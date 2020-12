Gobernador de Florida, Ron DeSantis, enfrenta críticas por su respuesta al covid-19 por poner la «política por encima de las vidas»

Noticias CNN

(CNN) — Las señales de advertencia sobre un pico de contagio de covid-19 han estado en rojo en Florida este otoño. Las hospitalizaciones por coronavirus han aumentado desde noviembre, la tasa de positividad de las pruebas es el doble de lo que era a principios de octubre y el recuento de nuevos casos diarios se acerca al pico que tuvo el estado en julio.

Pero los floridanos que dependen del gobernador Ron DeSantis y su administración difícilmente saben que la pandemia sigue siendo un peligro grave.

Las redes sociales del Departamento de Salud de Florida apenas han mencionado al covid-19 en meses. Solo esta semana rompieron el silencio para celebrar la llegada de las primeras vacunas. DeSantis ha minimizado constantemente la gravedad de la pandemia, siguiendo el ejemplo del presidente Donald Trump al criticar las órdenes de usar máscaras y las restricciones a las empresas. El gobernador ha impedido que los gobiernos locales apliquen sus propias medidas para proteger a los residentes del coronavirus y que sigan los consejos de expertos de salud incluso cuando DeSantis promovió ciencia cuestionable, según entrevistas de CNN con más de una docena de funcionarios y expertos de Florida.

Dos empleados del Departamento de Salud de Florida le dijeron a CNN que el exdirector de comunicaciones de la agencia les ordenó a fines de septiembre que no se enfocaran en covid-19 en sus mensajes públicos. Dijeron que creían que sus trabajos estarían en peligro si no seguían la instrucción.

«Estamos anteponiendo la política a las vidas», dijo uno de los funcionarios de salud, quien pidió no ser identificado para evitar represalias. «Nos están esposando y se nos impide mantener al público debidamente informado para que pueda tomar decisiones informadas para proteger sus vidas y las de los demás».

Los gobernadores se han convertido en las figuras clave en Estados Unidos en la respuesta a la pandemia de coronavirus. Las decisiones de los líderes individuales dan forma a la política de sus estados. A medida que aumentaron los casos en todo el país, incluso algunos gobernadores republicanos que anteriormente se oponían a las órdenes de usar máscara o a las reglas de distanciamiento físico han cambiado de rumbo. Y los líderes republicanos en Iowa, Dakota del Norte, Alabama y otros lugares establecieron nuevas restricciones a medida que los casos en sus estados aumentaron.

La respuesta de DeSantis y su manejo del coronavirus

DeSantis se ha negado hasta ahora a cambiar de rumbo este otoño. Su administración ha continuado difundiendo información errónea sobre la pandemia, como han descubierto anteriormente las investigaciones del South Florida Sun-Sentinel y otros medios de comunicación del estado. Para frustración de los alcaldes locales de ambas partes, continúa prohibiendo que las ciudades y condados hagan cumplir mandatos de máscaras o que establezcan límites de capacidad más estrictos en negocios y restaurantes.

«Dejé de hablar con el gobernador hace un tiempo», dijo el alcalde de Hialeah Carlos Hernández, un republicano registrado, quien dijo que sus llamadas y cartas a DeSantis pidiendo más flexibilidad no han recibido respuesta durante meses. «Es una ciudad grande aquí, pero siento que a veces nos han dejado solos».

La oficina de DeSantis no respondió las preguntas de CNN sobre el manejo del estado de la pandemia ni puso al gobernador disponible para una entrevista. El departamento de salud no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios. En declaraciones públicas, DeSantis ha argumentado que la respuesta del estado se centró en proteger a las personas mayores y vulnerables mientras se mantenían abiertas las empresas.

Más de 1,1 millones de floridanos han dado positivo por covid-19 hasta ahora, aproximadamente el 5% de la población del estado. Florida es el estado número 26 más alto por casos confirmados per cápita, según datos de la Universidad Johns Hopkins, lo que lo coloca en el medio del paquete para el país. El jueves, el estado informó su mayor recuento diario de casos nuevos desde julio.

Algunas partes del estado se han visto más afectadas que otras: el condado de Miami-Dade, el centro urbano más grande de Florida, tiene la tasa per cápita más alta de casos confirmados de coronavirus de cualquiera de los 50 condados más poblados de EE.UU., según un análisis de CNN de los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Como aliado cercano del presidente Trump, DeSantis parece haber modelado su enfoque de la pandemia en la estrategia de negación del presidente. Y en el estado clave, algunos observadores ven la falta de voluntad del gobernador para transmitir malas noticias en los meses previos a las elecciones como un regalo político para Trump.

