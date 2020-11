Jared e Ivanka están listos para regresar a una escena social de Manhattan que ya no les da la bienvenida

Noticias CNN

(CNN) — Si las celebraciones que se extendieron por las calles de la ciudad de Nueva York a raíz de la victoria electoral de Joe Biden dejaron una cosa clara, es que los Trump no son bienvenidos aquí.

Para el presidente, que cambió su residencia principal el año pasado a Florida, tal vez no sea una pérdida importante, pero para Ivanka Trump y Jared Kushner, las fiestas de barrio que celebran la desaparición de la administración de Trump pueden dar una idea de lo que les espera una vez que salgan de la Casa Blanca.

Ahora que su vida política en Washington termina, la pregunta para esta poderosa pareja es qué ha significado para su marca su tiempo en el centro de atención política, particularmente en sus viejos terrenos de Manhattan.

«[El presidente] fue tan terrible y divisivo sobre Nueva York, diciendo que es una pesadilla o que está vacío, o lo ha estado», dijo Jill Kargman, escritora, residente del Upper East Side e hija del expresidente de Chanel que ha socializado en eventos con la pareja en el pasado. «Nadie aquí va a olvidar eso. Incluso volver aquí después de todo lo que ha dicho, no va a funcionar».

En los días previos a que fueran moradores de la Casa Blanca, Kushner y Trump habitaban una parte enrarecida de la sociedad neoyorquina.

Frecuentaron la Met Gala, ella con un vestido azul real sin tirantes un año y un mono escarlata sin espalda al siguiente, y la fiesta de Vanity Fair para el Festival de Cine de Tribeca. Hizo las rondas en eventos de moda, asistiendo a los desfiles de Carolina Herrera, una celebración del Lincoln Center for the Performing Arts para el diseñador italiano Valentino y los premios Glamour Women of the Year.

Ahora, sin embargo, es posible que no les guste lo que encuentren si regresan.

Un vistazo de lo que probablemente les espera se exhibió en Times Square el mes pasado, donde el Proyecto Lincoln anti-Trump sacó un espacio publicitario en un par de vallas publicitarias de Times Square que mostraban sus caras sonrientes junto con estadísticas de muertes por coronavirus y una ilustración de bolsas para cadáveres. Cuando la pareja amenazó con presentar una demanda, el grupo también colocó la imagen en una barcaza para rodear Mar-a-Lago y en camiones que rodeaban la Torre Trump, según los tuits del cofundador del proyecto.

Una valla publicitaria de The Lincoln Project se ve en Times Square el 25 de octubre de 2020 en Nueva York, que muestra a Ivanka Trump presentando el número de neoyorquinos y estadounidenses que han muerto debido al Covid-19 junto con su esposo, asesor principal del presidente. Jared Kushner. Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP a través de Getty Images

Nueva York no es el único lugar al que llamar hogar, por supuesto. Si bien la pareja ha sido reservada sobre dónde pretenden residir después de la Casa Blanca, han mantenido su extenso apartamento en el Upper East Side, dijo un funcionario del East Wing, y estarían considerando la posibilidad de pasar más tiempo en Nueva Jersey, según a una fuente familiarizada con el pensamiento de la pareja.

Dos fuentes que han trabajado con la pareja creen que puedan terminar en Florida, específicamente en el área de Palm Beach. Trump ha acumulado una serie de relaciones en el estado, tanto social como políticamente, y en los últimos meses visitó Florida al menos cinco veces, organizando eventos de campaña en áreas republicanas como Sarasota, pero también haciendo apariciones en Miami. Una base de operaciones en Florida no solo le proporcionaría a Trump una plataforma si mirara una futura carrera política allí, y también evitaría que la pareja se enfrente a Nueva York.

Entretanto, Mar-a-Lago no es una opción para su residencia permanente, según una fuente con conocimiento de la dinámica familiar. Aunque Ivanka Trump tiene una casa de huéspedes privada allí, Mar-a-Lago es el hogar preferido de la primera dama y ellas tienen una relación más bien fría.

