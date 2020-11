Así puedes usar el período de gracia de la tarjeta de crédito para no pagar intereses en EE.UU.

Noticias CNN

(CNN Español) — Al hacer compras con la tarjeta de crédito, es fundamental que sepas cuál es el período de gracia en el que puedes pagar sin que te cobren intereses.

¿Qué es el período de gracia? ¿Cómo debes usarlo? Te lo explicamos a continuación:

4 términos clave

Hay cuatro términos clave vinculados a la tarjeta de crédito que tienes que conocer:

Final de ciclo de financiación: la fecha de cierre del estado de cuenta de tu tarjeta de crédito.

Fecha de vencimiento de pago: el día que vence la factura. Para que no te cobren intereses, el pago debe recibirse en la fecha especificada o antes.

Período de gracia: la cantidad de días que tienes para pagar tu factura en su totalidad antes de que comiencen los cargos por financiamiento. Sin este período, es posible que debas pagar intereses a partir de la fecha en que uses tu tarjeta o cuando la compra se registre en tu cuenta.

Saldo de la tarjeta de crédito: el monto adeudado al momento del cierre del ciclo de facturación.

¿De qué depende que pagues o no intereses?

Pagar o no intereses depende de la fecha en que realices el pago y de si atrasas un saldo hacia adelante. Te lo explicamos con un ejemplo: el 2 de noviembre compraste una máquina para cortar el pasto en unos US$ 300 y la pagaste con una tarjeta de crédito cuyo ciclo de facturación cierra el 16 de ese mismo mes.

La fecha de vencimiento del pago es el 8 de diciembre. Si no tenías un saldo pendiente y pagas los US$ 300 el 8 de diciembre o antes, tu próxima factura debe reflejar un saldo inicial de cero y no te cobrarán intereses porque pagaste durante el período de gracia. En cambio, si pagas después del vencimiento habrá un cargo de interés basado en el balance durante el ciclo de la factura y te lo sumarán al monto adeudado. Si no pagaste el total, la diferencia pasará al siguiente ciclo de factura.

MIRA: ¿Cómo creo mi historial de crédito en EE.UU.?

Si no haces los pagos completo de tus saldos, el período de gracia prácticamente no tiene ningún significado y muchos emisores los discontinúan. Por lo general, los

cargos por intereses y financiamiento se te comenzarán a cobrar desde la fecha en que realizaste la compra.

Transacciones que no tienen período de gracia

Hay algunas transacciones que no tienen período de gracia. Entre estas están, por ejemplo, los cheques de conveniencia y los adelantos en efectivo. Generalmente generan intereses a partir de la fecha de la transacción, aunque no tengas saldo pendiente en la tarjeta.

También es importante que sepas que, aunque la mayoría lo hace, los emisores de tarjeta de crédito no están obligados a darte ese período de gracia y puede que tu tarjeta no lo tenga. Averígualo en el documento de tu acuerdo cuando solicitaste la tarjeta.

Los bancos deben dar aviso

Los bancos deben avisarte por correo o de forma electrónica de tu factura al menos 21 días antes de la fecha de vencimiento de tu próximo pago. Esto quiere decir que, si tienes el período de gracia, por lo menos tendrás 21 días desde el momento en que recibiste tu factura para pagarla antes de que haya cargos.

¿Tienes dudas? Escríbele a Xavier Serbiá a dimexavier@cnn.com.