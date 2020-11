Estados Unidos encamina un proyecto de ley antidopaje elogiado por unos y criticado por otros

Noticias CNN

(CNN) — La próxima vez que un atleta y su séquito piensen en el dopaje, podrían terminar en una cárcel de Estados Unidos.

Es un escenario que se acercó más a la realidad a principios de esta semana después de que el Senado de Estados Unidos aprobara un proyecto de ley que ha sido anunciado como un nuevo amanecer en la lucha contra el dopaje en el deporte.

La Ley Antidopaje Rodchenkov (RADA), que fue aprobada sin oposición en el Senado el lunes y ahora solo requiere la aprobación presidencial antes de convertirse en ley, impondría sanciones penales a las personas involucradas en el dopaje en las principales competiciones deportivas internacionales que cuentan con atletas, patrocinadores y locutores estadounidenses.

Nombrada en honor al denunciante Dr. Grigory Rodchenkov, quien jugó un papel decisivo en la exposición del escándalo de dopaje ruso, la ley se dirige al séquito de una estrella del deporte (entrenadores, médicos, agentes y oficiales), así como a los propios atletas.

Las sanciones por violar la ley antidopaje propuesta incluyen hasta 10 años de prisión y multas de $ 250,000 dólares para individuos y $ 1 millón para organizaciones.

Como lo vivió en 2015 la propia FIFA, el máximo organismo rector del fútbol mundial, cuando el sistema judicial de Estados Unidos decide procesar un caso, las consecuencias pueden ser de gran alcance.

«Desafortunadamente, con los mecanismos actuales para hacer cumplir las reglas antidopaje, no hay dientes reales … lo que los atletas limpios realmente necesitan es un mecanismo de cumplimiento con dientes», dijo a CNN, Jim Walden, el abogado del Dr. Rodchenkov, quien también escribió la RADA.

«No hay nada que disuada más la conducta delictiva que la amenaza de ser encarcelados. Y para los médicos, capacitadores, actores estatales que se involucran en este comportamiento después de que la ley se promulgue, corren el riesgo de ser procesados ​​en secreto y que una vez que suban a un avión, se activará un aviso rojo.

«Serán arrestados y extraditados a los Estados Unidos. Y creo que la disuasión tendrá un impacto inmediato y positivo en la reducción del fraude por dopaje en todo el mundo».

Travis Tygart, director ejecutivo de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), dio la bienvenida a la aprobación del proyecto de ley en el Senado como un «día monumental en la lucha por el deporte limpio», y señaló también que protege a los denunciantes de represalias. Tygart ha acogido con satisfacción las medidas que se adoptarían a través de la RADA.

El proyecto de ley también ha sido objeto de críticas

«No solo en el contexto de este documento, sino en general, somos extremadamente críticos con cualquier intento de Estados Unidos de extender su jurisdicción a otros países. «Este tipo de práctica transfronteriza no nos sienta bien, no estamos de acuerdo con ella y, por supuesto, esto no causa más que preocupación», dijo el martes el portavoz presidencial de Rusia, Dmitry Peskov.

En diciembre pasado, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) acordó unánimemente prohibir a Rusia de las principales competiciones deportivas internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de la FIFA, durante cuatro años por incumplimiento de dopaje.

Rusia está apelando la decisión, y el presidente Vladimir Putin la calificó de «injusta».

En un comunicado el martes, la WADA criticó la ley, diciendo que teme que las medidas propuestas «alteren el marco legal global antidopaje» y «socaven la lucha contra el dopaje en todo el mundo. Ninguna nación ha hecho valer su jurisdicción penal sobre los delitos de dopaje que ocurrieron fuera de sus fronteras nacionales, y por una buena razón.

Es probable que conduzca a la superposición de leyes en diferentes jurisdicciones que comprometerán tener un conjunto único de reglas antidopaje para todos los deportes y todas las organizaciones antidopaje bajo el Código Mundial Antidopaje».

También cuestionó por qué la legislación incluía originalmente ligas profesionales y universitarias en los EE. UU., Solo para esas áreas que luego se excluirán de la ley.

«Casi medio millón de atletas compiten en deportes universitarios de EE.UU. Y miles más en las ligas profesionales… ¿Por qué los que rodean a los atletas en estas asociaciones y ligas ahora están exentos del alcance de esta legislación?» dijo el presidente de la WADA, Witold Bańka.

«Si no es lo suficientemente bueno para los deportes estadounidenses, ¿por qué se impone al resto del mundo?».

Walden, sin embargo, dijo que confía en que la Ley creará un «sistema internacional de cooperación» en lo que respecta al dopaje, al tiempo que señaló que abarcar el deporte nacional estadounidense sería innecesario dadas las leyes vigentes.

«Hay leyes de narcóticos, hay leyes de conspiración, hay leyes de fraude, todas pueden y deben usarse para combatir el fraude por dopaje», dijo.

«Para la RADA, las disposiciones que se ocupaban de la conducta puramente doméstica de Estados Unidos eran redundantes; ya tenemos las herramientas», agregó Walden, refutando las críticas de la WADA con respecto a los deportes estadounidenses.

«Lo que los fiscales deben hacer en Estados Unidos es hacer cumplir esas reglas para ayudar a combatir los problemas internos también. Tampoco debería escapar a la comprensión de nadie de que si hay un plan de Estados Unidos para drogarse durante una competencia internacional, las personas responsables de ese plan de dopaje son tan culpables en virtud de la Ley Antidopaje Rodchenkov como cualquier actor extranjero».

En una declaración a CNN, el Comité Olímpico Internacional (COI) subrayó el énfasis de la legislación en el entorno de un atleta.

«La historia pasada en la lucha contra el dopaje ha visto un patrón recurrente de redes en torno a los atletas implicados en la mayoría de los casos de dopaje», dijo un portavoz del COI.

“Los propios atletas ya enfrentan sanciones, con suspensiones a largo plazo bajo los términos del Código Mundial Antidopaje.

«Necesitamos aplicar las mismas sanciones estrictas a los miembros de su séquito, y en este sentido esta legislación será útil».

