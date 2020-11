ANÁLISIS | La impactante abdicación de Trump a liderar mientras la pandemia empeora

Noticias CNN

(CNN) — El presidente Donald Trump había predicho en casi todos los actos de campaña que los medios de comunicación dejarían de hablar sobre la pandemia de coronavirus el día después de las elecciones. Pero resulta que nadie está ignorando el empeoramiento de la tragedia más que el propio presidente.

En lugar de hacerse cargo mientras el país se hunde más profundamente en la peor crisis interna desde la Segunda Guerra Mundial, Trump ha desaparecido dentro de la Casa Blanca. No ha dicho nada ante la cámara desde que afirmó sin fundamento hace una semana que el presidente electo, Joe Biden, le estaba robando las elecciones.

Está pasando tiempo con los asesores, no elaborando estrategias sobre cómo controlar la emergencia sanitaria fuera de control, sino buscando un camino para ganar una elección que ya se declaró perdida. También encontró tiempo para purgar a los principales líderes del Pentágono. Y con pocas citas en su agenda pública, parece pasar sus días viendo la cobertura de noticias y tuiteando información errónea sobre el fraude electoral.

En esencia, Trump, su familia y sus asesores están gastando toda su energía tratando desesperadamente de salvar un trabajo –la presidencia– que parece que él no tiene ninguna intención de ejecutar en ningún sentido significativo.

Es un fracaso de liderazgo especialmente impactante y surrealista, dada la crisis del covid-19 y la posterior agitación económica, incluso para un presidente que minimizó y mintió sobre la verdadera naturaleza de la pandemia y predijo repetidamente que el virus simplemente desaparecería.

Antes de las elecciones, el secretario general de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, había señalado el camino a seguir al afirmar en «State of the Union» de CNN que la pandemia no se podía controlar.

Ahora que las elecciones están hechas, a la Casa Blanca de Trump parece importarle aún menos que antes.

Explosión en casos de covid

A una enfermedad que ha matado a más de 240.000 estadounidenses le preocupan poco los sentimientos heridos del presidente después de una derrota que aún no ha reconocido. Incluso desde las elecciones, ha explotado.

El miércoles, EE.UU. registró más de 140.500 nuevas infecciones y la pérdida de más de 1.100 vidas más. Más pacientes que nunca, casi 65.000, están en hospitales con la enfermedad y la tasa de aumento es alarmante para los médicos, que temen que los servicios de salud se desborden en unas semanas.

La situación es más grave que en los picos iniciales de covid-19 en la primavera en el noreste y el Cinturón del Sol en el verano. La curva de infecciones aumenta casi verticalmente y el virus se propaga por todo el país.

Estos números de casos alarmantes y la realidad de la epidemiología y la propagación exponencial significan que Trump dejará a la nación en un pantano de enfermedad y muerte cuando termine su mandato en enero. Y cada día el desastre que heredará Biden empeora bastante, incluso si el anuncio de Pfizer esta semana de que su prototipo de vacuna es 90% efectivo significa que hay al menos algo de esperanza al final de lo que se perfila como un invierno desgarrador.

El Día de Acción de Gracias ya parece un fiasco, y los funcionarios advierten a los estadounidenses que no se reúnan en sus casas con familiares por temor a provocar nuevos brotes. El ejemplo de Canadá, que celebró su propio Día de Acción de Gracias en octubre, sugiere que la festividad dejará su propio legado de enfermedad y muerte en cualquier caso.

Sin embargo, no hay advertencias del presidente –que recibió la mejor atención médica que puede ofrecer Estados Unidos cuando se enfermó de covid-19 el mes pasado. Trump podría usar su megáfono para decirles a los estadounidenses que se cuiden, usen máscaras y mantengan el distanciamiento social para limitar la propagación de una pandemia que minimizó antes de las elecciones.

