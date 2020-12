ANÁLISIS | Sí, hay una vacuna, pero no suficiente para todos

Noticias CNN

(CNN) — En el Reino Unido, las personas están recibiendo la vacuna covid de Pfizer. La idea de que hemos entrado oficialmente en la etapa de vacunación de esto en el hemisferio occidental en realidad me hizo dar un puñetazo esta mañana. Esto es gigante.

El proceso parece muy organizado en el Reino Unido, donde están convirtiendo estadios deportivos en lugares de entrega de vacunas para las masas. Eso se debe en parte a que en el Reino Unido tienen el Servicio Nacional de Salud, lo que significa una estructura para que todos, en última instancia, la tengan. (El primer ministro Boris Johnson está esperando su lugar en la fila, dijo hoy.)

Aquí en EE.UU., hay dudas sobre la decisión de la administración de Trump de no comprar más vacunas de Pfizer, que es la primera en salir de la puerta en el Reino Unido. También es probable que sea la primera en EE.UU., pero no participó en toda la Operación Máxima Velocidad (u Operation Warp Speed, el esfuerzo de vacunación de EE.UU). (Nota: un exmiembro de la junta de Moderna, un competidor de Pfizer, lidera la Operation Warp Speed).

Y no hay una idea clara de quién recibirá la vacuna cuando esté en EE.UU., aunque debería haber un decreto del presidente Donald Trump al respecto.

Aquí, el cuidado de la salud tiene un motivo de lucro y no me queda claro si todos recibirán una dosis gratis. Tampoco está claro quién querrá tomarla. Un funcionario de la administración dijo el lunes que para fines de marzo, 100 millones de estadounidenses podrían recibir una vacuna, todos los que la deseen. Hay más de 300 millones de personas en este país.

USA Today encuestó a los proveedores de atención médica en los 50 estados e informó que, si bien cada estado tiene un plan amplio para distribuir la vacuna, hay una gran variación en cómo sucederá eso, desde llamar a la Guardia Nacional hasta planes casi secretos.

El presidente electo Joe Biden se ha quejado de que no ha visto un plan nacional detallado para su distribución.

¿Por qué EE.UU. no retuvo el producto de Pfizer? Pfizer vendió gran parte de su lote a otros países porque aparentemente EE.UU. no lo compró durante el verano. «Creo que están apostando a que se autorizará más de una vacuna y habrá más vacunas en el mercado, y quizás esa podría ser la razón por la que no aceptaron ese acuerdo de opción adicional de 100 millones», dijo Scott Gottlieb, excomisionado de la FDA y el miembro de la junta de Pfizer, el martes en CNBC.

Estados Unidos primero, pero ¿cómo?

Trump está tratando demasiado tarde de contrarrestar la impresión de que otros países recibirán vacunas antes que EE.UU. con un decreto que, aunque no está claro cómo, priorizaría la venta de vacunas a los estadounidenses.

Todo el mundo está esperando que la FDA diga que estas cosas son seguras. Todo el mundo. Pero los funcionarios han prometido tener una vacuna para los estadounidenses este año y principios del próximo.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump, Alex Azar, prometió el martes que decenas de millones de estadounidenses recibirían la vacuna antes de que Trump deje el cargo.

Los casos y las hospitalizaciones continúan aumentando en EE.UU., pero como escribe Stephen Collinson de CNN, el presidente no puede molestarse en lidiar con eso y el presidente electo aún no está en el cargo: Trump, en sus últimas semanas en el cargo, tiene el poder y el megáfono presidencial que podrían contribuir en gran medida a convencer a los estadounidenses de que tomen precauciones, pero no está dispuesto a hacerlo. Biden tiene los planes y un nuevo equipo de expertos que podrían marcar la diferencia, pero no tiene poder real para cambiar el comportamiento y las políticas estadounidenses hasta que asuma el cargo el próximo mes.

Trump estuvo en Washington en una cumbre sobre vacunas el martes, reclamando algo de crédito por las vacunas que están por venir. Biden estaba en Delaware, presentando a su equipo de salud, incluido Xavier Becerra, su postulado para ser secretario del HHS.

Las tres prioridades de Biden

Presentó su plan de covid de 100 días cuando anunció su equipo. (Nota: 100 días a partir del 20 de enero es el 30 de abril).

Máscaras: primero, le pedirá a todos los estadounidenses que usen una máscara durante 100 días y la exigirá donde pueda hacerlo legalmente.

Vacunas: tener «al menos 100 millones de vacunas covid en los brazos del pueblo estadounidense en los primeros 100 días».

Escuelas: hacer que la mayoría de los niños regresen a las escuelas si el Congreso proporciona los fondos necesarios y los estados y ciudades implementan fuertes medidas de salud.

Curiosamente, estas son todas las cosas que claman por un plan nacional. También son todas las cosas que, normalmente, se manejan a nivel local.

Bill Shakespeare, con una dosis en el brazo y desnudo

Del informe de CNN sobre la distribución en el Reino Unido: William Shakespeare, de 81 años, conocido por sus amigos como Bill, fue la segunda persona en recibir la vacuna covid-19 en el hospital de Coventry el martes. Shakespeare, un paciente de la sala de fragilidad del hospital, se sentó con las obras de arte de sus nietos cerca cuando recibió la dosis.

Vale la pena leer estas historias sobre las personas que recibieron la vacuna. No puedo esperar a que estas sean historias sobre estadounidenses:

El esposo murió de covid. Ahora ella tiene la vacuna. Gill Rogers, cuyo esposo murió con el virus en una residencia en abril, fue una de las primeras en recibir la vacuna en Sussex, en el sureste de Inglaterra, el martes.

La mujer de 86 años, que vive cerca de Brighton, le dijo a la BBC que había sido «bastante difícil» lidiar con el dolor y el aislamiento y que recibir la inyección significaba que no tendría que ser demasiado cuidadosa.

«Estoy un poco contenta», dijo. «No tendré demasiado cuidado, no, no estaré tan preocupada, iré más a las tiendas y con suerte me subiré al transporte público».

«No estaba haciendo mucho antes, porque mientras mi esposo estaba vivo pasaba mucho tiempo yendo al hogar de ancianos, así que he estado bastante limitada durante mucho tiempo», dijo.

Esto no sucederá de la noche a la mañana. Los desafíos logísticos de fabricar y distribuir decenas de millones de vacunas significan que el lanzamiento será gradual, con las personas más vulnerables y los trabajadores de la salud en primer lugar.

La reserva. El Reino Unido ha ordenado 40 millones de dosis de la vacuna, pero solo 800.000 inyecciones estarán disponibles como parte de la primera ola que comenzó el martes.

Negacionismo. Fauci al Wall Street Journal: «El problema es que vas a diferentes partes del país, e incluso cuando el brote es claro y los hospitales están a punto de ser abrumados, hay una proporción sustancial de personas que todavía piensa que esto no es real, que son noticias falsas o que es un engaño».

Sacan armas ante exfuncionaria de datos de Florida. Agentes armados irrumpieron en la casa de una científica de datos informante de Florida. Se sospecha que hizo mal uso de un sistema de mensajería estatal.