MIRA: Jared Kushner y Melania Trump aconsejan al presidente que acepte la derrota electoral

Mientras tanto, Washington puede que ya no tenga mucho atractivo. «Ellos solo conocen el DC de estar en el poder», aseguró un republicano de alto rango. «Espere hasta que se den cuenta de que nadie atiende sus llamadas».

De hecho, dentro de la Casa Blanca, según las fuentes, la expectativa es alta para que regresen a Manhattan, incluso si eso significa un regreso a casa inhóspito para la pareja.

Por un lado, cualquiera puede decidir regresar a sus respectivos negocios familiares, donde cada uno trabajó antes de la Casa Blanca. Los representantes de Ivanka Trump y Kushner Companies no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre esta historia. Un portavoz de la Organización Trump remitió las llamadas a la Casa Blanca.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo de Kushner que «hay una gran cantidad de oportunidades para explorar», y señaló su participación en la reforma de la justicia penal y los Juegos Olímpicos, entre otros asuntos. El funcionario agregó: «Habrá muchas oportunidades disponibles, y ahora mismo es prematuro especular».

Las obligaciones financieras podrían ser un factor

Kushner fue anteriormente presidente ejecutivo de Kushner Companies, la empresa inmobiliaria fundada por su padre, Charles Kushner. La empresa es en su mayoría un negocio familiar, en parte porque los Kushner lo prefieren así, según una persona familiarizada con su pensamiento.

Es probable que Charles Kushner espere que su hijo regrese al negocio, dijo esta persona, y con las relaciones que Jared Kushner ha establecido en los últimos años con líderes de países con mucho dinero en el Medio Oriente, incluida Arabia Saudita, podría aprovechar esas conexiones en adelante en la empresa familiar u otras empresas comerciales.

Trump también dejó su puesto en la Organización Trump cuando se mudó a Washington, pero mantuvo participaciones pasivas en el negocio. Recibe pagos fijos garantizados por algunos de sus activos, así como un interés financiero en el Trump International Hotel Washington, DC, en el que jugó un papel clave en el cierre del trato, y que alberga el primer «Spa» de Ivanka Trump». Ella informó US$ 3,9 millones en ingresos del hotel en 2019.

MÁS: Jared Kushner se jactó en abril de que Trump estaba quitando a los médicos el control del país

Y aunque ha tratado de posicionarse como una figura brillante y refinada que se distingue de las maneras descaradas de su padre, la empresa la valora por su capacidad para canalizar sus caprichos y preferencias.

Varios meses antes de la apertura del hotel de DC en 2016, impresionó al personal al comparar tres tonos de oro idénticos pintados en la ornamentada filigrana sobre una de las puertas arqueadas en el salón de baile del hotel y declaró que uno era la opción obvia para una propiedad Trump.

Si bien la pareja sigue siendo rica, sus obligaciones financieras podrían influir en la toma de decisiones posterior a la Casa Blanca.

Mientras trabajaba en la Casa Blanca, Kushner obtuvo dos préstamos del Bank of America, uno en 2017 y otro en 2019, cada uno de los cuales oscilaba entre US$ 5 millones y US$ 25 millones, según su formulario de divulgación financiera. Ambos préstamos, que fueron contratados conjuntamente con sociedades de responsabilidad limitada, vencen en 2022.

La empresa familiar, que posee propiedades residenciales con cientos de inquilinos, probablemente también enfrentará desafíos por la crisis inmobiliaria pendiente. Un préstamo de US$ 285 millones, obtenido en 2016 para un complejo minorista de Times Square, está estancado luego de que un inquilino se declaró en bancarrota, según TreppWire, una firma de análisis de datos inmobiliarios.

Por su parte, Trump cerró su marca de moda homónima en 2018, y aunque la línea de ropa se había desempeñado bien el año de las elecciones, sufrió las consecuencias de los boicots anti-Trump.

