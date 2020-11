Vacunas contra el coronavirus: estas son las respuestas a las preguntas más comunes

Noticias CNN

(CNN) –– Han llegado buenas, y muy necesarias, noticias sobre las vacunas contra el covid-19. Se descubrió que una segunda vacuna estadounidense tiene una alta tasa de éxito contra el coronavirus. Moderna anunció este lunes que su vacuna tenía un 94,5% de efectividad contra el covid-19, según los primeros datos.

LEE: Lo que significa para los demás ensayos médicos el anuncio de la alta efectividad de las vacunas de Moderna y Pfizer

Las vacunaciones podrían comenzar en Estados Unidos para la segunda quincena de diciembre, según el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Los primeros en recibirlas serían los grupos de alto riesgo y, en primavera, podría estar disponible para el resto de la población, de acuerdo a Fauci.

Estas son algunas respuestas a preguntas comunes sobre las vacunas contra el covid-19 que se están desarrollando para prevenir el coronavirus.

¿Acaso no tardan años en desarrollarse las vacunas de forma segura? ¿Cómo se han desarrollado estas vacunas de covid-19 en solo 10 meses?

La mayoría de las vacunas que utilizamos hoy en día tomaron años y, en algunos casos, décadas en desarrollarse. Sin embargo, los gobiernos han invertido enormes cantidades de dinero en empresas e instituciones que desarrollan vacunas. Por ejemplo, con iniciativas como Operation Warp Speed ​​en Estados Unidos y el Vaccine Taskforce en Gran Bretaña.

La pandemia ha dado un impulso a la comunidad científica de todo el mundo. Y, en ese sentido, grupos de investigadores en docenas de países están en una búsqueda acelerada por comprender cómo funciona el virus.

La llamada Operation Warp Speed ​​también ha elaborado protocolos para permitir que los ensayos clínicos avancen más rápidamente. Además, la fabricación a escala industrial de las vacunas ha tenido lugar antes de que supiéramos si serían efectivas. Esto significa que tenemos millones de dosis listas para usarse.

¿Cuán efectivas son estas vacunas?

La vacuna desarrollada por Pfizer, que anunció sus primeros resultados exitosos la semana pasada, y la de Moderna tienen una efectividad superior al 90%, según los primeros datos. Es una tasa más alta que la de muchas vacunas para otras enfermedades. Sin embargo, los resultados son extremadamente preliminares y no son los que utilizarán las autoridades de salud para autorizar las vacunas.

En el ensayo de Moderna, a 15.000 participantes del estudio se les suministró un placebo, que es una inyección de solución salina sin ningún efecto. Durante varios meses, 90 de esas personas desarrollaron coronavirus. A otros 15.000 participantes se les administró la vacuna y cinco de ellos presentaron covid-19.

Entre quienes recibieron un placebo, 11 enfermaron gravemente, pero ninguno de los participantes a los que se les suministró la vacuna se enfermó gravemente.

MIRA: La vacuna contra el coronavirus de Moderna tiene una eficacia del 94,5%, según datos de la empresa

El director del Instituto Internacional de Vacunas, Dr. Jerome Kim, elogió los primeros datos de la empresa de biotecnología Moderna sobre su vacuna candidata contra el covid-19. Señaló que es una «la prueba de un concepto», pero advirtió que todavía es prematura en términos de eficacia de seguimiento.

«Creo que es realmente una gran noticia. Y, en cierto modo, la confirmación de que las vacunas de ARN pueden proteger contra enfermedades infecciosas. También es un buen ejemplo de que las vacunas covid son una posibilidad», dijo el Kim a CNN este lunes.

«Será muy importante saber cuál es la eficacia, no a los dos meses, sino a los seis y doce», apuntó.

Todavía hay muchas incógnitas sobre cómo funcionarían las nuevas vacunas contra el covid-19 en la práctica. No está claro si evitarían la infección por completo o si harían menos probable una enfermedad grave. Los médicos tampoco conocen cuánto durará su protección.

