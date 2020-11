No te confíes en una prueba de covid-19 negativa para ver a tu familia el Día de Acción de Gracias

Noticias CNN

(CNN) — Si crees que un resultado negativo en la prueba de covid-19 significa que no tienes el virus, podrías estar equivocado.

Pueden pasar días antes de que una infección nueva aparezca en la prueba de coronavirus.

«Sabemos que el período de incubación del covid-19 es de hasta 14 días. Y antes de eso, puedes dar negativo y no presentar síntomas», dijo la doctora de medicina de emergencia Dra. Leana Wen.

«Pero de hecho podrías estar albergando el virus y ser capaz de transmitirlo a otras personas», explicó.

Entonces, si quieres hacerte la prueba antes de ver a amigos o familiares, esto es lo que debes saber:

Si me hubiera infectado ayer, ¿detectaría el virus una prueba hoy?

Probablemente no. Un estudio en la revista médica Annals of Internal Medicine examinó los falsos negativos en las pruebas de personas que de hecho tenían covid-19.

El estudio estimó que durante cuatro días de infección antes de que los síntomas aparecieran comúnmente, la probabilidad de obtener un resultado de prueba incorrecto/negativo el día 1 era del 100%.

El día que las personas empezaban a mostrar síntomas, la tasa promedio de falsos negativos se reducía al 38%, según el estudio. Tres días después de que comenzaron los síntomas, la tasa de falsos negativos caía al 20%.

«El virus simplemente necesita tiempo para replicarse en el cuerpo a niveles detectables», dijo Justin Lessler, autor principal del estudio y profesor asociado de Epidemiología en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins.

«Puedes infectarse solo con unas pocas partículas virales, pero estas no serán detectables hasta que tengan tiempo de replicarse a niveles adecuados para ser detectados», le dijo a CNN por correo electrónico.

Entonces, ¿cuántos días debe esperar una persona después de una posible exposición para hacerse la prueba?

«No hay una regla definitiva, pero la evidencia sugiere que hacerse una prueba antes del tercer día después de la exposición no tiene mucha utilidad», dijo Lessler.

¿Puedo ser contagioso si la prueba da negativa?

Por supuesto. «La gente siente que si la prueba (da negativa) está fuera de peligro. Y no es así», dijo la Dra. Rochelle Walensky, jefa de la división de enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts.

Para las personas que se enferman con covid-19, los síntomas pueden tardar hasta dos semanas en aparecer, pero el tiempo promedio es de unos cinco días, dijo Walensky.

«En general, se piensa que se es más contagioso los dos días anteriores a ese día y los dos días posteriores», dijo.

Una de las razones por las que este virus se propaga tan fácilmente es porque las personas pueden contagiar sin ningún síntoma. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) estiman que el 40% de las infecciones son asintomáticas y que el 50% de las transmisiones ocurren antes de que comiencen los síntomas.

«Ha sido uno de los mayores talones de Aquiles de esto. Y ha estado entre los mayores desafíos y las cosas inesperadas porque (con) sus primos esto no es cierto», dijo Walensky.

«La razón por la que pudimos controlar el brote de SARS tan rápido, aunque obviamente hubo muchas muertes allí, pero no se convirtió en una pandemia, es porque las personas no diseminaban (el virus) hasta que tenían síntomas.

¿Importan las diferentes pruebas de covid-19?

Hay dos tipos principales de pruebas de diagnóstico que intentan detectar si tienes una infección activa por coronavirus:

Las pruebas moleculares, como las pruebas de PCR, buscan el material genético del virus. La mayoría de estas pruebas se realizan con hisopos nasales o de garganta, aunque algunas se pueden hacer con saliva, según la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

«Esta prueba suele ser muy precisa y, por lo general, no es necesario repetirla», dice la FDA.

Sin embargo, la desventaja de las pruebas moleculares es que los resultados pueden tardar un tiempo. De hecho, pueden dártelos desde el mismo día hasta una semana después de que te hiciste la prueba.

«Para las personas que muestran síntomas, hasta ahora los estudios muestran que la precisión de la prueba molecular para encontrar un caso positivo aumenta cada día después de la exposición», dijo Pia MacDonald, epidemióloga de enfermedades infecciosas del instituto de investigación sin fines de lucro RTI International.

Sin embargo, en el caso de las personas infectadas que no presentan síntomas, los índices de precisión son menos claras, dijo. «Los estudios de rendimiento de las pruebas moleculares en personas asintomáticas son muy limitados», explicó.

Las diferencias de las pruebas de antígenos

Las pruebas de antígenos a menudo se conocen como pruebas rápidas (aunque algunas pruebas moleculares también son rápidas). Las pruebas de antígenos no son pruebas de anticuerpos, que te indican si has tenido el virus anteriormente y ya has desarrollado anticuerpos contra la infección.

Las pruebas de antígenos no buscan el material genético del virus tal como hacen las moleculares. En cambio, buscan proteínas específicas en la superficie del virus.

La buena noticia es que puedes obtener los resultados de la prueba de antígenos en menos de una hora. La mala noticia es que es más probable que obtengas un falso negativo con una prueba rápida de antígenos.

«Los resultados positivos suelen ser muy precisos, pero es posible que los resultados negativos deban confirmarse con una prueba molecular», dice la FDA.