Y enfrentan dolores de cabeza legales en Nueva York, donde Trump está siendo demandada en un tribunal federal, junto con su padre y dos hermanos mayores, por presuntamente colaborar con un plan de marketing fraudulento para aprovecharse de inversores vulnerables y con dificultades financieras, afirmaciones que han negado.

Kushner también ha enfrentado su parte de preocupaciones legales en su país, donde los fiscales federales de Brooklyn revisan el uso de un programa de inversión para inmigración por parte de su empresa familiar, aunque esa investigación no parece haber estado activa en unos dos años.

Ambiciones políticas

Ivanka Trump y Jared Kushner escuchan mientras el presidente Donald Trump habla en un mitin de campaña en Atlantic Aviation el 22 de septiembre de 2020 en Moon Township, Pensilvania. (Foto de Jeff Swensen / Getty Images)

Una carta es si el gusto de Trump por la política se mantendrá, ya que ha adquirido un sentido de su poder para generar grandes dólares políticos. Desde agosto, encabezó 38 eventos en varios estados y organizó nueve eventos para recaudar fondos, recaudando más de US$ 35 millones para la campaña de su padre.

Ella ha ofrecido una alternativa a las enormes multitudes, los cánticos de «enciérrala» y el baile discotequero de «YMCA» en los mítines de su padre. En los eventos políticos, a menudo se limita a hablar sobre asuntos que cree que su padre ha logrado avanzar, incluido el crecimiento laboral, la estabilidad económica, el crédito fiscal familiar y el espíritu empresarial.

Trump, sin embargo, reconoce que su futuro, ahora más que nunca, está ligado a su padre, dijo una persona familiarizada con el asunto, y agregó que ella llegó a la Casa Blanca como Kushner, pero ahora se ha convertido en «MAGA completa».

Varias personas le dijeron a CNN en los últimos meses que Trump considera su propio futuro político potencial, que puede estar impulsando las posiciones más matizadas que ha tomado en contraste con los comentarios estridentes de sus hermanos sobre asuntos como la inmigración y, más recientemente, el supuesto fraude electoral.

MÁS: OPINIÓN | Trump ha humillado una nación que prometió hacer grande

Desde el día de las elecciones, la pareja ha mantenido un perfil bajo, aunque un funcionario de la Casa Blanca le comentó a CNN que tanto Trump como Kushner han estado trabajando en la Casa Blanca.

Kushner, ha informado CNN, ha sido parte del equipo encargado de fomentar un camino legal hacia adelante para la lucha infundada de Trump contra el resultado de las elecciones, mientras intenta en privado convencer al presidente para que acepte su inevitable pérdida.

Mientras que las papeletas aún se tabulaban en los estados clave, tres días después del día de las elecciones, Trump tuiteó que los votos legales deberían contarse, pero «todos los votos emitidos ilegalmente no deberían contarse».

Pero agregó: «Esta no es una declaración partidista», y señaló que «las elecciones libres y justas son la base de nuestra democracia».

A principios de esta semana, pareció validar el recuento de votos que ha continuado mucho después del día de las elecciones al celebrar que las organizaciones de medios declararon que el presidente ganó en Alaska después de que se contaran una serie de votos pendientes.

Tenía un tono más suave que el incesante y sin fundamento de su padre contra lo que él ha llamado un proceso de votación de «fraude» y «engaño».

Volviendo a un circuito social cambiado

A pesar de su presencia en los eventos de la sociedad de Manhattan previos a la Casa Blanca, incluidas las fiestas organizadas por el periódico New York Observer, propiedad de la familia Kushner, que atrajo a personas como Rupert Murdoch, Padma Lakshmi, Chuck Close, Katie Couric y Michael Bloomberg, los dos nunca han mantenido un extenso círculo de amigos en Nueva York, dijeron personas familiarizadas con el asunto, que en cambio pasan gran parte de su tiempo libre con familiares y conocidos de su comunidad judía ortodoxa.

