Rudy Giuliani da positivo por covid-19, dice Trump

Noticias CNN

(CNN) — El abogado personal del presidente Trump, Rudy Giuliani, dio positivo por el coronavirus, anunció el presidente Donald Trump en Twitter.

«Mejórate pronto Rudy, seguiremos adelante!!!» escribió Trump escribió el domingo en Twitter.

MIRA: Socios de Trump, incluido Giuliani, están pidiendo indultos al presidente

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020

Giuliani fue ingresado en el Hospital de la Universidad de Georgetown el domingo, confirmó una fuente familiar a CNN.

No se han proporcionado detalles adicionales sobre su condición, y no está claro cuándo Giuliani recibió una prueba positiva por covid-19. Él y su portavoz no han respondido a las solicitudes de comentarios de CNN.

El abogado ha recorrido el país hasta los estados clave, liderando la batalla legal del presidente para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Estuvo principalmente recientemente en el Capitolio de Georgia en Atlanta el jueves para asistir a una audiencia del Senado del estado de Georgia sobre las elecciones de noviembre. Durante una pausa en la audiencia, Giuliani se quitó la máscara que llevaba para saludar y tomarse fotografías con sus seguidores.

Viajó a Michigan el miércoles para una audiencia de la comisión de la Cámara de Representantes del estado que duró cuatro horas y media, durante la cual estuvo sin máscara mientras promovía afirmaciones engañosas de que las elecciones le fueron robadas a Trump.

MIRA: ANÁLISIS: Trump lanza sus quejas electorales en Georgia, incluso cuando podría perjudicar al Partido Republicano

Al comienzo de la semana, Giuliani estuvo en Arizona el lunes, reuniéndose con algunos miembros republicanos de la legislatura del estado para discutir acusaciones sin fundamento de que la elección fue fraudulenta.

El exalcalde de Nueva York de 76 años se considera en alto riesgo de complicaciones por el coronavirus debido a su edad.

El mes pasado, el hijo de Giuliani, Andrew, que es miembro del personal de la Casa Blanca, dio positivo por covid-19 después de asistir a una conferencia de prensa del equipo legal de la campaña de Trump con su padre en Washington.

Giuliani es la figura más reciente en la órbita del presidente en contraer el virus. El presidente, la primera dama Melania Trump, sus hijos Donald Jr. y Barron, su secretario general Mark Meadows y varios otros asesores principales tanto en su campaña como en la Casa Blanca dieron positivo en los últimos meses.

Giuliani también estuvo muy cerca de Bill White, un impulsor de Trump en Georgia que asistió al mitin del presidente el sábado por la noche en Valdosta. White estrechó la mano y abrazó a Giuliani la semana pasada.

A medida que el número de casos y muertes por covid-19 ha ido en aumento, la Casa Blanca ha continuado ignorando las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. y organizando grandes eventos sin máscaras y con poco distanciamiento social.

Annie Grayer, Wesley Bruer y DJ Judd de CNN contribuyeron a este informe.