Reacciones al 94,5% de efectividad de vacuna de Moderna 1:09

Sin embargo, Fauci dijo que es «lo mejor posible» en estas circunstancias. Anteriormente había dicho que se conformaría con una vacuna que tuviera una efectividad del 70% al 75%.

Las vacunas tienen varias tasas de eficacia. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), una ronda completa de vacunas contra la polio es eficaz del 99% al 100%. En comparación, una vacunación completa contra la difteria, el tétanos y la tos ferina tiene una efectividad del 80% al 90%. Mientras que la eficacia de la vacuna contra la influenza varía de un año a otro.

¿Cuán seguras son las vacunas y hay algún efecto secundario?

Moderna dijo que su vacuna no presentó efectos secundarios significativos. Un pequeño porcentaje de quienes la recibieron experimentó síntomas como dolores corporales y de cabeza. Es similar a lo que las personas pueden presentar después de una vacuna contra la gripe. Además, es una señal de que la vacuna está funcionando para crear una defensa inmunológica.

«Ellos no reportan problemas de seguridad. Los principales efectos secundarios son dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolores musculares o articulares y dolor de cabeza que parecen ocurrir con más frecuencia después de la segunda inyección», explicó la Dra. Penny Ward, profesora visitante de medicina farmacéutica en King’s College London, al SMC.

LEE: La vacuna de Pfizer contra el covid-19 muestra resultados iniciales prometedores, ¿cuál es el próximo paso?

«Claramente, todavía necesitamos observar los detalles científicos completos en una publicación para poder juzgar los resultados de forma independiente», añadió.

Después de que una vacuna reciba la autorización de uso de emergencia en EE.UU., los CDC continuarán monitoreando los efectos secundarios. En ese sentido, evaluarán si alguno representa un problema de seguridad que justifique un cambio en la recomendación.

¿Cómo funcionan estas vacunas contra el covid-19? Me preocupa que suenen experimentales

Las vacunas suelen imitar parte del virus contra el que protegen, lo que provoca una respuesta de tu sistema inmunológico.

Las vacunas de Moderna y Pfizer utilizan un nuevo enfoque que hasta el momento no ha tenido una vacuna aprobada. Aunque, sñu se ha estudiado en ensayos clínicos para otros virus.

El desafío de distribuir la vacuna de Pfizer 0:38

Las dos vacunas utilizan código genético en lugar de cualquier parte del virus en sí mismo, con una técnica llamada ARN mensajero o ARNm. Las vacunas administran ARNm, que es una receta genética. En este caso, la receta genética ordena a las células que formen pedazos de los picos que se encuentran encima del coronavirus. Una vez que se inyecta, el sistema inmunológico del cuerpo produce anticuerpos que reconocen estos picos. Si una persona vacunada se expone más tarde al coronavirus, esos anticuerpos deben estar listos para atacarlo.

El hecho de que Moderna y Pfizer hayan producido de forma independiente resultados muy similares con la misma técnica es un voto de confianza en la tecnología genética, según los expertos. Además, sus resultados podrían hacer que sea mucho más fácil y rápido producir otras vacunas.

«Con esta tecnología, las vacunas candidatas se pueden producir sustancialmente más rápido en el futuro para combatir prácticamente cualquier enfermedad infecciosa, mediante la producción de vacunas contra patógenos existentes y patógenos futuros actualmente desconocidos», dijo Zoltán Kis, investigador asociado del Future Vaccine Manufacturing Hub, Imperial College London, al SMC.

LEE: Preguntas de la audiencia sobre coronavirus: vacunarse de covid-19 no lleva a contagios, ni del paciente ni de otros

Otras compañías desarrollan vacunas utilizando otras técnicas. Por ejemplo, la vacuna Oxford/AstraZeneca se fabricó con un virus modificado de chimpancé, que es inofensivo, mientras que la ruta tradicional es usar el virus inactivado.

