Liga de Campeones: Barcelona cumple, mientras que Ronaldo y Haaland no dejan de producir goles

Noticias CNN

(CNN Español) — Este martes de inició la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA, donde ya se conocen varios equipos clasificados a los octavos de final: FC Barcelona, Juventus, Chelsea y Sevilla.

Precisamente el Barcelona llegaba con muchas dudas y sin Lionel Messi para enfrentar al Dinamo Kiev. Sin embargo, un once inicial de muy bajo promedio de edad le respondió de gran manera a Ronald Koeman y los culés ganaron 0-4, con doblete del danés Martin Braithwaite, el primer tanto de Sergiño Dest como jugador azulgrana y también apareció Antoine Griezmann en el marcador.

La Juventus también cumplió el objetivo, a pesar de sufrir ante el modesto Ferencvaros. Cristiano Ronaldo aumentó su leyenda al anotar su gol 131 en 172 partidos en la “Champions”, de los cuales 64 han sido en la fase de grupos. Morata se vistió de héroe para los “Bianconeri”, al anotar su quinto tanto en el torneo sobre el final del partido para el 2-1 final en Turín.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo in the Champions League:

⚽️1⃣3⃣1⃣ GOALS👕1⃣7⃣2⃣ GAMES#UCL pic.twitter.com/Cxb5OSvt9h

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2020

Pero quien se roba nuevamente los titulares es el noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland. Con su doblete determinante para la victoria de su equipo ante el Brujas, el delantero de apenas 20 años se convierte en el primer jugador en llegar a 16 goles en la Liga de Campeones en apenas 12 partidos disputados. Además, otra cifra impresionante es la de 33 anotaciones en 32 presentaciones con el Dortmund.

UPDATE: Make that 16 goals in 12 Champions League games for Erling Haaland! 💪#UCL https://t.co/qE0OL2RamS pic.twitter.com/5JCGTjIDGP

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2020

Neymar apareció al rescate del Paris Saint Germain, que con un tanto de penal del brasileño venció 1-0 al Leipzig en un partido trascendental. En ese mismo grupo H, el Manchester United dio un paso importante a la clasificación al golear 4-1 al Istanbul Basaksehir, partido donde le uruguayo Edinson Cavani fue titular.

Al igual que Barcelona y Juve en el grupo G, Chelsea y Sevilla sellaron tu pase a la siguiente ronda con victorias de visitante, ante FC Krasnodar y Rennes, respectivamente. Por su parte, la Lazio no defraudó de local frente al Zenit con doblete de Ciro Immobile, para así perfilarse como candidato a acceder a octavos junto al Dortmund en el grupo F.

Este miércoles continúa la acción de la cuarta jornada de la fas de grupos de la Champions, donde el Inter de Milán ante el Real Madrid se robará todas las miradas.