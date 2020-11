Los canales de desinformación afirman que Biden ya no es presidente electo. Eso no es cierto.

Noticias CNN

(CNN Business) — A medida que los partidarios del presidente Donald Trump continúan difundiendo acusaciones infundadas de fraude electoral, surge un nuevo tema en sus ataques a la legitimidad de las elecciones. Las acusaciones generalizadas de que el presidente electo Joe Biden «robó» las elecciones ahora están teñidas de afirmaciones infundadas de que los medios de comunicación están rescindiendo sus proyecciones en ciertos estados o las están cambiando en formas que desfavorecen a Biden. Estas afirmaciones son falsas. Pero siguen circulando de forma viral en las redes sociales y muestran cómo, para las plataformas online, el problema de la desinformación es tan grave como siempre.

En un ejemplo destacado, un video de YouTube que afirma erróneamente que Joe Biden está «perdiendo» su condición de presidente electo de Estados Unidos ha acumulado más de un millón de visitas hasta el martes por la tarde y se ha compartido ampliamente en los grupos de Facebook de alto rendimiento dedicados a política.

La fuente principal citada por el video es un tuit mal informado y ahora eliminado por la asesora de Trump Pam Bondi, quien afirmó falsamente que el sitio web RealClearPolitics había revertido su proyección de que Biden había ganado los votos del Colegio Electoral de Pensilvania. Esa afirmación también ha sido repetida por el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, entre otros.

Proyecciones en Pensilvania sobre Biden no han cambiado

Pero el cofundador de RealClearPolitics, Tom Bevan, desmintió públicamente la afirmación el lunes por la noche.

«Nunca dimos un ganador en Pensilvania y nada ha cambiado», tuiteó Bevan.

Los principales medios como CNN, NBC News, Associated Press y Fox News han proyectado a Biden como el ganador en Pensilvania, y ninguno se ha retractado de esa decisión. Tampoco hay ningún indicio de que las impugnaciones legales de Trump puedan amenazar legítimamente el liderazgo de Biden en el estado. Según el recuento de CNN, este era de más de 47.000 votos hasta el martes por la tarde, unas 87 veces más que los 537 votos que separaron a George W. Bush y Al Gore en Florida en 2000. Y sigue creciendo.

Sin embargo, a pesar de una etiqueta contextual en YouTube que dice que AP ha proyectado a Biden como el ganador de la presidencia, el video continúa difundiéndose en gran medida sin control en la plataforma. También se ha publicado en numerosas ocasiones en lo que los datos de Facebook muestran que actualmente es el grupo más relacionado con la política en su plataforma.

Lo que dijo YouTube

YouTube le dijo a CNN Business que el video no viola las pautas de la comunidad, que simplemente prohíben el contenido engañoso sobre cómo votar, no sobre los resultados de las elecciones o el recuento de votos.

«Los resultados de búsqueda y los videos relacionados con este tema, incluido este video, aparecen en un panel de información que señala que AP ha proyectado la carrera presidencial para Joe Biden y que las salvaguardas sólidas ayudan a garantizar la integridad de las elecciones y los resultados», dijo la portavoz de YouTube Ivy Choi en un comunicado. «Continuamos destacando contenido autorizado en los resultados de búsqueda y recomendaciones, incluidas las consultas de búsqueda relacionadas con este tema, y las consultas generales relacionadas con las elecciones están haciendo surgir fuentes de noticias autorizadas, como ABC News y CNBC».

En un comunicado enviado el martes por la noche a CNN, el portavoz de Facebook Andy Stone dijo que los verificadores de datos de terceros ya habían calificado el video como falso.

«Como resultado, su distribución se reduce drásticamente, por lo que menos personas lo pueden ver», dijo Stone. «Cualquiera que lo vea, intente compartirlo o ya lo haya hecho, verá advertencias que le alertan de que es falso».

Tampoco en Georgia y Arizona

Otros usuarios de redes sociales han afirmado falsamente que CNN ha cambiado sus proyecciones para Georgia y Arizona en formas que benefician a Trump. De hecho, CNN, en ningún momento, proyectó un ganador presidencial de 2020 en ninguno de esos dos estados, aunque algunos otros medios, incluidos AP y Fox News, han dado a Biden como ganador en Arizona.

El flujo de información errónea continúa a pesar de algunos esfuerzos de las plataformas tecnológicas para detener la marea. En los últimos días, Facebook ha eliminado varias páginas vinculadas al exestratega jefe de Trump, Steve Bannon, por difundir información errónea. La eliminación afectó al menos a siete páginas con más de 2.45 millones de seguidores combinados, según Avaaz, un grupo activista que alertó sobre la red a Facebook el viernes. Esa eliminación incluyó páginas con los nombres Conservative Values, The Undefeated, We Build the Wall y Trump at War, que según Avaaz compartían información falsa sobre las elecciones con el lema «Stop the Steal» (Paren el robo). La eliminación de páginas fue reportada por primera vez por The Washington Post.

«Hemos eliminado varios grupos de actividad por usar tácticas de comportamiento no auténticas para aumentar artificialmente la cantidad de personas que vieron su contenido», dijo el portavoz de Facebook Andy Stone en un comunicado. La compañía confirmó que redujo la distribución de la página de Bannon, pero no la eliminó, después de que intentó hacer que parte de su contenido pareciera más popular de lo que realmente era.

Afirmaciones falsas se acumulan

Pero las afirmaciones falsas y engañosas siguen acumulándose en las redes sociales casi más rápido de lo que las empresas pueden abordar.

Lo que impulsa la desinformación son los influenciadores y superusuarios de las redes sociales, dijo Alex Stamos, exdirector de seguridad de Facebook y experto en seguridad de la Universidad de Stanford. «Hay un número relativamente pequeño de personas con muchos seguidores que tienen la capacidad de encontrar una narrativa en algún lugar, sacarla de la oscuridad –un tuit, una foto, un video– y solidificarla en estas narrativas», dijo Stamos en un conferencia telefónica el martes organizada por el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council.

Los investigadores de seguridad y desinformación advierten sobre las consecuencias a largo plazo de permitir que se propaguen afirmaciones falsas.

«Piensen en lo difícil que será lograr que las personas que no creen en los resultados de las elecciones tomen las medidas de salud pública que ponga en marcha la nueva administración», tuiteó Karen Kornbluh, experta en desinformación del German Marshall Fund de Estados Unidos.

Puede que ya sea demasiado tarde

James Lewis, un experto en seguridad del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que las plataformas de redes sociales «deben ser más agresivas para eliminar las declaraciones histéricas de trampas electorales».

«No eliminar las publicaciones aumenta la posibilidad de que quienes las lean cometan actos violentos», agregó.

Pero algunos expertos advierten que, para algunos usuarios de Internet, puede que ya sea demasiado tarde.

«Lo que predigo que continuaremos viendo es la consolidación en torno a un par de narrativas que tienen más poder de permanencia que encajan en esta falsa metanarrativa de fraude electoral que continúa y persiste», dijo Kate Starbird, profesora asociada de la Universidad de Washington. «Estas persistirán durante años o incluso décadas, lamentablemente, porque la gente está muy motivada tanto para participar en ellas como para creerlas».