«Creo que este gobernador está siguiendo absolutamente todo lo que dice y hace el presidente, y creo que cree que esto lo ayudará a ser elegido», dijo el alcalde de San Petersburgo, Rick Kriseman, un demócrata. «Es realmente notable la falta de liderazgo».

El presidente Donald Trump saluda al gobernador DeSantis en 2018 en un acto en Tampa, Florida.

Los funcionarios de salud dicen que se les dijo que evitaran hablar sobre covid

A diferencia de muchos estados, los condados de Florida no tienen sus propias agencias de salud independientes. En cambio, las oficinas de salud del condado son oficinas locales del departamento estatal, financiadas a través de una combinación de ingresos estatales y del condado.

Eso significa que el Departamento de Salud del estado y, en última instancia, DeSantis, tienen un poder aún más directo para dar forma a los mensajes de salud pública y la respuesta pandémica que afectan al estado.

Los dos empleados del Departamento de Salud que le dijeron a CNN que se sentían obligados a compartir más información con el público dijeron que Alberto Moscoso, el exdirector de comunicaciones del departamento, instruyó a los portavoces de salud del condado para que no se concentraran en covid-19 durante una conferencia telefónica a fines de septiembre. En cambio, dijeron, los instó a practicar mensajes de «cielo azul», una táctica de relaciones públicas que da prioridad a las buenas noticias para distraer la atención de las crisis.

La cuenta de Twitter del Departamento de Salud fue un ejemplo de cómo funciona esa estrategia de mensajes. En los primeros meses de la pandemia, el Departamento de Salud tuvo una presencia prolífica en las redes sociales: entre marzo y agosto, la cuenta del departamento envió un promedio de 139 tuits al mes que incluían las palabras «coronavirus», «covid» o «pandemia»: más de cuatro al día.

Pero eso cambió drásticamente después de que DeSantis firmó la orden que inició la fase final de reapertura de Florida el 25 de septiembre. A partir de ese día, el Departamento de Salud estatal dejó de enviar tuits que mencionaban el virus casi por completo. En cambio, compartió mensajes sobre temas como los peligros de las infecciones por las inundaciones, la importancia de la detección de la pérdida auditiva en los recién nacidos y sugerencias sobre cómo descongelar un pavo de manera segura.

La cuenta de Twitter no mencionó cómo estaban aumentando los recuentos diarios de casos de coronavirus recientemente confirmados, hospitalizaciones y muertes, aunque sí retuiteó un puñado de tuits de DeSantis que promocionaban las próximas vacunas, y también publicó una imagen y un enlace a una hoja de consejos de seguridad de covid-19.

La sequía de mensajes de covid duró hasta el anuncio triunfal del estado esta semana de que se estaban administrando las primeras dosis de la vacuna covid-19.

La página de Facebook del departamento vio una escasez similar de mensajes covid en los últimos meses. Y en la página de inicio del sitio web del departamento, los anuncios promovieron el mes de concientización sobre la diabetes y las vacunas contra la gripe, mientras que un mensaje sobre covid fue relegado a un pequeño banner en la parte superior de la página, según instantáneas recientes capturadas por Wayback Machine de Internet Archive.

Atrapados entre instrucciones de la oficina central y proporcionar información precisa durante la mayor crisis de salud pública en una generación, los dos funcionarios de salud le dijeron a CNN que sentían que caminaban por la cuerda floja.

«Es difícil, pero es factible», dijo uno de los empleados del departamento de salud. «A veces, les pido a mis organizaciones asociadas que usen mis mensajes o los publiquen a través de entrevistas con expertos … todos simplemente descubrimos diferentes formas de sortear las reglas».

El otro funcionario de salud dijo que era frustrante ver que la información errónea sobre la pandemia se volvía viral y no podían responder con hechos.

«Podríamos haber salvado muchas más vidas si se nos hubiera permitido hacer nuestro trabajo», dijo el funcionario.

Aún así, otros empleados que trabajan en las oficinas de salud del condado insistieron en que no habían experimentado ningún tipo de directiva del estado que les impidiera hablar sobre covid, o dijeron que tenía sentido que los funcionarios estatales establecieran mensajes estandarizados.

Un trabajador de la salud se prepara para realizar una muestra de hisopado nasal en un sitio de pruebas rápidas Covid-19 en Barnett Park en Orlando.

«Nunca sentí que me preguntaran o me presionaran sobre qué información podíamos compartir con el público sobre covid», dijo Melissa Watts, oficial de información pública de la sucursal del Departamento de Salud del estado en el condado de Pasco. «No hubo interacción sobre lo que podíamos o no podíamos tuitear. Compartí cualquier información que consideré apropiada para hacer mi trabajo».

