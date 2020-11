iPhone 12 mini o iPhone 12 Pro Max: ¿cuál es el mejor para ti?

Noticias CNN

(CNN Business) –– Cualquiera esté considerando comprar un nuevo iPhone ahora tiene dos opciones más para evaluar: uno más pequeño o uno supergrande. El iPhone 12 mini (desde 699 dólares) y el iPhone 12 Pro Max (desde 1.099 dólares) salen a la venta este viernes. Se unen a una línea que incluye el iPhone 12 (desde 799 dólares) y el iPhone 12 Pro (desde 999 dólares), que están disponibles desde el mes pasado. (Puedes leer nuestra reseña del 12 y el 12 Pro aquí).

Pasé varios días probando los nuevos teléfonos para averiguar cuánto pierdes al optar por un mini y cuánto ganas al llevar tu elección de teléfono al máximo.

El iPhone mini (izquierda) frente al iPhone Pro Max gigante.

iPhone 12 mini: pequeño pero poderoso

Probar el nuevo teléfono más pequeño de Apple se sintió como regresar a los teléfonos de hace más de cinco años. Justamente, cuando el dispositivo básico aún tenía un tamaño modesto en comparación con los gigantes de hoy. Pero no fue representó un retroceso de ninguna manera. El mini incluye todas las características nuevas del iPhone 12, como una cámara estelar, un chip más rápido, una pantalla OLED y capacidad 5G. Pero hay algunas diferencias importantes, a saber el tamaño, el precio y la duración de la batería.

Con su pantalla de 5,4 pulgadas, el mini parece una versión ligeramente encogida del iPhone 12, que tiene una pantalla de 6,1 pulgadas. Puedes sostener cómodamente el mini en tu mano, colocarlo fácilmente en el bolsillo o en un portavasos de automóvil. Y cuando estás hablando por teléfono no se siente como si estuvieras cargando un ladrillo.

Aunque el mini logra ofrecer características impresionantes en funciones importantes como la cámara, estoy acostumbrada a teléfonos más grandes después de años de usarlos. Y es difícil volver atrás. Luego de un tiempo con el mini, comienzas a darte cuenta de las limitaciones de los teléfonos pequeños. También por qué los fabricantes han avanzado en gran medida. Hay una curva de aprendizaje para volver a escribir en un teléfono pequeño. Mis dedos seguían chocando entre sí porque el teclado es mucho más pequeño de lo que estoy acostumbrada. (¿Supongo que podría volver a enviar mensajes de texto con una mano?). Consumir medios de comunicación en el iPhone 12 mini no es la mejor experiencia. Además, se siente estrecho si tienes que tocar mensajes y correos electrónicos todo el día. A algunas personas les encantará el tamaño pequeño, otras definitivamente desearán haber optado por más pulgadas.

Al igual que el iPhone 12, el mini tiene dos cámaras y un nuevo diseño elegante con bordes planos. Los dos modelos vienen en rojo, verde, azul, negro y blanco. El iPhone 12 mini también toma excelentes fotos, especialmente de noche. Una versión mejorada del modo noche, implementada por primera vez con el iPhone 11 del año pasado, ilumina las selfies con poca luz o las fotos tomadas por la noche. Lo cual resulta en un mejor contraste y más detalles, sin necesidad de flash. Definitivamente me cautivó y avergoncé las fotos tomadas por la noche con mi iPhone XR (que no tiene modo nocturno).

Fotos de calabazas tomadas con un iPhone XR (izquierda), iPhone 12 Mini (centro) y iPhone Pro Max (derecha) durante la noche.

El iPhone Pro Max es muy grande… como gigante

En el otro extremo del espectro, tanto en términos de precio como de tamaño, está el iPhone 12 Pro Max.

Es la opción de gama más alta, con el mayor precio inicial y la pantalla más grande. La pantalla de 6,7 pulgadas es la más grande jamás vista en un iPhone, y supera las pantallas de 6,1 pulgadas del iPhone 12 y el iPhone 12 Pro. Algunas personas pueden amar esta característica, mientras que otras pueden encontrarla excesivo. Una cosa es segura: ver un video en esta pantalla enorme es superior a cualquier otro iPhone que haya probado. También verás más contenido y texto en la pantalla. Pero la compensación es que tienes que cargar con un teléfono descomunal.