Y aunque Kushner es cercano a su hermano, Joshua Kushner, así como a un amigo de Harvard, el financiero Nitin Saigal, y Trump sigue siendo amiga de la exesposa de Murdoch, Wendi Deng, según personas familiarizadas con el asunto, algunos de sus otros amigos neoyorquinos han enfrentado obstáculos en los últimos años.

El amigo de Kushner, Adam Neumann, renunció como presidente ejecutivo en medio del desorden en la empresa que fundó, WeWork. Y Ken Kurson, un amigo cercano de la pareja, fue arrestado bajo cargos federales de acoso cibernético a fines de octubre.

Fuera de su círculo social inmediato, es poco probable que reciban los tipos de invitaciones que obtuvieron antes de la Casa Blanca. La editora en jefe de Vogue y directora artística de Condé Nast, Anna Wintour, no ha ocultado su disgusto por el presidente y su política, y las preferencias de Wintour determinan las invitaciones a la Met Gala.

El sello de Trump como estrella de una revista de moda brillante, que hizo alarde por última vez en Harper’s Bazaar en septiembre de 2016, durante el meollo de la campaña, con un vestido de Carolina Herrera de US$ 6.990 mientras estaba sentada en una escalera con vista al horizonte de Manhattan, también ha disminuido.

Un exeditor de una prestigiosa revista que sigue siendo un estilista muy solicitado dijo que Trump tendrá dificultades para volver a entrar en la órbita de la moda. «La industria de la moda es un grupo muy liberal, de tendencia demócrata», expresó, «y no veo que les den la bienvenida, profesional o socialmente, con los brazos abiertos».

MÁS: Análisis | La revelación explosiva sobre Ivanka Trump enterrada en el reporte de los impuestos del presidente que publicó The New York Times

Los periódicos sensacionalistas de Nueva York, que ayudaron a impulsar al presidente a la fama y narraron el ascenso social de sus hijos, se rompieron en los últimos días con la promoción de la agenda de la administración, e incluso el New York Post instó al presidente a poner fin a sus quejas de «elección robada».

Mientras tanto, sus vecinos de Nueva York pueden tener quejas similares. Entre los habitantes de su complejo de apartamentos se encuentran el exabogado del presidente –y ahora distanciado–, Michael Cohen y su hija Samantha, quien ha descrito que Trump la despreció en el vestíbulo de su edificio, a pesar de haber venido a cenar la «famosa» lasaña de su padre.

«Una vez me encaró después de verme fumando cigarrillos fuera de nuestro edificio», dijo Samantha Cohen a Vanity Fair. «Fue tan patético».

Es posible que encuentren algún apoyo cerca de casa: una fuente del Servicio Secreto de EE.UU. dijo que los dos han sido una asignación favorita porque son «muy buenos con sus detalles». Llegan a conocerlos, dijo, y preguntan por sus familias.

Otros empleados de la nómina familiar dicen que son empleadores comprensivos. Una niñera (ha habido hasta tres empleadas a la vez, según una fuente familiar) ha estado con ellos durante varios años y «es tratada como un miembro de la familia», afirmó un estilista que contaba a Trump como un cliente y que a menudo fue testigo de sus interacciones con los demás.

Pero los neoyorquinos en general no están exactamente alineados con las inclinaciones políticas de la pareja. En 2016, aproximadamente 9 de cada 10 habitantes de Manhattan votaron por la candidata demócrata Hillary Clinton. Con más del 60% de los votos del estado contados hasta el jueves por la noche, se prevé que Biden gane Manhattan por un margen similar.

Eso puede presagiar reacciones como la que Kargman dijo que podría prever exhibir si se encuentra con Trump en Manhattan.

«Yo gritaría ‘¡Vergüenza!’ en ella, como a Cersei Lannister en ‘Juego de tronos’ «, afirmó Kargman. «Solo le gritaría, ‘vergüenza, vergüenza, vergüenza’, en ese mismo patrón rítmico».