Los gobiernos estatales y del condado continuaron publicando información y datos sobre covid durante los últimos meses. El Departamento de Salud del estado publicó un comunicado de prensa diario sobre las últimas cifras de virus y actualizó un panel en línea con una variedad de estadísticas y mapas sobre la pandemia.

Moscoso, el director de comunicaciones de quien los dos empleados dijeron que había entregado la orden de guardar silencio sobre covid, abandonó el departamento el 6 de noviembre y no respondió a las solicitudes de comentarios. El Sun-Sentinel también ha informado de acusaciones de funcionarios de salud de que fueron amordazados por el exdirector de comunicaciones.

DeSantis y el departamento de salud no respondieron las preguntas de CNN sobre las afirmaciones de los funcionarios. Fred Piccolo, el portavoz del gobernador, dijo al Sun-Sentinel que «los mensajes sobre prevención y covid-19 han llegado a la saturación», argumentando que los floridanos ya están haciendo todo lo posible para detener la propagación del virus.

Pero los expertos dijeron que estaban sorprendidos por la falta de mensajes de covid del departamento. La Dra. Marissa Levine, profesora de salud pública de la Universidad del Sur de Florida y excomisionada de salud del estado de Virginia, lo calificó de «muy preocupante».

«La negación puede ser nuestro mayor desafío», dijo Levine. «Es un momento realmente importante para publicar mensajes en todos los medios que sean consistentes y coherentes».

El manejo de información sobre las muertes por covid-19 en Florida

Los retrasos en el momento en que Florida informó las muertes por coronavirus también han planteado preguntas sobre la transparencia del estado sobre la gravedad de la pandemia en el período previo al día de las elecciones.

A menudo hay una demora entre la muerte de alguien por covid-19 y su muerte que aparece en las estadísticas públicas de Florida. Pero desde finales de octubre hasta mediados de noviembre, el estado experimentó una disminución significativa en los informes de muertes que habían tenido lugar más de un mes antes, según las estimaciones recopiladas por el profesor de salud de la USF Jason Salemi, una tendencia que informó por primera vez The Sun-Sentinel.

Durante la mayor parte del otoño, el estado reportó docenas o cientos de estas muertes acumuladas cada semana. Pero del 24 de octubre al 7 de noviembre, el estado informó un total de solo cuatro muertes que habían tenido lugar más de un mes antes.

La disminución reportada en las muertes no se debió a que el estado se había puesto al día con sus retrasos; volvió a informar sobre decenas de muertes de meses durante la semana posterior al día de las elecciones y en las semanas siguientes. El declive temporal pintó un panorama más optimista de la pandemia en Florida a medida que los votantes acudían a las urnas.

No está claro si hubo alguna motivación política detrás del cambio y el departamento de salud no respondió a las preguntas sobre los datos. El 21 de octubre, unos días antes de que comenzara la caída en los casos atrasados, el departamento dijo que analizaría más de cerca las muertes de covid reportadas para asegurarse de que fueran causadas por el virus. Ese cambio en los procedimientos podría haber provocado una caída en los datos, dijo Salemi.

«Podría ser que se estén tomando más tiempo con ciertas muertes», dijo Salemi a CNN. «Esto para mí es una especie de caja negra».

DeSantis impide que los alcaldes establezcan reglas más estrictas

Durante el transcurso de la pandemia, DeSantis ha seguido los pasos de Trump al criticar las políticas diseñadas para frenar la propagación del virus, como los mandatos de usar máscaras y las restricciones en restaurantes y bares. Y como los casos han aumentado este otoño, se ha negado a permitir que las ciudades establezcan reglas más estrictas que las del estado, lo que deja a los alcaldes locales sintiéndose indefensos.

Una revisión de CNN de las declaraciones públicas de DeSantis sobre covid durante los últimos nueve meses encontró que se ha apresurado a comentar sobre vacunas o terapias, pero lento a la hora de hablar sobre el aumento de las tasas de casos o los métodos para frenar la propagación.

Casi desde el inicio de la crisis, DeSantis denunció lo que calificó de «restricciones draconianas y arbitrarias que nada tienen que ver con la salud pública» en otros estados del país. En una entrevista de Fox News a mediados de mayo, argumentó que «algunas de estas cosas … se han convertido en control social» y «absolutamente se han salido de control».

Casi declaró la victoria sobre el virus en una conferencia de prensa el 20 de mayo, comparando Florida con Nueva York y jactándose de que «tenemos una tasa de mortalidad más baja que en el corredor Acela, DC, todos allá arriba … Lo hemos logrado y yo creo que la gente simplemente no quieren reconocerlo».