Trump no está solo en su negligencia. El vicepresidente Mike Pence es el jefe del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, pero no ha realizado reuniones informativas públicas en semanas, aunque sí se reunió con el equipo esta semana. Como resultado, no hay directivas del ala oeste sobre cómo los estadounidenses pueden mitigar las miles de muertes que se esperan antes de que Biden, quien ha hecho de la lucha contra el virus su prioridad, asuma el cargo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) emitieron una guía actualizada sobre el uso de mascarillas en un anuncio bastante discreto el miércoles que podría haber sido diseñado para evitar la ira del presidente. La agencia dijo que la evidencia ahora sugiere que usar una cubierta facial podría proteger al usuario, así como a aquellos con quienes la persona podría entrar en contacto.

Sin embargo, la ausencia del presidente está causando gran preocupación entre los expertos médicos.

«Tenemos un vacío de liderazgo», dijo a CNN el Dr. Carlos del Río, decano asociado ejecutivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory.

La Dra. Seema Yasmin, exdetective de enfermedades de los CDC que es analista médica de CNN, le dijo a John King de CNN el miércoles que la actual carnicería «insostenible» –1.400 muertes diarias de estadounidenses– equivale a tres o cuatro aviones llenos de personas que se estrellan y mueren todos los días.

«Necesitamos lo que hemos necesitado desde el principio: una respuesta sólida a una pandemia. Me preocupa tanto que no veremos eso… al menos hasta el día de la inauguración. Mientras tanto, las cosas seguirán empeorando», dijo Yasmin.

El secretario general de la Casa Blanca entrante de Biden tiene experiencia en epidemias

Biden hizo su última declaración de intenciones al nombrar a Ron Klain como su secretario general de la Casa Blanca el miércoles por la noche. Klain, un veterano de Washington, sirvió a Biden en un papel similar cuando era vicepresidente. Y Klain también fue el zar del ébola del presidente Barack Obama, por lo que está acostumbrado a ordenar los recursos de salud pública del gobierno de EE.UU.

El presidente electo ya ha indicado que su actitud hacia el coronavirus será mucho más activa que la de su predecesor. Biden usa una máscara en todos sus eventos públicos. El lunes, nombró una junta asesora de 12 miembros de científicos respetados para revisar el esfuerzo de Estados Unidos contra la pandemia, que ha sido una de las menos exitosas del mundo.

«El objetivo de llevar una máscara no es hacer que tu vida sea menos cómoda o quitarte algo. Es devolver algo a todos nosotros: una vida normal», dijo Biden el lunes. «El objetivo es volver a la normalidad lo más rápido posible, y las máscaras son fundamentales para lograrlo. No será para siempre», dijo, tratando, a diferencia de Trump, de convencer a los estadounidenses de que usar una máscara no es una declaración política.

Trump y Pence en silencio sobre la pandemia

Mientras Trump y Pence guardan silencio sobre la pandemia, el grupo de trabajo del coronavirus ha continuado actualizando a los estados sobre la terrible situación.

«Hay brotes comunitarios cada vez más extendidos en la mitad superior del país, donde las temperaturas se han enfriado y los estadounidenses se han movido a los interiores», dijeron informes con fecha del 8 de noviembre y distribuidos a los estados el martes por la noche.

El grupo de trabajo, que advirtió sobre «un deterioro significativo en el Cinturón del Sol» en los informes de la semana pasada, dijo que el deterioro solo ha continuado la semana pasada, «lo que ha llevado a la propagación más difusa experimentada hasta la fecha».

Los informes indicaron que las «pruebas proactivas» deben ser parte de los esfuerzos de mitigación. Esa sentencia fue impresionante en sí misma, ya que el tipo de operación masiva de pruebas y rastreo que se necesitaba al comienzo de la pandemia aún no ha sido implementada por la Casa Blanca muchos meses después.

Dada la negativa de Trump a conceder las elecciones y desbloquear la financiación y el acceso a los departamentos gubernamentales y la financiación que necesita el equipo de transición de Biden, aumentan los temores de que los esfuerzos para frenar la pandemia se pongan en riesgo.

Pero el presidente no muestra ninguna preocupación obvia.

