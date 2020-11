Tu cuarentena para la celebración de Acción de Gracias debe comenzar hoy: ¿cómo hacerla?

Noticias CNN

Nota del editor: Leana S. Wen, analista médica de CNN, es doctora de emergencias y profesora visitante en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. Anteriormente se desempeñó como comisionada de salud de Baltimore. Síguela en Twitter: @DrLeanaWen.

(CNN) –– Si quieres visitar a tu familia para el Día de Acción de Gracias y evitar transmitirles el coronavirus, los expertos indican que debes estar en cuarentena por 14 días.

Son dos semanas de hacer incluso menos actividades de las que hacemos ahora. Y debe comenzar hoy.

LEE: ¿Será el Día de Acción de Gracias un evento superpropagador de coronavirus en EE.UU.? Canadá puede dar la respuesta

CNN habló con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, quien también se desempeña como profesional de emergencias. Además, es profesora visitante en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. Le preguntamos qué implica la cuarentena y cómo hacerla antes de Acción de Gracias. Aquí está su guía.

¿Por qué debemos estar en cuarentena antes de ver a nuestros familiares en Acción de Gracias?

Dra. Leana Wen: Estados Unidos sufre la peor parte de la pandemia que hemos visto hasta ahora. Hemos sumado un millón de infecciones nuevas en solo 10 días. Los hospitales en varios estados ya están remitiendo a los pacientes a otros lugares porque sus salas de emergencia y unidades de cuidados intensivos están demasiado llenas.

Recuerda que las personas que queremos pueden portar el virus tanto como los extraños. Cuando el nivel de virus en la comunidad es tan alto, no es seguro reunirse en persona. Tampoco en lugares interiores ni con alguien que no esté en la burbuja de tu hogar inmediato.

Si deseas reunirte con personas de otros hogares para compartir el Día de Acción de Gracias en un espacio interior, debes estar en cuarentena durante 14 días. Y, luego, hacerte la prueba.

¿Por qué la cuarentena dura 14 días?

Catorce días es el período máximo de incubación del virus que causa el covid-19. Si haces una cuarentena de menos de tiempo, podrías estar infectado y no saberlo. Estoy segura de que ninguno de nosotros querría transmitir sin querer el covid-19 a quienes más amamos. Hacerse una prueba demasiado pronto, antes de una cuarentena de 14 días, puede no detectar la infección.

¿Qué podemos hacer durante nuestra cuarentena para Acción de Gracias?

En este caso, la cuarentena se refiere a mantenerse alejado de los demás y minimizar tu riesgo tanto como puedas. No significa quedarse encerrado en la casa. Obtener aire fresco es bueno e importante para la salud física y mental. Por lo tanto, está bien caminar y hacer ejercicio al aire libre. Haz todo lo posible por permanecer alejado de los demás y mantén al menos una distancia de 2 metros cuando estés al aire libre.

Sabemos que el Día de Acción de Gracias puede implicar cocinar mucho y, por lo tanto, hacer compras. Ir al supermercado también puede ser una actividad de bajo riesgo. Aunque debes intentar ir durante las horas menos concurridas y tratar de acudir solo una vez durante tu período de 14 días. También puedes intentar pedir alimentos o la cena completa para que te la entreguen casa.

¿Qué no deberíamos hacer?

Estas son las actividades de alto riesgo que deben evitarse durante este período. No vayas a bares o restaurantes interiores. Evita los gimnasios. Lo más importante: no te reúnas con nadie más fuera de tu hogar para nada que sea en lugares cerrados. Es decir, no se permiten cenas, celebraciones de cumpleaños o cualquier otra reunión en interiores. Si estás socializando al aire libre, asegúrate de mantener una distancia de 2 metros de los demás en todo momento.

Si te reúnes con otros hogares para las festividades, deben discutir qué otras actividades estarían bien para todos. Muchos consultorios médicos han tomado precauciones y probablemente sea de bajo riesgo visitar al médico. Muchos lugares de trabajo han instituido protocolos para reducir el riesgo. Incluso ir a trabajar puede ser de muy bajo riesgo si logras mantenerte a una distancia al menos de 3 metros de los demás y usas una mascarilla en todo momento.