Sin embargo, al mes siguiente, los casos comenzaron a aumentar. Si bien DeSantis instó a los floridanos a seguir las pautas de distanciamiento físico, todavía encontró formas de minimizar el virus, argumentando que la pandemia estaba afectando principalmente a los floridanos más jóvenes que enfrentaban tasas de mortalidad mucho más bajas que sus padres y abuelos. Y repitió el enfoque de Trump de culpar a los casos en aumento al aumento de las pruebas y promocionando medicamentos no probados como la hidroxicloroquina.

A mediados de julio, los casos diarios de covid alcanzaron un pico récord de 15.300 y las hospitalizaciones se dispararon. Los hospitales del condado de Miami-Dade, el epicentro de la crisis, tuvieron que convertir las camas normales en camas de la UCI. Y DeSantis tuvo que afrontar la realidad: envió enfermeras y trabajadores de la salud a Miami-Dade y otros condados para atender a los enfermos.

Después de que los casos declinaron en agosto y septiembre, DeSantis anunció el 25 de septiembre que movería el estado a la reapertura de la «fase tres»: levantando todas las restricciones estatales sobre las empresas, prohibiendo a los gobiernos locales hacer cumplir los mandatos de máscaras con multas y limitando las capacidad de limitar la capacidad del restaurante y del bar. «Toda empresa tiene derecho a operar», dijo en una conferencia de prensa. «No puedes simplemente decir ‘no’ después de seis meses y simplemente tener a la gente retorciéndose en el viento».

Ahora, dos meses y medio después de la orden de reapertura, los casos y las hospitalizaciones están aumentando nuevamente, con el promedio de casos diarios superando los 10.000 esta semana, no muy lejos del promedio de siete días a mediados de julio. Esta vez, sin embargo, DeSantis se ha mantenido firme en evitar nuevos mandatos estatales y evitar que los gobiernos locales vayan más allá.

No habrá «cierres, ni multas, ni cierres de escuelas» en Florida, declaró DeSantis el 30 de noviembre, unos días antes de que el estado registrara su mayor número de casos diarios nuevos en más de cuatro meses. «Nadie va a perder su trabajo debido a un mandato del gobierno», dijo. «Nadie está perdiendo su sustento o su negocio. Eso está totalmente fuera de la mesa».

Los alcaldes locales le dijeron a CNN que la falta de autonomía para establecer sus propias políticas sobre temas desde las máscaras hasta las restricciones de barras había obstaculizado su capacidad para responder de manera efectiva a la pandemia.

Hernández, el alcalde de Hialeah, dijo que si bien él también quiere mantener abiertos los negocios, la mejor manera de hacerlo es con regulaciones de sentido común. Según la orden ejecutiva de DeSantis, la ciudad puede multar a las empresas, pero no a las personas que infringen las reglas.

Durante el verano, «las personas en lugares públicos usaban máscaras porque sabían que podían ser multadas», dijo Hernández. Pero ahora, dijo, algunas personas caminan en público sin cubrirse la cara porque saben que el gobierno no puede obligarlas a ponerse una máscara.

«Creo que es por eso que ves que estos números aumentan», dijo Hernández.

Los alcaldes también dijeron que estaban desconcertados por la falta de comunicación del gobernador y su oficina, que dijeron que ni siquiera habían respondido a sus solicitudes para discutir nuevas políticas.

«Desde el principio, la comunicación de la oficina del gobernador ha sido atroz», dijo Kriseman, el alcalde de San Petersburgo. Dijo que la orden de DeSantis de reapertura del estado, y sus comentarios denunciando restricciones, habían llevado a una impresión generalizada entre el público de que «ya no se requerían máscaras, ya no se requería el distanciamiento social». El enfoque de DeSantis «ha dado lugar a casos adicionales», argumentó.

Aún así, los observadores políticos en el estado dicen que es poco probable que DeSantis pague ningún precio político por su manejo del coronavirus. En todo caso, la reciente victoria de Trump en Sunshine State sugiere que el mensaje de DeSantis resultó efectivo, dijo Steve Vancore, encuestador y consultor político de Florida que ha trabajado con candidatos y grupos de ambos partidos.

«Cualquier negatividad sobre su manejo del coronavirus no se tradujo en el día de las elecciones», dijo Vancore, y agregó que la victoria de tres puntos porcentuales del presidente fue «tanto una victoria para DeSantis como lo fue para Trump».