Tanto el iPhone 12 Pro como el Pro Max tienen tres cámaras (cuentan con un teleobjetivo adicional en comparación al iPhone 12). Sus cámaras incluyen ayuda de escáner LiDAR, una tecnología más comúnmente asociada a los vehículos autónomos, que permite a la cámara a enfocar más rápido en entornos con poca luz. La diferencia más obvia entre los dos es que el Pro Max cuenta con una cámara de telefoto capaz de realizar tomas de primer plano más definidas. Eso significa que obtendrás un zoom de 2.5x en el Pro Max, en comparación al zoom de 2x del Pro y un zoom de 1x en el iPhone 12 y el iPhone 12 mini.

Mientras los estuve probando, tomé fotos del mismo sujeto u objeto con el Pro y Pro Max durante diferentes momentos del día. Ambos teléfonos lograron excelentes imágenes que fueron brillantes, detalladas y mostraron contraste sin necesidad de edición. El zoom 2.5x del Pro Max hace que sea más fácil enfocarse en algo más lejano, sin acercarse ni perder calidad de imagen, aunque el zoom 2x del Pro funcionó en gran parte.

Para los fotógrafos muy serios, el Pro Max agrega algunas características adicionales. Por ejemplo, la estabilización de imagen óptica por cambio de sensor y un sensor de imagen más grande en la cámara principal, que pueden mejorar la calidad de la imagen en ciertas situaciones. Pero, a menos de que seas un profesional, no notarás una gran diferencia.

Estas fotos tomadas desde el mismo punto, muestran que el Pro Max (derecha) tiene un zoom de 2.5x más definido.

Al igual que el Pro, el Pro Max viene en plateado, negro, dorado y azul con elegantes bordes de acero inoxidable que gritan glamour.

Dado el área de especialidad de las ventajas del Max y lo grande y caro que es, es seguro decir que si no sabes si lo quieres, es probable que en realidad no lo quieras.

Duración de la batería: opta por el modelo grande o carga con frecuencia

En mi experiencia, la batería del mini duró desde que me levanté hasta la tarde con un uso regular. Envié mensajes de texto, revisé las redes sociales, leí correos electrónicos y vi un episodio de 20 minutos en Netflix. Justo antes de las 5 p.m., ya tenía un 25% de batería y había caído por debajo del 10% a las 7 p.m. Mi teléfono se descargó alrededor de las 8:30 p.m. El Pro Max y otros teléfonos de la línea iPhone 12 duraron hasta que me fui a la cama, e incluso me quedó algo de cargo, siendo el Pro Max el que duró más tiempo.

Ahora bien, el 5G ––aunque aún no es completamente accesible–– supondrá un consumo adicional de la batería. Dependiendo de tu operador y de dónde vivas, verás diferentes velocidades de carga y descarga de 5G, por lo que no es algo para preocuparse por el momento. Además, el modo de datos inteligente de Apple cambiará automáticamente el iPhone a LTE para ahorrar batería cuando el 5G no esté ofreciendo velocidades notablemente mejores.

Toda la línea de iPhone 12, incluidos el mini y el Pro Max, también utiliza el nuevo vidrio Ceramic Shield de Apple. Este, según la compañía, es resistente a los arañazos y le va mucho mejor cuando se cae. No está claro cuánto más duraderos serán estos teléfonos con el tiempo. Sin embargo, el mini y el Pro Max (con las fundas puestas) se deslizaron accidentalmente fuera del bolsillo de mi sudadera y cayeron en la acera cuando paseaba a mi perro. El Pro Max estuvo bien, mientras que el mini sufrió un pequeño golpe en la parte inferior del teléfono.

Después de probar el mini durante unos días, también noté un pequeño rasguño cerca de la parte superior de la pantalla. El mes pasado, dejé caer el iPhone Pro en un camino de piedra y luego en un piso de madera (soy un poco torpe) y no resultó en ningún daño. Estos incidentes aislados obviamente no son concluyentes, pero al menos para un teléfono el Ceramic Shield no fue invencible.

¿Debería comprar un nuevo iPhone?

Este año, Apple ofrece más opciones de teléfonos que nunca. Aquellos con el iPhone 11 del año pasado probablemente pueden omitir la actualización este año. Sin embargo, aquellos que se aferran a modelos más antiguos como el iPhone X, iPhone XR o iPhone 8, podría ser el momento de actualizarlos. El Pro y el Pro Max brindarán a los usuarios un acabado más elegante y trucos de cámara adicionales. Sin embargo, para la mayoría de las personas, el iPhone 12 (o el 12 mini) será lo suficientemente impresionante. En el caso del iPhone 12 mini, debes decidir si prefieres un teléfono de menor tamaño y estás dispuesto a sacrificar la duración de la batería y el tamaño de la pantalla para ahorrar en el precio.