Departamento de Justicia ejerce una nueva presión sobre los inmigrantes en EE.UU. que enfrentan la deportación

Noticias CNN

(CNN) — El Departamento de Justicia está exigiendo que algunos inmigrantes que enfrentan la deportación presenten una solicitud para permanecer en Estados Unidos en cuestión de semanas. Se trata de una medida muy inusual que los pone en desventaja y en mayor riesgo de expulsión.

Los inmigrantes que luchan contra la deportación generalmente tienen la oportunidad de presentar su caso en la corte, donde pueden pedirle a un juez que les permita quedarse en Estados Unidos argumentando que califican para el asilo u otra opción legal.

Este año, cuando la pandemia de coronavirus se apoderó de Estados Unidos, el sistema de tribunales de inmigración, que es operado por el Departamento de Justicia, cerró parcialmente. Esto que provocó el aplazamiento de las audiencias y alimentó el creciente retraso que ya enfrenta el sistema. A partir de agosto de 2020, la acumulación actual de casos judiciales activos aumentó a alrededor de 1,2 millones, un 11% más que a principios de marzo, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Esta entidad que rastrea los datos de los tribunales de inmigración.

Pero últimamente, a pesar de los desafíos planteados por la pandemia, los abogados de inmigración han comenzado a ver una serie de órdenes solicitando que sus clientes presenten solicitudes de alivio de la deportación dentro de cinco a seis semanas. Si no cumplen el plazo, un juez podría emitir una orden de deportación, lo que significa que estarán sujetos a deportación en cualquier momento.

ICE planea encontrar y deportar a inmigrantes indocumentados que no abandonaron voluntariamente Estados Unidos

Pandemia golpea a familias separadas por redadas de ICE 3:04

Los requerimientos para frenar la deportación de indocumentados son «inquietantes»

Victoria Neilson, abogada gerente de la Red Católica de Inmigración Legal, calificó las órdenes de «inquietantes» y «políticamente motivadas».

«El resultado esperado parece ser aumentar la deportación incluso de las personas que tienen toda la intención de presentar una solicitud ante un tribunal de inmigración. Para algunas personas, su próxima cita en el tribunal no es sino dentro de muchos meses o un año», dijo.

En el transcurso de la presidencia de Donald Trump, el gobierno ha revisado el sistema de inmigración de Estados Unidos. Ha hecho que un proceso ya complicado sea más difícil de navegar y tener éxito. Y en las últimas semanas del tiempo de Trump en la presidencia, su administración ha continuado cambiando la política, incluida la publicación de regulaciones que endurecen el asilo y aumentan los acuerdos de asilo con países centroamericanos.

La última medida de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia ha dejado a los abogados en apuros, particularmente a los que representan a niños migrantes.

«Estas órdenes inesperadas dejan a los niños vulnerables y a sus abogados sin el tiempo suficiente para tomar los pasos necesarios para preparar y presentar, para preparar y presentar de manera óptima las solicitudes de ayuda», dijo Jason Boyd, director de políticas de Kids in Need of Defense, que brinda servicios legales a niños migrantes. «En ese sentido, estas órdenes van en contra de la justicia fundamental».

Los niños indocumentados también enfrentan desafíos para evitar la deportación

A los niños usualmente se les ha dado más tiempo para prepararse.

«Debido a las demoras en el correo y otros factores, muchos de estos niños se han quedado con aproximadamente tres semanas para presentar solicitudes con posibles consecuencias de vida o muerte», dijo Boyd.

El Departamento de Justicia no ha respondido a una solicitud de comentarios.

En un caso, una orden de programación para un niño que llegó a Estados Unidos sin acompañante firmada el 29 de octubre dice que se debe recibir una solicitud antes del 1 de diciembre, según una copia compartida con CNN.

«Una solicitud de reparación venció en una audiencia de calendario que fue aplazada debido a covid-19», dice la orden. «Por la presente, el Tribunal emite un nuevo plazo para que el demandado presente todas y cada una de las solicitudes de reparación». Si no se envía antes de la fecha límite, explica la orden, podría resultar en una orden de deportación.

Por lo general, las fechas límite para las solicitudes —que pueden tomar tiempo para prepararse y abrirse paso en el sistema— se establecen durante las audiencias judiciales. Cumplir con la fecha límite también podría reducir las opciones para las que una persona es elegible, ya que no todos los formularios son otorgados por la corte de inmigración. Algunos también pasan por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., que pueden demorar más en procesar una solicitud.

En algunos casos, las solicitudes llegan meses antes de la próxima audiencia judicial de una persona. «En todos los casos, hay algunas dificultades para asegurarnos de que estamos haciendo lo mejor, aunque no creemos que esto sea correcto. Aún tenemos que cumplir con la fecha límite de un juez», dijo a CNN Claire Doutre, abogada gerente de Kids en Houston en necesidad de defensa.

Hay retraso en entrega de ‘green cards’ debido a problemas de presupuesto en la agencia de inmigración de EE.UU.

El día de un trabajador indocumentado durante la pandemia 3:26

Jueces supervisores revisan los casos

Los abogados también le dijeron a CNN que las órdenes que se han recibido hasta ahora han sido firmadas por jueces supervisores, no jueces asignados al caso. Estos últimos estarían más atentos a los detalles de la situación de un individuo y por lo general deciden cuánto tiempo se le otorga a una persona.

«Los jueces están descubriendo que los casos han sido retirados a sus espaldas y se han emitido órdenes. Y no está claro qué va a pasar a continuación», dijo la jueza Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

«No hay nada irrazonable en volver a visitarlos y considerar lo que sería apropiado. El problema es que la agencia lo está haciendo de manera única para todos. Es una interferencia directa», agregó.

Al principio, los niños migrantes bajo custodia del gobierno asistían a las audiencias de deportación a pesar de la pandemia, y en ocasiones dejaban a los niños enfrentando los procedimientos sin un abogado físicamente presente con ellos.