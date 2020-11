‘Quizás el mejor golpe de golf que jamás hayas visto’: Jon Rahm hace saltar la bola a través de un estanque y hace un increíble hoyo en uno en el Masters

Noticias CNN

(CNN) — Hablemos de suerte de cumpleaños. Jon Rahm, en su cumpleaños número 26, produjo potencialmente uno de los mejores tiros de golf de todos los tiempos durante una ronda de práctica esta semana antes del Masters 2020.

His second in two days, Jon Rahm skips his way to a hole-in-one at No. 16 – on his birthday, no less. #themasters pic.twitter.com/rtefAN5XtH

— The Masters (@TheMasters) November 10, 2020

El golfista español hizo saltar la bola al otro lado del estanque en el hoyo 16, como es tradición en las rondas de práctica previas al icónico major en Augusta, Georgia.

Pero después de dar un rebote favorable cuando la bola aterrizó en el otro lado, pasó por todo el exuberante green de Augusta y finalmente en el hoyo para un notable hoyo en uno.

Como era de esperar, la extraordinaria hazaña de Rahm hizo que los fanáticos en Twitter se derrumbaran, con palabras como «ridículo» y “absurdo” que se usaron para describirlo. Algunos incluso lo llamaron «quizás el mejor golpe de golf que jamás hayas visto».

El reportero deportivo Tyler Greever lo calificó «una de las cosas más absurdas que he visto en los deportes».

Y aunque el tiro de Rahm probablemente habría enviado a los seguidores en el campo al delirio, solo se encontró con los vítores de sus compañeros golfistas y sus caddies, ya que no se permiten espectadores en el Masters en 2020 debido a la pandemia de coronavirus.