Al menos 10 muertos por caída de autobús en Brasil

Noticias CNN

(CNN) — La Policía Federal de Carreteras de Minas Gerais informa que la caída de un autobús de un puente dejó hasta el momento 10 muertos. Los heridos fueron trasladados a un hospital local. El vehículo tiene placa del estado de Alagoas aunque se desconocen el origen y destino del viaje.

15h30 – Inicialmente a PRF informa que são 10 mortes no local do acidente. Vítimas socorridas para o Hospital Margarida em João Monlevade. Ônibus com placas de Alagoas. Ainda não sabemos a origem e o destino da viagem.

— PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) December 4, 2020