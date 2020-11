Video policial muestra detalles del tiroteo fatal de dos adolescentes en la Florida

Noticias CNN

(CNN) — Cuatro días después de que un ayudante del sheriff matara a tiros a dos adolescentes negros en la ciudad costera de Cocoa, en la Florida, lo que provocó una investigación estatal y la indignación en una comunidad que exigía respuestas, las autoridades publicaron un video de 56 segundos del encuentro mortal.

El video, publicado en la página de Facebook del Sheriff del condado de Brevard el martes por la noche, muestra a los agentes tratando de detener un automóvil, el viernes pasado, en lo que el sheriff Wayne Ivey dijo que era una investigación sobre un posible vehículo robado.

Lo que se ve en el video

Las imágenes muestran dos coches patrulla del sheriff identificados siguiendo al automóvil en el que iban los adolescentes a través de un vecindario residencial mientras se adentra en un camino de entrada antes de que el conductor retroceda y se enfrente a dos agentes con sus armas en la mano.

Se escucha a un agente en el audio de la cámara que ordena al conductor al menos ocho veces que se detenga. No hay audio durante los primeros 36 segundos del video.

En una declaración publicada con el video, Ivey dijo que el conductor «gira y acelera el vehículo» hacia el agente, quien «luego fue obligado a disparar su arma de servicio en un intento de detener la amenaza mortal de que el auto chocara contra él».

Ivey dijo: «De hecho, se puede ver que los neumáticos del vehículo giran bruscamente cuando el automóvil acelera» hacia el agente, que estaba «en peligro inmediato de ser golpeado por el vehículo». El sheriff dijo que se recuperaron dos armas de fuego en el automóvil. Había al menos tres ocupantes.

Los adolescentes que murieron fueron identificados como Sincere Pierce, de 18 años, y Angelo Crooms, de 16, quien, según el sheriff, era el conductor.

Hasta el martes, las autoridades habían proporcionado pocos detalles sobre la muerte de los dos jóvenes, que ocurrió en medio de protestas a nivel nacional sobre la injusticia racial en Estados Unidos, luego de la muerte a manos de la policía de otros hombres y mujeres negros como George Floyd en Minneapolis y Breonna Taylor en Louisville, Kentucky, entre otros.

Evidencia en tiroteo de Florida

El abogado de derechos civiles Benjamin Crump, quien representa a las familias de Floyd y Taylor, anunció el lunes que las familias de los adolescentes de Cocoa lo contrataron y dijo que había pedido una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. CNN se ha comunicado con el Departamento de Justicia para obtener comentarios sobre la solicitud de Crump.

Crump dijo el miércoles que era «dolorosamente preocupante para nosotros que este conductor adolescente y el pasajero del asiento trasero adolescente estaban aterrorizados y condujeron alrededor de los agentes que se acercaron al vehículo con las armas en la mano». El aganete continuó disparando «mientras el auto lo pasaba y no representaba ninguna amenaza», dijo el abogado en un comunicado.

«Afirmar que este agente disparó 10 tiros para salir de peligro es un claro intento de justificar el asesinato de estos adolescentes», dijo Crump.

«Este incidente perturbador, que costó la vida a dos adolescentes negros, nuevamente documenta los peligros de conducir o incluso viajar mientras es negro, ya que el agente también disparó al asiento trasero y mató a un pasajero».

Crump exigió que la oficina del sheriff divulgara todas las imágenes relacionadas con el caso, incluido el video de la cámara del tablero de la otra patrulla, así como las imágenes de vigilancia del vecindario.

«Padres desconsolados»

«Estos padres están desconsolados, como cualquier otro padre», dijo el abogado en un comunicado antes de la publicación del video. «Merecen total transparencia y respuestas rápidas sobre quién es responsable de las muertes y las circunstancias que rodearon sus disparos».

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) dijo en un comunicado que está investigando el tiroteo y revisando videos y evidencia forense. La agencia también estaba esperando los resultados de la autopsia.

«Seguimos realizando entrevistas y esperamos terminar pronto con las entrevistas iniciales», dijo la portavoz del FDLE, Jessica Cary, en un comunicado. «Una vez que hayamos completado nuestros informes de investigación, proporcionaremos esa información a la oficina del fiscal del estado y ellos determinarán si se presentan cargos o no. La investigación del FDLE se limita al uso de la fuerza por parte del agente».

La oficina del sheriff dijo en una declaración inicial el lunes que el tiroteo tuvo lugar alrededor de las 10:30 am del viernes mientras los agentes estaban investigando «un incidente anterior en el que un vehículo huyó de un intento de detener el tráfico».

Los adolescentes heridos fueron trasladados del lugar a hospitales locales, donde fueron declarados muertos, según el comunicado.

Agentes en licencia administrativa

Ivey identificó el martes a los agentes que respondieron como Jafet Santiago-Miranda, que ha estado en el empleo desde febrero de 2017, y Carson Hendren, quien ha estado en la oficina del sheriff desde junio de 2018. Como es práctica habitual, los agentes se encontraban en licencia administrativa pagada a la espera del resultado de la investigación.

Santiago-Miranda fue el agente que disparó su arma de servicio contra el auto, dijo Ivey.

El sheriff dijo que una tercera persona en el automóvil «proporcionó una declaración completa a FDLE que confirma que los ocupantes del vehículo escucharon las órdenes verbales del agente y que Crooms aún giró el vehículo y aceleró».

El FDLE dijo que no tenía ningún comentario adicional el miércoles en respuesta a la publicación del video.

CNN se comunicó con la Orden Fraternal de Policía del Condado de Brevard para obtener comentarios.

En un pedido de calma, Ivey dijo que el FDLE podría presentar sus hallazgos a la Oficina del Fiscal del Estado para su revisión dentro de los 90 días.

«Les pido que mantengan en sus pensamientos y oraciones a la familia de los dos jóvenes y también a nuestros agentes, ya que un incidente de esta magnitud impacta a todos, incluida toda nuestra comunidad», dijo Ivey en su declaración.

‘Hay indignación pública’

En un comunicado el miércoles, la Fiscalía del Estado expresó sus «más sinceras condolencias a la familia y amigos de estos dos jóvenes mientras luchan por hacer frente a esta dolorosa tragedia. Entendemos y compartimos su deseo de saber lo que sucedió y que todos los aspectos de este incidente serán revisados cuidadosamente».

El fiscal del estado «determinará si ha ocurrido una violación criminal de la ley de Florida, si alguna persona puede ser considerada penalmente responsable y si dicha responsabilidad criminal puede probarse más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia», según el comunicado.

Alex Goins, el teniente de alcalde de Cocoa, dijo antes de la publicación del video que la gente de la comunidad exigía respuestas sobre el tiroteo.

«Hay indignación pública», dijo. «Es lamentable. Estos son niños. Y sé que van a tratar de pintar la imagen de un mal pasado, pero estos niños son (adolescentes). ¿Qué clase de pasado pueden tener realmente?».

Cynthia Green, pariente de uno de los adolescentes que fue asesinado, le dijo a WESH, afiliada de CNN, que sus amigos lo habían recogido en su casa y, cuando su automóvil dobló la esquina, los agentes del sheriff se detuvieron y exigieron que salieran del automóvil.

«‘Salgan del maldito auto’», le dijo Green a la estación que exigieron los agentes. “Dije: ‘No, no les disparen. Por favor, no les disparen. Mi bebé está en ese auto. Acaba de entrar’. No había estado allí sino dos minutos. Ni siquiera un minuto».

Al final del video de la cámara se pueden escuchar los gritos de una mujer.

Mark Morales de CNN contribuyó a esta historia.