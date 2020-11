Por primera vez, el papa Francisco se refiere a los uigures de China como ‘perseguidos’

Noticias CNN

Roma (CNN) — El papa Francisco nombró públicamente por primera vez a la minoría uigur de China entre una lista de los pueblos perseguidos del mundo, rompiendo su silencio sobre las acusaciones de abusos generalizados de derechos humanos en la región de Xinjiang en Beijing.

El papa Francisco habla

«Pienso a menudo en los pueblos perseguidos: los rohingya, los pobres uigures, los yazidi – lo que ISIS les hizo fue realmente cruel – o los cristianos en Egipto y Pakistán muertos por bombas que estallaron mientras rezaban en la iglesia», dice Francisco en un nuevo libro, «Let Us Dream: The Path to A Better Future», publicado el lunes.

EE.UU.: hasta dos millones de uigures, en centros de detención

El Departamento de EE.UU. ha dicho que hasta dos millones de uigures, que son predominantemente musulmanes, y otros grupos minoritarios han sido llevados a enormes centros de detención en la región de Xinjiang, en el extremo occidental de China, donde los exdetenidos han descrito haber sido sometidos a adoctrinamiento, abuso físico.,y esterilización.

Beijing insiste en que los campamentos son centros de formación profesional construidos para hacer frente a la amenaza del extremismo religioso y niega las acusaciones de abusos generalizados de los derechos humanos en Xinjiang.

El papa no da más detalles sobre temas relacionados con los uigures en el libro fuera de la breve mención, mientras que habla de otros grupos perseguidos, como los rohingya, con más detalle.

El libro, una amplia reflexión sobre la visión de Francisco de un mundo postcoronavirus, fue escrito junto con el biógrafo papal Austen Ivereigh durante el verano de 2020.

Relación entre el Vaticano y China

El Vaticano extendió recientemente un controvertido acuerdo con Beijing sobre el nombramiento de obispos en China continental.

Beijing había insistido durante mucho tiempo en tener la última palabra en todos los nombramientos de obispos en el país, pero el acuerdo de 2018 puso fin a décadas de tensión entre las dos partes, que rompieron las relaciones diplomáticas formales en 1951.

Los detalles del acuerdo nunca se han se ha hecho públicos y ha sido criticado por algunos, incluido el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

ANÁLISIS | China se perfila como el mayor desafío de política exterior de Biden. Así está actualmente la relación de Washington y Beijing

Hablando en una conferencia de prensa habitual el martes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo que la inclusión del papa Francisco de los uigures en una lista de pueblos perseguidos era «totalmente infundada».

«Hay 56 grupos étnicos en China y el grupo étnico uigur es un miembro igual de la gran familia de la nación china. El gobierno chino siempre ha tratado a (todos) los grupos minoritarios por igual y ha protegido sus derechos e intereses legítimos», dijo.