bipartidista después de meses de estancamiento partidista y desacuerdos contenciosos.

Uno de los principales puntos conflictivos que tuvo que superarse fue el desacuerdo sobre cuánto debería costar el paquete, y muchos republicanos advirtieron que no podían aceptar un precio demasiado alto.

Después de que finalmente se llegó a un acuerdo, se esperaba que el presidente respaldara el paquete y la Casa Blanca había indicado que Trump firmaría la legislación una vez que llegara a su escritorio.

Pero el martes, Trump cuestionó todo eso cuando señaló que no firmaría el proyecto de ley si el Congreso no enmienda la legislación y eleva los cheques de estímulo de US$ 600 «ridículamente bajos» a US$ 2.000 para individuos o US$ 4.000 por pareja.

Los demócratas han aprovechado el mensaje del presidente en un intento por presionar a los republicanos para que acepten una cantidad mayor para los cheques de estímulo, y los legisladores republicanos ahora se encuentran en una situación difícil en la que se verán obligados a decidir si desafiarán o no al presidente.

«Si el presidente se toma en serio los pagos directos de US$ 2.000, debe pedir a los republicanos de la Cámara que pongan fin a su obstrucción», dijo Pelosi.

La apuesta de los republicanos por los cheques de subsidio

Repuntan peticiones de ayuda por desempleo en EE.UU. 1:14

Los republicanos contrarrestaron el esfuerzo demócrata hoy con una propuesta para eliminar una parte del paquete de gastos que incluía la ayuda exterior, un área que Trump atacó después de que el Congreso aprobó el proyecto de ley. Sin embargo, esas disposiciones estaban en gran medida en consonancia con la propia solicitud presupuestaria de Trump y fueron apoyadas por la gran mayoría de los republicanos. Ese esfuerzo fue rechazado por los demócratas.

En una conferencia de prensa posterior al aplazamiento de la Cámara hasta el 28 de diciembre, el líder de la mayoría de la Cámara, Steny Hoyer, dijo que Pelosi y el secretario del Tesoro Steve Mnuchin todavía están involucrados en discusiones en curso sobre el paquete de ayuda por covid, a pesar del hecho de que Mnuchin ayudó a negociar el mismo acuerdo que Trump sorprendentemente, y públicamente, se puso en duda a principios de esta semana.

El senador Roy Blunt, miembro del liderazgo republicano, dice que los republicanos realmente no saben qué hará Trump a continuación, pero que tienen la esperanza de que no vete el proyecto de ley de financiación del estímulo.

«No tengo idea de lo que planea hacer», dijo Blunt.

«Nos aseguraron que el presidente firmaría el proyecto de ley», dijo a los periodistas después de una breve sesión pro forma. «No tengo ninguna razón para creer que el secretario Mnuchin no creyera eso». Mnuchin se desempeñó como negociador principal en nombre de la administración.

— Jazmin Goodwin de CNN contribuyó a este informe.