«Las pruebas de antígenos tienen más probabilidades de no detectar una infección activa por coronavirus en comparación con las pruebas moleculares», agrega.

Esto podría ayudar a explicar parte de la propagación reciente de covid-19 vinculada a la Casa Blanca.

Si bien los miembros del personal cercanos al presidente Donald Trump y al vicepresidente Mike Pence se someten a pruebas con frecuencia, el personal de la Casa Blanca a menudo usa pruebas rápidas de antígenos, que generalmente tienen una tasa más alta de falsos negativos que las pruebas moleculares.

Independientemente del tipo de prueba de diagnóstico que utilices, generalmente es más probable que obtengas un falso negativo que un falso positivo.

«Si una prueba molecular es positiva, es un reflejo preciso de una persona infectada», dijo MacDonald.

«Si es negativa, es menos seguro que la persona sea realmente negativa. Lo mismo ocurre con las pruebas de antígenos», explicó.

¿Puedo hacerme la prueba en casa?

Si. Hay algunos kits de pruebs para hacerse en casa disponibles, como la prueba molecular Everlywell Covid-19. Los usuarios toman sus propias muestras con hisopos nasales y las envían por correo a un laboratorio, que enviará los resultados de manera digital entre las 24 y 48 horas posteriores a la recepción de las muestras.

Pero hacerse cualquier tipo de prueba de covid-19 demasiado pronto podría pasar por alto una infección, dijo el Dr. Frank Ong, director médico y científico de Everlywell.

«A medida que la capacidad de prueba ha seguido aumentando, más y más personas asintomáticas o con síntomas leves se han sometido a pruebas. La mayoría de ellas probablemente tienen cargas virales más bajas en sus muestras clínicas», dijo.

¿Qué debo hacer si quiero ver a amigos o familiares en Acción de Gracias para minimizar el riesgo frente al covid-19?

Si insistes en ver a alguien que no vive contigo en Acción de Gracias, lo mejor es ponerte en cuarentena 14 días antes, dijo Walensky.

«Si lo haces correctamente, no necesitas una prueba», dijo. «Esa es probablemente la mejor forma de hacerlo», agregó.

Para ser claros: ponerse en cuarentena significa quedarse en casa. No significa que puedes salir a hacer mandados.

«‘Tienda de comestibles’ y ‘cuarentena’ no van en la misma oración», dijo Walensky.

Lessler estuvo de acuerdo en que la cuarentena es lo mejor y que cualquier prueba debe realizarse de manera inteligente.

«Si visitarás a un familiar mayor y tienes un riesgo razonable de haber estado expuesto, no hay sustituto para los 14 días de cuarentena», dijo Lessler.

«Por lo menos esperaría 10 días (de cuarentena) y tendría una prueba negativa», dijo en momentos en que las familias se preparan para celebrar Acción de Gracias en plena pandemia de covid-19.

«Si visitarás a un familiar más joven y saludable y tienes pocas posibilidades de haber estado expuesto antes o durante el viaje, entonces 5 o 7 días (de cuarentena) más una prueba negativa es probablemente una gran reducción del riesgo, aunque no hay garantía de seguridad», explicó

¿Qué debo hacer después de dar negativo en la prueba de covid-19 para celebrar Acción de Gracias?

Es importante hacer una cuarentena estricta no solo antes de la prueba de covid-19, sino también después.

«Definitivamente debes permanecer en cuarentena mientras esperas los resultados de la prueba y asegurarte de que todas las personas con las que te reúnas estén en sintonía con respecto al plan para controlar el riesgo de infección», dijo Lessler.

Ya ha habido casos de propagación del coronavirus dentro de familias pocos días después de que una persona diera negativo en la prueba, dijo el Dr. Michael St. Louis, miembro del Equipo de Orientación Comunitaria de los CDC.

St. Louis dijo que todos deben recordar tratar a los familiares que viven en diferentes hogares de la misma manera que tratarían a sus amigos o compañeros de trabajo durante la pandemia.

¿Cuál es la forma más segura de celebrar Acción de Gracias en pandemia de covid-19?

La mejor manera de ayudar a que todos se mantengan sanos y prevenir contagios de covid-19 es celebrar Acción de Gracias de manera remota.

«Tengo tres hijos (…) Y mis padres no se juntarán con nosotros este año», dijo Walensky.

«Simplemente es horrible. Pero lo que realmente sostengo es que mis padres están bastante sanos, y nunca me perdonaría si los pusiera en peligro. Y estoy deseando que llegue el 2021 cuando podamos estar juntos», agregó.

Los CDC sugieren celebrar con los seres queridos de manera virtual. También puedes preparar platos tradicionales de Acción de Gracias y entregarlos «de una manera que no implique contacto» a familiares, vecinos o aquellos que puedan sentirse solos.

Walensky dijo que los pequeños sacrificios hechos este Día de Acción de Gracias en pandemia de covid-19 ayudarán a garantizar que todos estén lo suficientemente saludables para sentarse a la mesa el próximo año.

«Al menos estarán allí el próximo año, mientras que un comportamiento irresponsable ahora podría significar que no estarán aquí más tarde», dijo.

«Hagamos esto para que podamos tener una mejor oportunidad de estar juntos alrededor de la mesa con salud en 2021», agregó.

Lauren Mascarenha de CNN contribuyó a este informe.