Los expertos se sintieron «engañados» por DeSantis

Durante la pandemia, DeSantis siguió el ejemplo del presidente en otro tema: los expertos a los que está escuchando. DeSantis se ha rodeado de comentaristas que han negado o restado importancia a la gravedad de la pandemia, incluso cuando su administración ha dejado de lado a expertos tanto dentro como fuera del gobierno estatal.

En agosto, DeSantis celebró una serie de eventos con el Dr. Scott Atlas, un radiólogo de California que se desempeñó como asesor de Trump, en los que Atlas promocionó el enfoque de laissez-faire del gobernador ante la pandemia, informó el Sun-Sentinel. Atlas, que había impulsado una estrategia de inmunidad colectiva ampliamente criticada por la mayoría de los expertos en salud, ha sido condenado por sus propios colegas de la Universidad de Stanford y renunció a su cargo en la Casa Blanca a principios de este mes.

Y en una decisión de contratación especialmente cuestionable, la administración de DeSantis contrató a un exbloguero deportivo de Ohio y conductor de Uber que había transmitido teorías de conspiración sobre el virus para que fuera analista de datos con una cartera que incluía el trabajo de covid-19.

En tuits y publicaciones en un blog de deportes, Kyle Lamb había afirmado anteriormente que las máscaras y los cierres cerrados no funcionan, que covid-19 no es más mortal que la gripe y que la pandemia podría ser parte de una «guerra biológica» china. Se unió a la Oficina de Política y Presupuesto del estado el mes pasado, una cita que informó por primera vez el Tampa Bay Times.

Lamb se negó a comentar sobre esta historia. Un portavoz de DeSantis le dijo al Times que no trabajaría «exclusivamente» en temas relacionados con la pandemia y que su trabajo sería revisado por otros miembros del personal.

Mientras tanto, las voces más prominentes del gobierno estatal que habían emitido advertencias tempranas sobre la pandemia parecían desaparecer de la vista del público. El director general de servicios de Salud de Florida, el Dr. Scott Rivkees, ha evitado en gran medida los mensajes públicos después de que sugirió en una conferencia de prensa en abril que las prácticas de distanciamiento físico podrían ser necesarias por un año más. Rivkees no respondió a una solicitud de entrevista.

Y el departamento también se ha mostrado reacio a compartir sus abundantes datos sobre cómo se está propagando covid en el estado. Al comienzo de la pandemia, el Miami Herald y otras organizaciones de noticias estatales tuvieron que amenazar con demandar al estado antes de que publicara cifras sobre casos en hogares de ancianos e instalaciones de vida asistida. Más recientemente, el Orlando Sentinel demandó al gobernador este mes después de que su oficina no proporcionó informes del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca sobre Florida.

Los principales científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida le dijeron a CNN que los decanos de las escuelas de medicina públicas y privadas solicitaron al departamento de salud que compartiera otros datos a principios de este año, para que las escuelas pudieran proporcionar al gobierno estatal modelos estadísticos avanzados y gratuitos y ayudar a los funcionarios a comprender mejor la propagación de covid-19.

Durante una conferencia telefónica inicial, los funcionarios del departamento de salud se mostraron receptivos a la idea, dijo Thomas Unnasch, un experto en enfermedades infecciosas de la USF. Pero el esfuerzo pronto se vio afectado por la burocracia: el Departamento de Salud le dijo al grupo que no podían acceder a los datos a menos que presentaran una solicitud por separado para cada proyecto de modelado que los científicos quisieran hacer, dijo Unnasch.

La respuesta del departamento fue «básicamente caminar lento en todo», dijo Unnasch. «Fue, ‘Bueno, gracias, pero realmente no estamos interesados en colaborar con ustedes».

«Fue como que desaparecieran después de una cita», dijo.

Los planes para hacer una sociedad pronto se deshicieron. Si el departamento de salud hubiera abierto sus datos a los expertos, los profesores dijeron que podrían haber determinado si los floridanos estaban siendo diagnosticados de manera consistente en todo el estado, identificaron cualquier falla en los datos y ayudaron a solucionarlos, y realizaron un mapeo sofisticado de la situación de propagación del virus.

El Dr. Jay Wolfson, decano asociado senior de políticas y prácticas de salud en la USF, le dijo a CNN que esperaba que la agencia disfrutara recibir ayuda para calcular los números. Dijo que no entendía por qué el departamento se mostraba reacio a asociarse con los expertos.

La pandemia fue «como un maremoto viniendo hacia nosotros», dijo Wolfson, y en lugar de apresurarse a un terreno más alto, «nos dijeron que nademos».

— Scott Glover, Ashley Fantz, Benjamin Naughton y Yahya Abou-Ghazala de CNN contribuyeron a este informe.