Disney rinde homenaje al cumpleaños de Chadwick Boseman

(CNN) — Chadwick Boseman habría cumplido 44 años el 29 de noviembre y Disney lo honró de una manera digna de un rey de Marvel.

Chadwick Boseman, quien murió en agosto después de una batalla privada contra el cáncer de colon, interpretó a T’Challa/Black Panther en la franquicia de superhéroes de Marvel.

El sábado, el presidente de Disney, Bob Iger, tuiteó para alertar que se avecinaba algo.

«A todos los seguidores de #BlackPanther: vean la película en #DisneyPlus más tarde esta noche, para un tributo especial a alguien que siempre fue y será cercano y querido en nuestros corazones», decía el tuit.

To all fans of #BlackPanther: watch the film on #DisneyPlus late tonight, for a special tribute to someone that was and will always be near and dear to our hearts.

— Robert Iger (@RobertIger) November 28, 2020

Ese tributo resultó ser un nuevo crédito de apertura en la película «Black Panther», que se transmite actualmente en Disney +.

El tributo de poco más de 30 segundos muestra clips de Boseman y lo compartió la cuenta oficial de Twitter de Marvel Studios.

Long live the King. #WakandaForever pic.twitter.com/uW1KisOkTq

— Marvel Entertainment (@Marvel) November 29, 2020

No se ha hecho ningún anuncio hasta el momento sobre cómo planea manejar el estudio el casting de «Black Panther 2». De acuerdo a lo programado, la película comenzaría a filmarse en 2021.

