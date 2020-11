Los CDC recomiendan no viajar para el Día de Acción de Gracias

Noticias CNN

(CNN) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. recomiendan que los estadounidenses no viajen para el Día de Acción de Gracias y han publicado pautas actualizadas para celebrar la festividad de manera segura.

“Los CDC recomiendan no viajar durante el período del Día de Acción de Gracias”, dijo a los periodistas el Dr. Henry Walke, gerente de incidentes de covid-19 para los CDC, en una conferencia telefónica.

«En este momento, especialmente porque estamos viendo un crecimiento exponencial en los casos y la oportunidad de trasladar enfermedades o infecciones de una parte del país a otra conduce a nuestra recomendación de evitar viajar en este momento».

Las personas que viajan deben usar máscaras, mantenerse alejadas de los demás y lavarse las manos o usar desinfectante de manos con frecuencia.

“Lo que está en juego es el aumento de la posibilidad de que uno de tus seres queridos se enferme y luego sea hospitalizado y fallezca durante las vacaciones”, dijo Walke.

Las personas se reúnen en grupos de varias generaciones y alguien en esa reunión podría tener diabetes o enfermedad renal, o simplemente ser mayor y más vulnerable, dijo Walke. Además, el 40% de las infecciones son asintomáticas.

“Una de nuestras preocupaciones es que las personas durante la temporada navideña se reunirán y es posible que en realidad estén trayendo la infección con ellos a esa pequeña reunión y ni siquiera lo sepan”, dijo Walke.

Walke dijo que no visitará a su propia familia. “No he visto a mis padres desde enero. Me quedo en casa y tengo padres mayores a quienes les gustaría verme y a quienes también les gustaría ver a mis hijos ”, dijo.