¿Todos tienen que ponerse en cuarentena antes de Acción de Gracias?

Sí. La clave es que todos los miembros de cada hogar que quieran reunirse deben hacer cuarentena durante 14 días. Si una persona rompe la cuarentena, está exponiendo a todos los demás a su riesgo. Esto requiere mucha confianza, así que establece esa expectativa con anticipación.

¿Qué pasa con las guarderías y las escuelas?

Esta es una pregunta difícil. Las guarderías y las escuelas pueden ser necesarias para muchas familias cuando se trata del cuidado de niños de padres que trabajan. Pueden tener un riesgo de transmisión relativamente menor, especialmente para los niños más pequeños. Sin embargo, existe un riesgo de infección, especialmente dado el alto nivel de coronavirus en todo el país. No consideraría que una familia que todavía envía a los niños a la guardería o la escuela tenga un riesgo lo suficientemente bajo como para ser parte de una celebración en interiores. Pero si los niños dejan de asistir a la guardería o la escuela de vez en cuando y se hacen la prueba en 14 días, podrían ver a otros parientes en lugares cerrados.

¿Podemos seguir viéndonos con otros si no nos ponemos en cuarentena durante 14 días?

Sí, pero solo puedes hacerlo al aire libre, con hogares separados por al menos 2 metros. ¡Aún puedes hacer actividades con otros de forma segura y divertirte! Pero no se junten en el interior.

¿Hay otras maneras de celebrar si no podemos reunirnos con nuestra familia?

¡Sí! Estar a salvo no significa que debamos permanecer aislados. Quizás no podamos reunirnos en persona con la familia. Puedes planificar un «Acción de Gracias» con amigos al aire libre. Empaca algunos elementos y trae mantas calientes. Sé flexible si resulta que no podemos celebrar Acción de Gracias el día planeado debido al clima.

¿Qué pasa si tenemos que viajar para ver a la familia en Acción de Gracias?

Me preocupa menos el viaje en sí que las actividades antes del viaje. El período de cuarentena de 14 días debe ocurrir antes del viaje. Luego, haz todo lo posible para minimizar el riesgo mientras viajas.

¿Es mejor conducir que volar?

Conducir será más seguro que volar porque puedes controlar quién está en tu auto. Mantén las paradas de descanso al mínimo. Asegúrate de tener una mascarilla si estás usando un baño público y desinfecta tus manos después de salir. Incluso volar tiene un riesgo relativamente bajo, con solo un puñado de infecciones reportadas para vuelos en los que todos usan máscaras. Asegúrate de usar una máscara durante todo el vuelo, idealmente una N95 o al menos una máscara quirúrgica de 3 capas.

Aún así, insto a todos a reducir los viajes no esenciales. Aunque el viaje en sí es de bajo riesgo, me preocupa la gente que se traslada de todas las partes el país, ya que casi todas las zonas son un foco de coronavirus en este momento.

¿Qué pasa con la cuarentena de universitarios que regresan a casa durante Acción de Gracias?

Muchas universidades han tenido brotes. Los jóvenes tienden a ser propagadores asintomáticos. Y los estudiantes universitarios que regresan deben ser tratados como de muy alto riesgo.

Probablemente no sea práctico que los estudiantes se pongan en cuarentena durante 14 días antes de regresar. En ese caso, deben ponerse en cuarentena una vez que regresen a casa. Eso significa permanecer en un área de la casa que esté totalmente separada de cualquier otra persona. No deben compartir áreas interiores con otras personas durante 14 días. Pueden socializar al aire libre solo durante ese período.

CNN: Esto es mucho. ¿Es realmente necesario?

Sí. Sé que es mucho. Pero tenemos que sobrevivir este invierno. Hay esperanza en el horizonte, con una vacuna y terapias probablemente el próximo año. Necesitamos llegar a ese punto. Eso significa que tenemos que mantener todas estas precauciones. Usa mascarillas. Distancia física. Lávate las manos. Evita las reuniones en interiores.

Ya hemos soportado tantos sacrificios. Podemos atravesar este invierno juntos.