¡Me quiero vacunar! ¿Cuándo podré hacerlo?

Si bien Fauci dijo que espera que las primeras vacunas contra el covid-19 comiencen a administrarse fines de diciembre, inicialmente no habrá suficientes para todos. Los grupos de mayor prioridad recibirán la vacuna primero. Entre estos se encuentran los trabajadores de la salud, los ancianos y las personas con afecciones médicas subyacentes.

«Creo que todos los demás comenzarán a vacunarse hacia fines de abril», dijo Fauci. «Y eso se extenderá a mayo, junio, julio. Tomará un par de meses hacerlo», detalló.

El gobierno británico ha pedido al Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) que esté listo para desplegar una vacuna desde principios de diciembre.

¿Qué pasa si soy una persona mayor, estoy embarazada o soy clínicamente vulnerable?

¿Está cerca el fin del covid-19 con la vacuna de Pfizer? 1:32

Entre los 30.000 participantes en el ensayo clínico de Moderna, más de 7.000 estadounidenses tenían más de 65 años, dijo la compañía. También incluyó a más de 5.000 estadounidenses menores de 65 años, pero con enfermedades crónicas de alto riesgo que los ponen en mayor peligro de covid-19 grave. Entre esas condiciones están diabetes, obesidad severa y enfermedades cardíacas.

El estudio también incluyó a más de 11.000 participantes de comunidades de color, que representan el 37% de la población del estudio. Lo que, según Moderna, es similar a la diversidad de la población estadounidense. Esto incluye a más de 6.000 participantes que se identifican como hispanos o latinos y más de 3-000 participantes que se identifican como negros o afroestadounidenses.

Noubar Afeyan, cofundador y presidente de Moderna, dijo que la compañía no observó «ninguna diferencia en los resultados» entre los subgrupos en sus ensayos de vacunas contra el covid-19.

LEE: ¿Cuándo tendremos una vacuna contra el covid-19 para niños?

«Moderna en realidad ralentizó ligeramente el reclutamiento para el ensayo con el fin de garantizar que tuviéramos una representación sustancial. Y resulta que el 37% de nuestras pruebas fueron personas, sujetos, que se consideran de color», dijo Afeyan en CNN International este lunes.

«En general, parece que la vacuna funciona ampliamente en todos los grupos de población», añadió.

Sin embargo, no sabemos nada sobre los grupos que no participaron en el ensayo clínico, como niños o mujeres embarazadas.

«Quedan por responder preguntas urgentes. Entre ellas, durante cuánto tiempo serán efectivas estas vacunas y si funcionan en diferentes poblaciones, en todos los grupos de edad, etnias y en personas con problemas de salud previos», sostuvo Charlie Weller, director de vacunas en Wellcome, una organización benéfica de investigación médica.

«Solo cuando se complete el ensayo, podremos evaluar la eficacia y seguridad completas de cualquier vacuna candidata», destacó.

Dr. Felipe Lobelo: La vacuna de Pfizer es buena noticia, pero son datos preliminares 0:50

¿Serán obligatorias las vacunas contra el covid-19? ¿Qué pasa si decido no vacunarme?

Algunas personas considerarán que es su deber patriótico vacunarse, pero es posible que otras no. Gran Bretaña ha dicho que no hará obligatoria la vacunación. Por su parte, Fauci ha señaló que probablemente no será obligatorio vacunarse.

Si decides no vacunarte, esto tiene implicaciones más amplias. No solo no tendrás protección contra el covid-19, sino que podrías dificultar potencialmente la inmunidad comunitaria, o de rebaño. Esto protege a los grupos de alto riesgo que posiblemente no puedan recibir la vacuna.

Se estima que una vacuna contra el covid-19 deberá ser aceptada por al menos el 55% de la población para proporcionar inmunidad a la comunidad, según la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Incluso, algunos científicos anticipan que se necesitarán cifras aún mayores.